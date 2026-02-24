ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Θλίψη για την απώλεια της Καίτης Μαυράκη-Λύχρου
Ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απώλεια της Καίτης Μαυράκη – Λύχρου.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της Καίτης Μαυράκη-Λύχρου.
Σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας αναφέρει:
«O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της προοδευτικής Συντρόφισσας της Αριστεράς Καίτης Μαυράκη – Λύχρου για τη μεγάλη απώλεια.
Ήταν ενταγμένη στην Αριστερά, τις αρχές και τις αξίες της οποίας υπηρέτησε με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια μέχρι το τέλος της ζωής της.
Η Καίτη Μαυράκη – Λύχρου υπηρέτησε ως Καθηγήτρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας από όπου και συνταξιοδοτήθηκε πριν από μερικά χρόνια.
Ασχολήθηκε με τα αυτοδιοικητικά , ως διαμερισματικός σύμβουλος Ρίου , στο Δήμο Πατρέων.
O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας εκφράζει τη συμπαράστασή του στο σύζυγό της Γιάννη Λύχρο καθώς και στα παιδιά τους .
Η μνήμη της να είναι ΑΙΩΝΙΑ».
