Αραξος: Την Παρασκευή η τελετή ονοματοδίας σε αεροσκάφος

Αύριο, στο αεροδρόμιο του Αράξου, θα γίνει σε επίσημη τελετή η βάφτιση αεροπλάνου της TUI, σε «Paτra» και θα μεταφέρει επιβάτες όλη την καλοκαιρινή σεζόν.

«Νονά» του αεροσκάφους θα είναι η σπουδαία πατρινή κολυμβητήρια Νόρα Δράκου με συμμετοχή σε 4 Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ στην τελετή θα μιλήσουν εκπρόσωποι από την Περιφέρεια και την TUI, οι οποίοι θα αναφερθούν στον συμβολισμό αυτής της κίνησης.

Το παρών αναμένεται αν δώσει πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι φορέων από όλη την περιοχή.

