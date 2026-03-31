Σύσκεψη στο Μαξίμου για την κατάσταση στην αγορά: Άμεσα η επιδότηση του diesel, ξεκινούν έλεγχοι

Επιδότηση στο diesel και fuel pass στη βενζίνη – Εντατικοί έλεγχοι σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ

31 Μαρ. 2026 14:01
Pelop News

Σύσκεψη με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά υπό το βάρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και ενόψει των εορτών του Πάσχα πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά η εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στη συγκράτηση των τιμών και την προστασία των καταναλωτών σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις τιμές των καυσίμων, όπου – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές – πραγματοποιούνται καθημερινά εκατοντάδες έλεγχοι. Από αύριο τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης (diesel), ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο, με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση των τιμών. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί και το fuel pass για τη βενζίνη, ενισχύοντας περαιτέρω τους οδηγούς.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η αγορά τροφίμων και βασικών αγαθών, με έμφαση στα σούπερ μάρκετ, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αυστηροί έλεγχοι για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών αναμένονται το προσεχές διάστημα.

Ήδη, περισσότερες από 100 επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων έχουν τεθεί υπό ενδελεχή έλεγχο από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, μεταξύ των οποίων εταιρείες χονδρεμπορίου κρέατος, φρούτων και λαχανικών, καθώς και επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Στόχος είναι η διασφάλιση της τήρησης του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω το επόμενο διάστημα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, καθώς και στελέχη της κυβέρνησης και των αρμόδιων αρχών.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει τις παρεμβάσεις, με στόχο τη σταθεροποίηση της αγοράς και την ανακούφιση των πολιτών σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων.

