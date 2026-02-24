ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Θλίψη για την απώλεια της Καίτης Μαυράκη-Λύχρου

Ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απώλεια της Καίτης Μαυράκη – Λύχρου.

ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Θλίψη για την απώλεια της Καίτης Μαυράκη-Λύχρου
24 Φεβ. 2026 10:53
Pelop News

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της Καίτης Μαυράκη-Λύχρου.

Σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας αναφέρει:

«O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας   εκφράζει τα θερμά του   συλλυπητήρια   στην οικογένεια της προοδευτικής Συντρόφισσας της Αριστεράς  Καίτης  Μαυράκη – Λύχρου  για τη μεγάλη απώλεια.

 Ήταν ενταγμένη στην Αριστερά, τις αρχές και τις αξίες της οποίας υπηρέτησε με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια μέχρι το τέλος της ζωής της.

Η Καίτη Μαυράκη – Λύχρου  υπηρέτησε ως Καθηγήτρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Αχαΐας  από όπου και συνταξιοδοτήθηκε πριν από  μερικά χρόνια.
Ασχολήθηκε με τα αυτοδιοικητικά , ως διαμερισματικός σύμβουλος Ρίου , στο Δήμο Πατρέων.

O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας  εκφράζει τη συμπαράστασή του στο σύζυγό της Γιάννη Λύχρο  καθώς και στα παιδιά τους  .

Η μνήμη της να είναι ΑΙΩΝΙΑ».

