Σύρος: Στις φλόγες τρία σκάφη στο λιμάνι της Ερμούπολης τα ξημερώματα BINTEO

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Μαρτίου φωτιά που εκδηλώθηκε στο λιμάνι της Σύρου, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες τρία σκάφη και να στηθεί ευρεία επιχείρηση κατάσβεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5.30 το πρωί, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε αρχικά σε τουριστικό σκάφος. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε γειτονικά σκάφη, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό στον λιμενικό χώρο.

Από τη φωτιά, δύο σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ ένα τρίτο υπέστη σοβαρές ζημιές. Η επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς επρόκειτο για πολυεστερικά σκάφη, γεγονός που αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης της φωτιάς και σε άλλα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στο σημείο.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης έσπευσαν άμεσα στο λιμάνι με οχήματα και προσωπικό, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ακόμη στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας, της Περιφέρειας, του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και εθελοντές, αλλά και πολίτες που συνέδραμαν στην προσπάθεια.

Η εικόνα στην Ερμούπολη ήταν αποπνικτική για αρκετή ώρα, καθώς πυκνοί καπνοί σκέπασαν την περιοχή, την ώρα που οι Αρχές προσπαθούσαν να αποτρέψουν επέκταση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 7 το πρωί, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση και συντονισμένη επιχείρηση όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το πρώτο σκάφος και στη συνέχεια πέρασε στα διπλανά, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί τι ακριβώς την προκάλεσε.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που καταγράφεται σοβαρό περιστατικό στον συγκεκριμένο χώρο. Στις 10 Αυγούστου 2020 είχε σημειωθεί ξανά μεγάλη φωτιά, κατά την οποία είχε καταστραφεί θαλαμηγός.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από το οποίο αναμένεται να προκύψουν τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια της νέας πυρκαγιάς.

