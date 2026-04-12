Σύρος: Οχια δάγκωσε 13χρονο και νοσηλεύεται

12 Απρ. 2026 9:50
Pelop News

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 13χρονο παιδί στη Σύρο, μετά από δάγκωμα οχιάς που σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/4), κατά τη διάρκεια οικογενειακής βόλτας.

Το περιστατικό συνέβη όταν το παιδί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, επιχείρησε να σηκώσει το φίδι από το έδαφος. Τότε η οχιά αντέδρασε και το δάγκωσε.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο , όπου οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές ενέργειες για την αντιμετώπιση του δηλητηριώδους δαγκώματος.

Το παιδί παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

