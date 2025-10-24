ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η πρόταση Φάμελου για «συμπόρευση» με Τσίπρα, έντονη αντίδραση Πολάκη

Σε έντονο κλίμα διεξήχθη η χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στα γραφεία της Κουμουνδούρου, όπου υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία η πρόταση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Η πρόταση εγκρίθηκε με 26 ψήφους υπέρ και 3 κατά, με τους Παύλο Πολάκη, Τρύφωνα Αλεξιάδη και Γιώργο Παναγιωτόπουλο να εκφράζουν τη διαφωνία τους.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προκλήθηκε ένταση μεταξύ του Παύλου Πολάκη και του Σωκράτη Φάμελλου, με τον πρώην υπουργό να αποχωρεί τελικά από τη συνάντηση. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πολάκης χαρακτήρισε την παραίτηση Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή ως εξέλιξη που «διασπά και αδυνατίζει» τον ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.

Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του προοδευτικού χώρου και απορρίπτει κάθε αντιπαραθετική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι «οι παράλληλες πορείες πρέπει να συγκλ Alt: λίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου». Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης την κρισιμότητα της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, επικρίνοντας την κυβέρνηση της ΝΔ για ζητήματα όπως η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, η διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων και η αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς.

Συγκεκριμένα η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας αναφέρει:

Η χώρα και η κοινωνία βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στον έβδομο πλέον χρόνο διακυβέρνησης από τη ΝΔ. Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής γίνεται κάθε μέρα που περνάει πλειοψηφικό στις Ελληνίδες και στους Έλληνες και αυτή η αναγκαιότητα για αλλαγή αφορά όλα τα μεγάλα ζητήματα.

Για ακόμα μια φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τον κατήφορο της τοξικότητας, της έντασης και του διχασμού με την απαράδεκτη και αντισυνταγματική τροπολογία που ψήφισε η ΝΔ για το Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη. Μην μπορώντας να αποδεχτεί την ήττα του από τον τίμιο και δίκαιο αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφεύγει στον αυταρχισμό και την καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων. Η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, που στάθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και όλων των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, απαιτώντας αλήθεια και δικαιοσύνη, θα ακυρώσει στην πράξη αυτή την άθλια τροπολογία.

Ο αγροτικός κόσμος συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπος με τον εμπαιγμό της κυβέρνησης ως προς τη πληρωμή των επιδοτήσεων, με καθυστερήσεις, μειωμένες καταβολές και απώλεια πόρων, λόγω του τεράστιου γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αδράνεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την πανδημία της ζωονόσου της ευλογιάς έχει αποδειχτεί καταστροφική για τους κτηνοτρόφους. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει ήδη καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση μέτρων για την αντιμετώπιση της ζωονόσου και την αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου και την οικονομική αποκατάσταση των πληγέντων. Η κυβέρνηση μόλις χθες παρουσίασε ένα μέρος της πρότασής μας για τη συγκρότηση Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, που θα παρακολουθεί την εξέλιξη της ζωονόσου. Ελπίζουμε να οικειοποιηθούν το σύνολο των προτάσεων μας.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει την επίθεση στην εργασία με την ψήφιση ενός ακόμη αντεργατικού νόμου που φέρνει τη 13ωρη απασχόληση σε έναν εργοδότη, αντί για μείωση του χρόνου εργασίας, συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις μισθών, ασφάλεια στην εργασία. Ταυτοχρόνως, επιχειρεί δήθεν να δαμάσει την ακρίβεια με μέτρα κοροϊδία όπως η μείωση των τιμών σε κάποιους κωδικούς, αντί να μηδενίσει τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα φάρμακα, να μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα, να σπάσει τα καρτέλ που αισχροκερδούν (ενέργεια, διυλιστήρια, τράπεζες) και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το κόστος στέγης, ενώ η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει τραγική κυρίως λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό.

Στην εξωτερική πολιτική, είναι αναγκαίο η χώρα να εγκαταλείψει τη στρατηγική του προβλέψιμου και δεδομένου σύμμαχου των ΗΠΑ που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να επιστρέψει στην ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η αναγκαιότητα αυτή γίνεται επιτακτική λόγω και των σημαντικών εξελίξεων που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή μας μετά την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, χωρίς προοπτική δίκαιης επίλυσης του Παλαιστινιακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ με λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά και μετά το ελπιδοφόρο εκλογικό αποτέλεσμα στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα με τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν που δημιουργεί θετικές προσδοκίες για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο.

Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Μια προοδευτική Ελλάδα, με δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να είναι η εναλλακτική διέξοδος. Συνεπώς, οι εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο θα κρίνουν κατά πόσο είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με συνέπεια εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει τονίσει την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η πολιτική βούληση να γίνουν ουσιαστικά βήματα σύγκλισης από τις άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Το ζητούμενο, όμως, παραμένει να είναι η κυβερνώσα προοπτική του προοδευτικού χώρου και όσο συντηρείται η υφιστάμενη κατάσταση, ο μόνος κερδισμένος είναι η ΝΔ, ενώ ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος της ακροδεξιάς.

Σε αυτό το περιβάλλον, η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση του βουλευτή αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο γεγονός που αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει. Με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ δόμησε χαρακτηριστικά και θέσεις κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς τεσσάρων δεκαετιών που είχαν διαμορφωθεί μετά τη Μεταπολίτευση. Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών.

Στις επόμενες εκλογές είναι αναγκαίο οι πολίτες να έχουν ισχυρή εναλλακτική επιλογή απέναντι στη ΝΔ. Σε αυτή την μεγάλη υπόθεση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι και οφείλει να συνεχίσει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης. Στη Βουλή, στην αυτοδιοίκηση, στους μαζικούς χώρους, στις τοπικές κοινωνίες, στα κινήματα. Με κοινές πρωτοβουλίες, δράσεις, παρεμβάσεις, που θα ενισχύουν τις προοδευτικές θέσεις απέναντι στις δεξιές πολιτικές και θα τις καθιστούν πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία. Για να γυρίσει επιτέλους η χώρα σελίδα με μια προοδευτική κυβέρνηση μακράς πνοής και πλατιάς λαϊκής νομιμοποίησης.

