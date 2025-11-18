Σύσκεψη των αγροτών στα Φάρσαλα: Θέλουν να στήσουν ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη η πανθεσσαλική σύσκεψη

18 Νοέ. 2025 20:01
Pelop News

Αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι η πανθεσσαλική σύσκεψη των αγροτών στα Φάρσαλα η οποία αναμένεται να καθορίσει το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων.

«Η επιχείρηση δεν εμπλέκεται με τις έκνομες ενέργειες», το καζίνο Λουτρακίου για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

Όπως είναι γνωστό, τις προηγούμενες ημέρες έγιναν συσκέψεις σε Τύρναβο και Καρδίτσα, συλλαλητήριο στην Αγιά και την ερχόμενη Κυριακή, στις 23 Νοεμβρίου πρόκειται να συνέλθει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για να αποφασιστεί η ημερομηνία εξόδου των τρακτέρ στις εθνικές οδούς. Πρόθεση των Θεσσαλών αγροτών, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το onlarissa.gr, είναι να στήσουν ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Σωκράτης Αλειφτήρας: «Η προσπάθεια είναι να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο σε ένα σημείο που θα αποφασίσουν όλοι οι αγρότες μαζί και την Κυριακή θα πάμε με μία πρόταση στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στην Νίκαια της Λάρισας, όπου εκεί θα αποφασιστεί η ημερομηνία εξόδου των τρακτέρ.

Δείτε φωτογραφίες από την πανθεσσαλική σύσκεψη των αγροτών στα Φάρσαλα

Ο κ. Σωκράτης Αλειφτήρας, τόνισε επίσης πως «τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλα, οξυμένα. Η οργή και η αγανάκτηση περισσεύουν. Είναι σίγουρο ότι όλο αυτό θα μετατραπεί σε ένα αγωνιστικό κλίμα το οποίο θα μας βγάλει στους δρόμους να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας. Σήμερα όλοι μαζί, ενωμένοι παίρνουμε την απόφαση και πηγαίνουμε στην πανελλαδική της Κυριακής, ώστε να ανακοινώσουμε ημερομηνία για να στηθεί ένα μεγάλο ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας. Οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες: Αυξημένο κόστος παραγωγής, εξευτελιστικές τιμές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ευλογία που έχει αφανίσει πάνω από 450.000 ζώα… Είμαστε αποφασισμένοι φέτος να πάμε τον πρωτογενή τομέα μπροστά και παραμείνουμε στους τόπους μας, στα χωριά και στα χωράφια μας…»

Από την πλευρά του ο γραμματέας της Λαρισινής Ομοσπονδίας κ. Κώστας Χατζής σημείωσε ότι «έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 23 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι… για να συντονίσουμε πανελλαδικά τις κινήσεις μας. Δεδομένο είναι ότι θα είναι μεγάλες, σημαντικές και θα είναι κινητοποιήσεις στις εθνικές οδούς».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
