Σύρος: Εκτός κινδύνου ο 13χρονος που δαγκώθηκε από οχιά – Διακομίστηκε προληπτικά σε νοσοκομείο Παίδων

Σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας διακομίστηκε ο 13χρονος από τη Σύρο που δαγκώθηκε από οχιά τη Μεγάλη Παρασκευή, με το παιδί να βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου και να νοσηλεύεται σε κοινό θάλαμο, μετά την άμεση κινητοποίηση των γιατρών του Νοσοκομείου Σύρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή στη Σύρο και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, καθώς ο 13χρονος δαγκώθηκε από δηλητηριώδες φίδι, όταν προσπάθησε να το σηκώσει από το έδαφος.

Αμέσως μετά το συμβάν, το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί κινήθηκαν γρήγορα για να αντιμετωπίσουν τις πιθανές επιπλοκές από τη δράση του δηλητηρίου. Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, αποφασίστηκε να γίνει διακομιδή του σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Η εξέλιξη της υγείας του είναι καθησυχαστική, καθώς σύμφωνα με την ενημέρωση από το νοσοκομείο, το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι του.

Τι ανέφερε το Νοσοκομείο Σύρου

Στην ανακοίνωσή του, το Νοσοκομείο Σύρου περιέγραψε το περιστατικό και τις κινήσεις που έγιναν από την πρώτη στιγμή. Όπως αναφέρεται, το 13χρονο παιδί προσήλθε μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων τη Μεγάλη Παρασκευή, έχοντας δεχθεί δάγκωμα από δηλητηριώδες φίδι.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι βρισκόταν σε καλή κλινική κατάσταση, με σημειακό μόνο σύμπτωμα στο χέρι, στο σημείο όπου είχε δεχθεί το δάγκωμα. Παρ’ όλα αυτά, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι εφημερεύοντες ιατροί και οι νοσηλευτές της βάρδιας, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανές επιπλοκές.

Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης, υπήρξε επικοινωνία τόσο με το Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων όσο και με εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο, προκειμένου να αξιολογηθεί αν χρειάζονταν περαιτέρω ενέργειες. Τελικά, αποφασίστηκε η διακομιδή του παιδιού στην Αθήνα, κυρίως για λόγους πρόληψης και για την αποφυγή πιθανών παρενεργειών από την αγωγή που του είχε ήδη χορηγηθεί.

Το χρονικό του περιστατικού

Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, σε παραθαλάσσια περιοχή της Σύρου, την ώρα που ο 13χρονος βρισκόταν για βόλτα με την οικογένειά του.

Κάτω από συνθήκες που δείχνουν πως το παιδί δεν είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο, επιχείρησε να σηκώσει το φίδι από το έδαφος. Τότε η οχιά τον δάγκωσε, προκαλώντας πανικό στην οικογένεια, η οποία κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα στο σημείο και μετέφερε τον 13χρονο στο νοσοκομείο του νησιού, όπου του δόθηκε άμεσα η απαραίτητη αγωγή και ξεκίνησε η στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η ανησυχία και η υπενθύμιση των αρχών

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση και ανησυχία στη Σύρο, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφονται κατά διαστήματα εμφανίσεις φιδιών σε διάφορες περιοχές των Κυκλάδων, κυρίως όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Μέσα από την υπόθεση αυτή, οι αρχές επαναφέρουν και μια βασική προειδοποίηση: να μην πλησιάζει κανείς και να μην προσπαθεί να πιάσει άγρια ζώα, ακόμη κι αν αυτά φαίνονται ακίνητα ή ακίνδυνα.

Η περιπέτεια του 13χρονου, πάντως, είχε τελικά θετική εξέλιξη. Το πιο κρίσιμο είναι ότι το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και όλα δείχνουν πως σύντομα θα επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι και την οικογένειά του.

