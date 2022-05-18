ΣΥΡΙΖΑ: Η νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής – Ποιοι εκλέγονται από τη Δυτική Ελλάδα
Η επικρατέστερη νέα κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα μέχρι ώρας στοιχεία από την καταμέτρηση. Ανοικτό το ενδεχόμενο να προκύψουν αλλαγές λόγω των ποσοστώσεων
Μετά την πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων όλων των εκλογικών τμημάτων ανά την επικράτεια, με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα που έχει στη διάθεση της η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και εφαρμόζοντας τις ποσοστώσεις που προβλέπει ο εκλογικός κανονισμός που εγκρίθηκε στο 3ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη νέα Κεντρική Επιτροπή εκλέγονται οι ακόλουθοι ανά περιφέρεια:
Αττική
1 ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ
2 ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ
3 ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
4 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
5 ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
8 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ
9 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
10 ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11 ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
12 ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
13 ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
14 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
15 ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
16 ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
17 ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
18 ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
19 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
20 ΤΣΙΠΡΑ ΖΑΝΕΤ
21 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
22 ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ
23 ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
24 ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
25 ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
26 ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ
27 ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
28 ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
29 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
30 ΓΚΙΒΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
31 ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
32 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
33 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
34 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ
35 ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
36 ΚΡΕΤΣΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
37 ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
38 ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
39 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
40 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
41 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
42 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
43 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
44 ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ
45 ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
46 ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
47 ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
48 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
49 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
50 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
51 ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ
52 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
53 ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ)
54 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
55 ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
56 ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
57 ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
58 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
59 ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
60 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
61 ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
62 ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
63 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
64 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
65 ΑΡΑΠΗ- ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ)
66 ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ
67 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
68 ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
69 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
70 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ
71 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ
72 ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
73 ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
74 ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
75 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
76 ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
77 ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
78 ΓΚΟΓΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
79 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
80 ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
81 ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
82 ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
83 ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
84 ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
85 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
86 ΑΓΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
87 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
88 ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
89 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
90 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
91 ΜΠΑΤΖΙΑ ΝΤΙΝΑ
92 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
93 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
94 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
95 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
96 ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
97 ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
98 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
99 ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ
100 ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
101 ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
102 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ)
103 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ
104 ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ
105 ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
106 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ ΠΑΝ)
107 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
108 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ
109 ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
110 ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
111 ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
112 ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
113 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
114 ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
115 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ
116 ΚΕΪΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
117 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
118 ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
119 ΚΥΛΑΚΟΥ ΚΑΙΤΗ
120 ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)
121 ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
122 ΚΟΛΥΒΟΔΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
123 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
124 ΜΑΛΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
125 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
126 ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
127 ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ
128 ΡΟΥΜΑΝΕΑ (ΜΑΛΑΜΗ) ΜΑΓΔΑ
129 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
130 ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
131 ΣΤΕΦΟΥ ΟΛΓΑ
132 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
133 ΚΑΡΑΓΙΑΝNΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
134 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
135 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ
136 ΧΑΡΑΤΣΗ ΛΕΛΟΥΔΑ (ΛΟΥΛΑ)
137 ΚΟΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
138 ΑΘΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ
139 ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
140 ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
141 ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΩ
142 ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
143 ΣΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ
144 ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ
145 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΑΝΙΑ)
146 ΧΑΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
147 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
148 ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
149 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
150 ΜΗΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Δυτική Ελλάδα
1 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
2 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΟΣ
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ
4 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
5 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
6 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ
7 ΤΑΦΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
8 ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
9 ΛΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
11 ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
13 ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ
14 ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
15 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ)
16 ΛΑΚΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
17 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
18 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
Κρήτη
1 Πολάκης Παύλος
2 Ξανθός Αντρέας
3 Σμπώκος Βασίλης
4 Βάθης Ιωάννης
5 Σκουλάς Γεώργιος
6 Δανέλλης Σπύρος
7 Ψιμόπουλος Δημήτρης
8 Παπανδρέου Ανδρέας
9 Μακρή Κορνηλία
10 Βαγιωνάκη Βάλια
11 Γιακουμάκη Ελένη
12 Σμυρνάκη Αγγελική
13 Αυγουστάκη Ελένη
14 Μανουσάκης Χρήστος
15 Καλουδιώτη Μαρία
16 Ψαρρά Στέλλα
Δυτική Μακεδονία
1 ΒΑΤΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
2 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3 ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
4 ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
5 ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΗ
6 ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8 ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
9 ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΦΗ
10 ΤΣΙΑΡΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεσσαλία
1 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ
2 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
3 ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗ
4 ΚΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
5 ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
6 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
7 ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
8 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
9 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
10 ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ
11 ΓΕΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ
12 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
Κεντρική Μακεδονία
1 ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
2 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3 ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
4 ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
5 ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
6 ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΔΟΥΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
9 ΜΠΑΛΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
10 ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
11 ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
12 ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13 ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
14 ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
15 ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΥ)
16 ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
17 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 ΡΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19 ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
20 ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
21 ΚΕΤΟΓΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
22 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ
23 ΙΓΓΛΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
24 ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
25 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΕΘΝΑ (ΘΕΝΙΑ)
26 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
27 ΡΑΝΕΛΑ ΓΙΟΥΛΗ
28 ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
29 ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
30 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ
31 ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
32 ΜΠΑΤΑ ΑΡΕΤΗ
33 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
34 ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Βόρειο Αιγαίο
1 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
4 ΔΑΟΥΣΗ ΑΝΝΑ
Νότιο Αιγαίο
1 ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
2 ΚΑΒΒΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ
4 ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ιόνια νησιά
1 ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
2 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
3 ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
4 ΓΟΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
5 ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
6 ΓΚΙΒΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πελοπόννησος
1 ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
2 ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3 ΔΕΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΦΑΝΗΣ
5 ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
8 ΨΧΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9 ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
10 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
11 ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
12 ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
13 ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ
14 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
Ανατολική Μακεδονία Θράκη
1 ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
2 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
5 ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6 ΦΕΡΧΑΡΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ
7 ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΖΑ
8 ΧΩΜΑΤΑ ΖΩΗ
9 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
10 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Στερεά Ελλάδα
1 Πούλου Γιώτα
2 Σαρακιώτης Ιωάννης
3 Αναγνωστάκης Δημήτρης
4 Μοσκαχλαϊδης – Λαμπρόπουλος Λάμπρος
5 Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)
6 Κεδίκογλου Συμεών
7 Φρυγανιώτη Βάνα
8 Θαλασσινού Αλεξάνδρα
Ήπειρος
1 Γεροβασίλη Όλγα
2 Τζούφη Μερόπη
3 Τσίρκας Βασίλης
4 Στέφος Γιάννης
5 Γρίβας Χρήστος
6 Οικονόμου Αθανάσιος
7 Μαντάς Χρήστος
8 Ιωάννου Αθηνά
9 Σουλελέ Λίλα- Αγλαϊα
10 Νάτσικα Αγλαϊα
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