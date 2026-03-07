Σύρος: Στις φλόγες τρία σκάφη στο λιμάνι της Ερμούπολης τα ξημερώματα BINTEO

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο λιμάνι της Σύρου, όταν φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό σκάφος και επεκτάθηκε γρήγορα σε διπλανά. Δύο σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ ένα ακόμη υπέστη σοβαρές ζημιές.

Σύρος: Στις φλόγες τρία σκάφη στο λιμάνι της Ερμούπολης τα ξημερώματα BINTEO
07 Μαρ. 2026 8:55
Pelop News

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Μαρτίου φωτιά που εκδηλώθηκε στο λιμάνι της Σύρου, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες τρία σκάφη και να στηθεί ευρεία επιχείρηση κατάσβεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5.30 το πρωί, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε αρχικά σε τουριστικό σκάφος. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε γειτονικά σκάφη, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό στον λιμενικό χώρο.

Από τη φωτιά, δύο σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ ένα τρίτο υπέστη σοβαρές ζημιές. Η επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς επρόκειτο για πολυεστερικά σκάφη, γεγονός που αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης της φωτιάς και σε άλλα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στο σημείο.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης έσπευσαν άμεσα στο λιμάνι με οχήματα και προσωπικό, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ακόμη στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας, της Περιφέρειας, του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και εθελοντές, αλλά και πολίτες που συνέδραμαν στην προσπάθεια.

Η εικόνα στην Ερμούπολη ήταν αποπνικτική για αρκετή ώρα, καθώς πυκνοί καπνοί σκέπασαν την περιοχή, την ώρα που οι Αρχές προσπαθούσαν να αποτρέψουν επέκταση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 7 το πρωί, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση και συντονισμένη επιχείρηση όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το πρώτο σκάφος και στη συνέχεια πέρασε στα διπλανά, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί τι ακριβώς την προκάλεσε.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που καταγράφεται σοβαρό περιστατικό στον συγκεκριμένο χώρο. Στις 10 Αυγούστου 2020 είχε σημειωθεί ξανά μεγάλη φωτιά, κατά την οποία είχε καταστραφεί θαλαμηγός.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από το οποίο αναμένεται να προκύψουν τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια της νέας πυρκαγιάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:39 Επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: Πάνω από 270 έφτασαν στην Αθήνα με ειδικές πτήσεις
9:36 Το μεγάλο στοίχημα Τραμπ στο Ιράν: Μπορεί ο πόλεμος να αλλάξει την ηγεσία της Τεχεράνης;
9:36 Νέο κύμα ισραηλινών επιδρομών στο Ιράν: Στόχοι εργοστάσιο πυραύλων και στρατιωτική ακαδημία στην Τεχεράνη
9:24 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Καπνός» 10,4 δισ. ευρώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών
9:12 DBRS: Κρατά την Ελλάδα στη βαθμίδα BBB – Τι δείχνουν τα στοιχεία για οικονομία και χρέος
9:00 Το αίτημα επανέρχεται
8:55 Μέση Ανατολή: Φλέγεται η Τεχεράνη, ιρανικά drones στο Ισραήλ, εκρήξεις σε Ντουμπάι και Μανάμα ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
8:55 Σύρος: Στις φλόγες τρία σκάφη στο λιμάνι της Ερμούπολης τα ξημερώματα BINTEO
8:55 Έκρηξη με γκαζάκια σε πολυκατοικία στα Εξάρχεια – Ζημιές στην είσοδο του κτιρίου
8:55 Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές – Πού θα επιμείνουν τα σύννεφα, η πρόβλεψη για την Πάτρα
8:55 Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή: Τρίτο αεροπλανοφόρο στον Κόλπο
23:49 Φρίκη στη Γαλλία: Δύο αδέλφια κατηγορούνται ότι κρατούσαν επί μήνες αιχμάλωτη τη μητέρα τους, τη βασάνιζαν κι όταν πέθανε την έθαψαν σε δάσος
23:32 Αφεντικό ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
23:21 Κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών: Η Βραζιλία του 1970 η καλύτερη όλων των εποχών, δεύτερη η Μίλαν των Φαν Μπάστεν, Γκούλιτ και Ράικαρντ, τρίτη η Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα
23:08 Πάτρα: Μέσα σε λεωφορείο και μπροστά σε έκπληκτους επιβάτες έκαναν χρήση ενέσιμων ουσιών!
22:56 Ο Μπεν Στίλερ κατηγορεί τον Τραμπ για προπαγανδιστικό βίντεο: «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία»
22:47 Εκρηκτική εβδομαδιαία άνοδος για το πετρέλαιο: 35% στο αμερικανικό αργό και 28% στο Brent εν μέσω κρίσης στα Στενά του Ορμούζ
22:40 Ρόδος: Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη δύο Τούρκοι διακινητές μεταναστών
22:32 Αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ: «Συντρίβουμε το καθεστώς στο Ιράν»
22:22 Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 48χρονος Σομαλός που συνελήφθη στη ΓΑΔΑ με χειροβομβίδες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ