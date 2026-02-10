Σύσκεψη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας για Τέμπη, αγροτικές κινητοποιήσεις και Συλλογικές Συμβάσεις

Στόχος της σύσκεψης είναι ο συντονισμός και η ανταλλαγή απόψεων γύρω από κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το εργατικό και λαϊκό κίνημα, με αιχμή τόσο τις επικείμενες κινητοποιήσεις όσο και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

10 Φεβ. 2026 15:08
Pelop News

Σε ανοιχτή σύσκεψη καλεί όλα τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τα μαθητικά συμβούλια και τους μαζικούς φορείς της πόλης η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00.

Τα θέματα της σύσκεψης

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται:

  • Η οργάνωση της κινητοποίησης με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το έγκλημα στα Τέμπη, με στόχο τη μαζική συμμετοχή και τη διεκδίκηση δικαιοσύνης.

  • Η πείρα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, με αποτίμηση της μέχρι τώρα δράσης και συζήτηση για τα επόμενα βήματα.

  • Η συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που αφορά τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη Διοίκηση του Ε.Κ.Π. ως «νομοσχέδιο-έκτρωμα», λόγω των επιπτώσεών του στα εργασιακά δικαιώματα.

Κάλεσμα συμμετοχής

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας, στην οδό Κολοκοτρώνη 20, στο ισόγειο.

Το Ε.Κ.Π. απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία του συντονισμού σωματείων, συλλογικοτήτων και φορέων της πόλης, ενόψει των εξελίξεων σε εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα.

