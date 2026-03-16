Σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον Οδοντωτό Διακοπτού – Καλαβρύτων

Η σύσκεψη συγκαλείται κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη και πραγματοποιείται στις 11:00 το πρωί, με τη συμμετοχή των βουλευτών Αχαΐας, καθώς και των δημάρχων Παναγιώτη Ανδριόπουλου και Θανάση Παπαδόπουλου.

16 Μαρ. 2026 8:13
Pelop News

Σύσκεψη φορέων για το ζήτημα του Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοπτού–Καλαβρύτων πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα, με πρωτοβουλία της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά την πρόσφατη απόφαση του Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος για προσωρινή αναστολή των δρομολογίων στη γραμμή.

Η σύσκεψη συγκαλείται κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη και πραγματοποιείται στις 11:00 το πρωί, με τη συμμετοχή των βουλευτών Αχαΐας, καθώς και των δημάρχων Παναγιώτη Ανδριόπουλου και Θανάση Παπαδόπουλου. Παράλληλα, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι τοπικών φορέων και υπηρεσιών.

Στόχος κοινό υπόμνημα προς την κυβέρνηση

Στόχος της συνάντησης είναι η διαμόρφωση κοινού υπομνήματος που θα αποσταλεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδας και στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, προκειμένου να υπάρξουν συντονισμένες ενέργειες για την αποκατάσταση της λειτουργίας της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής το συντομότερο δυνατό.

Έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία

Η αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς η λειτουργία του τρένου αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την τουριστική κίνηση και την οικονομική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων και του Διακοπτού.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναμένεται να τεθούν επί τάπητος οι άμεσες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ασφάλειας της γραμμής, καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, ώστε ο Οδοντωτός να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία το συντομότερο δυνατό

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ