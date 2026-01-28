Σύρος και Νάξος στους πιο αυθεντικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026

Διεθνής διάκριση για Σύρο και Νάξο, που κατατάσσονται στους κορυφαίους αυθεντικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως για το 2026.

28 Ιαν. 2026 9:20
Σημαντική διεθνή διάκριση καταγράφουν η Σύρος και η Νάξος, καθώς περιλαμβάνονται στους πιο αυθεντικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026, σύμφωνα με κατάλογο που δημοσίευσε ο διεθνής ειδησεογραφικός ιστότοπος moneycontrol.com.

Η λίστα βασίστηκε αρχικά στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού στα Readers’ Choice Awards του Conde Nast Traveler, που ανέδειξαν τις 20 κορυφαίες χώρες παγκοσμίως για ποιοτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Στη συνέχεια ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα, με στόχο την επιλογή συγκεκριμένων προορισμών ανά χώρα που διακρίνονται για την τοπική κουλτούρα, τον πολιτισμό και το φυσικό τους περιβάλλον.

Ανάμεσα σε 20 χώρες και 43 τουριστικές περιοχές από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Ωκεανία και την Αφρική, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση της λίστας για το 2026, με τη Νάξο και τη Σύρο να ξεχωρίζουν ως προορισμοί που συνδυάζουν αυθεντικότητα και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κατάταξη αποτυπώνει τη μετατόπιση των ταξιδιωτικών τάσεων προς προορισμούς με ισχυρή ταυτότητα και ζωντανή τοπική ζωή. Η Ελλάδα περιγράφεται ως χώρα που προσφέρει ηλιόλουστα νησιά, παραδοσιακούς οικισμούς και γαστρονομικές εμπειρίες, διατηρώντας τον χαρακτήρα της φιλοξενίας και της πολιτιστικής συνέχειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Νάξος και η Σύρος αναδεικνύονται ως προορισμοί όπου η καθημερινότητα των κατοίκων παραμένει αναπόσπαστο στοιχείο της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Τη σημασία της διάκρισης επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, Ιωάννης Α. Βουτσίνος, ο οποίος τονίζει ότι η Σύρος διαθέτει τις προϋποθέσεις για την προσφορά αυθεντικών εμπειριών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όπως αναφέρει, το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις που εκτείνονται από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, προσελκύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αντίστοιχα, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς, σημειώνει ότι η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες προσφέρουν ένα πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν, με επιλογές που καλύπτουν διαφορετικά προφίλ επισκεπτών. Όπως επισημαίνει, το νησί συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό, γαστρονομία και φυσικές δραστηριότητες, αποτελώντας πόλο έλξης για ταξιδιώτες που αναζητούν εμπειρίες πέρα από τον μαζικό τουρισμό.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

