Σύσκεψη από την Ενωση Βενζινοπωλών Πάτρας με φορείς της Αχαϊας

Ανάλογη σύσκεψη θα γίνει και το επόμενο διάστημα από της Ενωση Βενζινοπωλών

30 Απρ. 2026 11:54
Εποικοδομητική συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας από τη νέα διοίκηση της Ενωσης Βενζινοπωλών Πάτρας, η οποία είχε την ευκαιρία να συστηθεί με φορείς της πόλης.
Η συνάντηση, πέραν του εθιμοτυπικού χαρακτήρα γνωριμίας, περιλάμβανε και συζήτηση για τις παράνομες δεξαμενές καυσίμων που λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις, ενώ τέθηκαν και ζητήματα ασφάλειας στη διάθεση των καυσίμων. Στη συνάντηση είχαν κληθεί εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, την Επιθεώρηση Εργασίας, το Μηχανολογικό Τμήμα και την ΑΑΔΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημέρωσαν το διοικητικό συμβούλιο της Ενωσης για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να υπάρχουν στα πρατήρια, καθώς και για τα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων.

«Ηταν μία εποικοδομητική συνάντηση με εκπροσώπους της Περιφέρειας. Συζητήσαμε τα προβλήματα του κλάδου και έγινε ενημέρωση για τα θέματα ασφαλείας», δήλωσε στην «Π» ο πρόεδρος της Ενωσης Βενζινοπωλών Αχαΐας, Αλέξης Παπαγιαννόπουλος.
Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης τόνισε από την πλευρά του, ότι γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στον χώρο των καυσίμων, με βάση τις προβλέψεις του νόμου. Ζήτησε από τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών της περιοχής οτιδήποτε συμβαίνει και παραβιάζει τη νομοθεσία να γίνεται αμέσως γνωστό. Επίσης, σε ό,τι αφορά ζητήματα ασφαλείας, ζήτησε να κατατεθεί υπόμνημα με όλες τις παρατηρήσεις, για να δρομολογηθούν παρεμβάσεις.

