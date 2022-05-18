ΣΥΡΙΖΑ: Η νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής – Ποιοι εκλέγονται από τη Δυτική Ελλάδα

Η επικρατέστερη νέα κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα μέχρι ώρας στοιχεία από την καταμέτρηση. Ανοικτό το ενδεχόμενο να προκύψουν αλλαγές λόγω των ποσοστώσεων

ΣΥΡΙΖΑ: Η νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής - Ποιοι εκλέγονται από τη Δυτική Ελλάδα
18 Μάι. 2022

Μετά την πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων όλων των εκλογικών τμημάτων ανά την επικράτεια, με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα που έχει στη διάθεση της η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και εφαρμόζοντας τις ποσοστώσεις που προβλέπει ο εκλογικός κανονισμός που εγκρίθηκε στο 3ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη νέα Κεντρική Επιτροπή εκλέγονται οι ακόλουθοι ανά περιφέρεια:

Αττική
1    ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ    ΕΦΗ
2    ΔΟΥΡΟΥ    ΡΕΝΑ
3    ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
4    ΠΑΠΠΑΣ    ΝΙΚΟΣ
5    ΣΠΙΡΤΖΗΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ
6    ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ    ΓΙΑΝΝΗΣ
7    ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΜΑΡΙΛΙΖΑ
8    ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ    ΝΑΣΟΣ
9    ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ    ΚΩΣΤΑΣ
10    ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11    ΤΣΙΠΡΑΣ    ΓΙΩΡΓΟΣ
12    ΦΩΤΙΟΥ    ΘΕΑΝΩ
13    ΜΟΥΖΑΛΑΣ    ΓΙΑΝΝΗΣ
14    ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ    ΤΡΥΦΩΝ
15    ΦΙΛΗΣ    ΝΙΚΟΣ
16    ΒΟΥΤΣΗΣ    ΝΙΚΟΣ
17    ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ    ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
18    ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ    ΓΙΑΝΝΗΣ
19    ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ    ΑΛΕΚΟΣ
20    ΤΣΙΠΡΑ    ΖΑΝΕΤ
21    ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
22    ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ    ΠΑΝΟΣ
23    ΔΡΙΤΣΑΣ    ΘΟΔΩΡΗΣ
24    ΒΙΤΣΑΣ    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
25    ΣΒΙΓΚΟΥ    ΡΑΝΙΑ
26    ΡΗΓΑΣ    ΠΑΝΟΣ
27    ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ
28    ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ    ΓΙΩΡΓΟΣ
29    ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ    ΚΩΣΤΑΣ
30    ΓΚΙΒΑΛΟΣ    ΜΕΝΕΛΑΟΣ
31    ΣΚΟΡΙΝΗΣ    ΝΙΚΟΣ
32    ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
33    ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
34    ΚΑΒΒΑΔΙΑ    ΑΝΝΕΤΑ
35    ΜΠΑΛΤΑΣ    ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
36    ΚΡΕΤΣΟΣ    ΛΕΥΤΕΡΗΣ
37    ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
38    ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ    ΚΩΣΤΑΣ
39    ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ    ΓΙΑΝΝΗΣ
40    ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ    ΓΙΩΡΓΟΣ
41    ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ    ΓΙΩΡΓΟΣ
42    ΜΠΑΛΑΦΑΣ    ΓΙΑΝΝΗΣ
43    ΚΟΥΒΕΛΗΣ    ΦΩΤΗΣ
44    ΛΑΜΠΡΟΥ    ΠΑΝΟΣ
45    ΜΑΝΙΟΣ    ΝΙΚΟΣ
46    ΠΑΠΠΑΣ    ΣΤΕΛΙΟΣ
47    ΜΑΔΕΜΛΗΣ    ΝΙΚΟΣ
48    ΜΠΑΛΑΦΑΣ    ΓΙΩΡΓΟΣ
49    ΑΛΕΞΙΟΥ    ΣΩΤΗΡΗΣ
50    ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ    ΘΕΟΔΩΡΟΣ
51    ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ    ΖΩΗ
52    ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ    ΜΑΡΙΑ
53    ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ    ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ)
54    ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ
55    ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ    ΛΕΩΝΙΔΑΣ
56    ΤΣΕΚΕΡΗΣ    ΑΓΓΕΛΟΣ
57    ΜΠΙΣΤΗΣ    ΝΙΚΟΣ
58    ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ    ΘΥΜΙΟΣ
59    ΚΝΗΤΟΥ    ΚΑΤΕΡΙΝΑ
60    ΠΟΥΛΑΚΗΣ    ΚΩΣΤΑΣ
61    ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ    ΒΑΣΙΛΙΚΗ
62    ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ    ΓΙΑΝΝΗΣ
63    ΜΠΙΡΜΠΑΣ    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
64    ΚΥΡΙΤΣΗΣ    ΓΙΩΡΓΟΣ
65    ΑΡΑΠΗ- ΜΠΕΛΩΝΗ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ)
66    ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ    ΝΙΚΟΣ
67    ΣΤΑΥΡΑΚΗ    ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
68    ΓΕΝΝΙΑ    ΓΕΩΡΓΙΑ
69    ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ    ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
70    ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ    ΕΥΗ
71    ΚΑΛΑΜΑΡΑ    ΕΦΗ
72    ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ    ΠΕΤΡΟΣ
73    ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ    ΓΙΩΡΓΟΣ
74    ΣΤΕΦΑΤΟΥ    ΔΙΟΝΥΣΙΑ
75    ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ    ΜΑΡΙΑ
76    ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ    ΦΩΤΕΙΝΗ
77    ΣΑΠΟΥΝΑ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
78    ΓΚΟΓΚΟΓΛΟΥ    ΑΓΓΕΛΟΣ
79    ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ    ΠΑΥΛΟΣ
80    ΣΟΥΛΤΑΤΗ    ΓΕΩΡΓΙΑ
81    ΠΑΝΤΙΩΡΑ    ΦΩΤΕΙΝΗ
82    ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
83    ΚΙΣΚΗΡΑ    ΧΡΥΣΑΝΘΗ
84    ΛΕΒΕΝΤΗ    ΑΓΓΕΛΙΚΗ
85    ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
86    ΑΓΑΤΣΑ    ΓΕΩΡΓΙΑ
87    ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ    ΕΛΕΝΗ
88    ΥΔΡΑΙΟΣ    ΜΙΧΑΛΗΣ
89    ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ    ΣΤΕΦΑΝΙΑ
90    ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ    ΓΙΑΝΝΗΣ
91    ΜΠΑΤΖΙΑ    ΝΤΙΝΑ
92    ΑΛΕΞΙΟΥ    ΚΩΣΤΑΣ
93    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ    ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
94    ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ    ΑΛΕΞΗΣ
95    ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ    ΜΙΧΑΛΗΣ
96    ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗ    ΕΛΕΝΗ
97    ΚΟΥΤΣΗΣ    ΝΙΚΟΣ
98    ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ
99    ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ    ΕΛΕΝΑ
100    ΒΙΣΒΙΚΗ    ΑΓΓΕΛΙΚΗ
101    ΡΟΔΑΚΗΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
102    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ)
103    ΚΟΛΤΣΙΔΑ    ΔΑΝΑΗ
104    ΔΟΥΣΗ    ΜΑΓΚΥ
105    ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ    ΚΩΣΤΗΣ
106    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ ΠΑΝ)
107    ΛΟΓΟΘΕΤΗ    ΚΑΤΕΡΙΝΑ
108    ΜΑΤΣΟΥΚΑ    ΧΑΡΙΣ
109    ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
110    ΚΟΥΒΕΛΑ    ΦΩΤΕΙΝΗ
111    ΒΑΚΗ    ΦΩΤΕΙΝΗ
112    ΛΙΑΚΟΥ    ΕΛΠΙΔΑ
113    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
114    ΛΟΥΚΑΚΗ    ΚΑΤΕΡΙΝΑ
115    ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ    ΟΛΓΑ
116    ΚΕΪΜΑΛΗ    ΕΛΕΝΗ
117    ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ    ΜΑΡΙΑ
118    ΚΟΥΒΕΛΗ    ΜΑΡΙΑ
119    ΚΥΛΑΚΟΥ    ΚΑΙΤΗ
120    ΘΕΟΧΑΡΗ    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)
121    ΛΟΥΚΑ    ΜΑΡΙΑ
122    ΚΟΛΥΒΟΔΙΑΚΟΥ    ΣΤΕΦΑΝΙΑ
123    ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ    ΕΛΕΝΗ
124    ΜΑΛΑΚΟΥ    ΚΑΤΕΡΙΝΑ
125    ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ    ΜΑΡΙΑ
126    ΑΡΣΕΝΗ    ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
127    ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ    ΑΝΝΑ
128    ΡΟΥΜΑΝΕΑ (ΜΑΛΑΜΗ)    ΜΑΓΔΑ
129    ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ    ΓΕΩΡΓΙΑ
130    ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ    ΕΡΜΙΝΑ
131    ΣΤΕΦΟΥ    ΟΛΓΑ
132    ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
133    ΚΑΡΑΓΙΑΝNΙΔΟΥ    ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
134    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ    ΑΝΝΑ
135    ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ    ΜΑΥΡΑ
136    ΧΑΡΑΤΣΗ    ΛΕΛΟΥΔΑ (ΛΟΥΛΑ)
137    ΚΟΡΜΑΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
138    ΑΘΑΝΙΤΗ    ΟΛΓΑ
139    ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ    ΕΛΕΝΗ
140    ΡΕΠΟΥΣΗ    ΜΑΡΙΑ
141    ΒΕΡΕΛΗ    ΒΑΣΩ
142    ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
143    ΣΙΑΝΟΥ    ΦΩΤΕΙΝΉ
144    ΠΑΝΔΗ    ΣΟΦΙΑ
145    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΑΝΙΑ)
146    ΧΑΝΤΑΝΗ    ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
147    ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ
148    ΚΥΡΑΤΣΗ    ΔΗΜΗΤΡΑ
149    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ    ΧΡΙΣΤΙΝΑ
150    ΜΗΤΣΟΣ    ΑΧΙΛΛΕΑΣ

 

Δυτική Ελλάδα 
1    ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
2    ΖΑΜΠΑΡΑΣ  ΜΙΛΤΟΣ
3    ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ
4    ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
5    ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
6    ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ
7    ΤΑΦΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
8    ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
9    ΛΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
10    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
11    ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12    ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
13    ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ
14    ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
15    ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ)
16    ΛΑΚΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
17    ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
18    ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19    ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

 

Κρήτη

1    Πολάκης Παύλος
2    Ξανθός Αντρέας
3    Σμπώκος Βασίλης
4    Βάθης Ιωάννης
5    Σκουλάς Γεώργιος
6    Δανέλλης Σπύρος
7    Ψιμόπουλος Δημήτρης
8    Παπανδρέου Ανδρέας
9    Μακρή Κορνηλία
10    Βαγιωνάκη Βάλια
11    Γιακουμάκη Ελένη
12    Σμυρνάκη Αγγελική
13    Αυγουστάκη Ελένη
14    Μανουσάκης Χρήστος
15    Καλουδιώτη Μαρία
16    Ψαρρά Στέλλα

Δυτική Μακεδονία
1    ΒΑΤΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
2    ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3    ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
4    ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
5    ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΗ
6    ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7    ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8    ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
9    ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΦΗ
10    ΤΣΙΑΡΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Θεσσαλία
1    ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ
2    ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
3    ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗ
4    ΚΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
5    ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
6    ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
7    ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
8    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
9    ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
10    ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ
11    ΓΕΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ
12    ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ

Κεντρική Μακεδονία 
1    ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
2    ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3    ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
4    ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
5    ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
6    ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
7    ΔΟΥΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
9    ΜΠΑΛΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
10    ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
11    ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
12    ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13    ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
14    ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
15    ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΥ)
16    ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
17    ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18    ΡΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19    ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
20    ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
21    ΚΕΤΟΓΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
22    ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ
23    ΙΓΓΛΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
24    ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
25    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΕΘΝΑ (ΘΕΝΙΑ)
26    ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
27    ΡΑΝΕΛΑ ΓΙΟΥΛΗ
28    ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
29    ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
30    ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ
31    ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
32    ΜΠΑΤΑ ΑΡΕΤΗ
33    ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
34    ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Βόρειο Αιγαίο
1    ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2    ΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3    ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
4    ΔΑΟΥΣΗ ΑΝΝΑ

Νότιο Αιγαίο
1    ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
2    ΚΑΒΒΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
3    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ
4    ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ιόνια νησιά
1    ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
2    ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
3    ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
4    ΓΟΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
5    ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
6    ΓΚΙΒΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Πελοπόννησος
1    ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
2    ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3    ΔΕΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4    ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΦΑΝΗΣ
5    ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6    ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7    ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
8    ΨΧΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9    ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
10    ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
11    ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
12    ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
13    ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ
14    ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)

Ανατολική Μακεδονία Θράκη
1    ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
2    ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3    ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4    ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
5    ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6    ΦΕΡΧΑΡΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ
7    ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΖΑ
8    ΧΩΜΑΤΑ ΖΩΗ
9    ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
10    ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Στερεά Ελλάδα
1    Πούλου Γιώτα
2    Σαρακιώτης Ιωάννης
3    Αναγνωστάκης Δημήτρης
4    Μοσκαχλαϊδης – Λαμπρόπουλος Λάμπρος
5    Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)
6    Κεδίκογλου Συμεών
7    Φρυγανιώτη Βάνα
8    Θαλασσινού Αλεξάνδρα

Ήπειρος
1    Γεροβασίλη Όλγα
2    Τζούφη Μερόπη
3    Τσίρκας Βασίλης
4    Στέφος Γιάννης
5    Γρίβας Χρήστος
6    Οικονόμου Αθανάσιος
7    Μαντάς Χρήστος
8    Ιωάννου Αθηνά
9    Σουλελέ Λίλα- Αγλαϊα
10    Νάτσικα Αγλαϊα

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Ο Όθωνας Παπαδόπουλος τόνισε πως ετοιμάζεται ο φάκελος για το αίτημα αποφυλάκισης της Ρούλας Πισπιρίγκου
Πάτρα: Το Αστυνομικό Μέγαρο «πρασινίζει»
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Πάτρα: Το Αστυνομικό Μέγαρο «πρασινίζει»

Το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του Αστυνομικού Μεγάρου στην Πάτρα «έτρεξε» σε χρόνο ρεκόρ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Κατσιφάρας: Η αλήθεια για το Φυσικό Αέριο
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Κατσιφάρας: Η αλήθεια για το Φυσικό Αέριο

Ανακοίνωση του πρώην Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολου Κατσιφάρα σχετικά με την έναρξη του έργου κατασκευής των δικτύων για το Φυσικό Αέριο στη Δυτική Ελλάδα

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