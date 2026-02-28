ΣΥΡΙΖΑ για Ιράν: «Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στα πολεμικά σχέδια ΗΠΑ – Ισραήλ»

Την απερίφραστη καταδίκη του για την επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ζητώντας πρωτοβουλίες ειρήνης και αποκλείοντας οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας.

ΣΥΡΙΖΑ για Ιράν: «Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στα πολεμικά σχέδια ΗΠΑ – Ισραήλ»
28 Φεβ. 2026 15:48
Pelop News

Με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει «απερίφραστα» την πολεμική επιχείρηση Ηνωμένες Πολιτείες – Ισραήλ εναντίον του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «άκρως επικίνδυνη εξέλιξη που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην ευρύτερη περιοχή».

Το κόμμα σημειώνει ότι δεν υπάρχει «καμία νομιμοποιητική βάση» για τις ενέργειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για κινήσεις που οδηγούν σε γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και επηρεάζουν και την Ελλάδα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνης και διπλωματίας, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια», τονίζει στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι το συμφέρον της χώρας είναι η ειρήνη και η σταθερότητα μέσω διπλωματικών λύσεων.

Καταλήγοντας, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί «στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής», με έμφαση στην αποκλιμάκωση και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

