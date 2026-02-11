ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Έλλειμμα στρατηγικής στην κυβέρνηση αποκαλύφθηκε στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Κριτική για αποφυγή ουσιαστικών θεμάτων, όπως το casus belli, το καλώδιο και η ευρωπαϊκή διάσταση του μεταναστευτικού.

11 Φεβ. 2026 21:22
Pelop News

Έντονη κριτική από το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι η συνάντηση των δύο ανδρών περιορίστηκε σε επικοινωνιακά μηνύματα καλής διάθεσης, χωρίς να θιγούν ζητήματα ουσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και ο διάλογος με την Τουρκία αποτελούν πάγια θέση του κόμματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνονται με σαφείς κόκκινες γραμμές και στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής, η οποία θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο.

Η αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμά ότι η σημερινή συνάντηση ανέδειξε εκ νέου το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, γεγονός που –όπως αναφέρει– εκθέτει τη χώρα σε μελλοντικές προκλήσεις.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι ενώ ο πρωθυπουργός έθεσε δημόσια το ζήτημα της άρσης του casus belli από την Τουρκία, δεν αναφέρθηκε στο θέμα της παρεμπόδισης του υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου, παρότι στην Κοινή Διακήρυξη γίνεται ρητή αναφορά στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε ενεργειακά ζητήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας «με στόχο την περιφερειακή σταθερότητα».

Παράλληλα, η ανακοίνωση κάνει λόγο για απουσία αναφοράς στην ευρωπαϊκή διάσταση του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος. Ενώ τόσο στις κοινές δηλώσεις όσο και στην Κοινή Διακήρυξη γίνεται λόγος για διμερή και τριμερή συνεργασία (με τη Βουλγαρία), δεν υπάρχει καμία μνεία στην Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016, την οποία η Τουρκία έχει ουσιαστικά θέσει σε αναστολή, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιστροφές.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτηρίζει αρνητικό το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά σε σχεδιασμό για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ως τρόπο επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών. Κατά την εκτίμηση του κόμματος, η απουσία τέτοιων θεμάτων από την ατζέντα δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να κερδίζει χρόνο και να επανέρχεται σε προκλητικές ενέργειες όταν οι γεωπολιτικές συνθήκες την ευνοούν.

