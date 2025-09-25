Τα 8 υποπτα σημάδια στα νύχια που «μιλούν» για την υγεία σας

Κάποιες αλλαγές στα νύχια μπορεί να δείχνουν ελλείψεις σε βιταμίνες ή ακόμη και χρόνιες παθήσεις.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί στο Health Line, για τον γενικό πληθυσμό, η υγεία των νυχιών είναι συχνά δείκτης κακής διατροφής ή κακής πέψης. Τα εύθραυστα, αδύναμα και ξεφλουδισμένα νύχια, προέρχονται συνήθως από φτωχή διατροφή παρά από κάποια σοβαρή ασθένεια.

Υγιή θεωρούνται τα λεία νύχια χωρίς αποχρωματισμούς. Αν όμως δείτε αλλαγές στην υφή ή το χρώμα τους, δείτε τι μπορεί να σημαίνουν…

1. Εύθραυστα νύχια

Νύχια τπου σπάνε εύκολα προκαλούνται συνήθως από επαναλαμβανόμενη διαβροχή και ξήρανση. Μερικές φορές δείχνουν υποθυρεοειδισμό ή έλλειψη σιδήρου.

Τι να κάνετε: Χρησιμοποιήστε κρέμες με άλφα-υδροξυοξέα ή λανολίνη και φοράτε γάντια όταν κάνετε δουλειές με νερό.

2. Μαλακά ή αδύναμα νύχια

Συχνά ευθύνονται απορρυπαντικά, καθαριστικά, βερνίκια ή ασετόν. Μπορεί επίσης να σχετίζονται με έλλειψη βιταμινών Β, ασβεστίου, σιδήρου ή λιπαρών οξέων.

Τι να κάνετε: Περιορίστε την επαφή με χημικά. Προτιμήστε πολυβιταμίνη με ασβέστιο και βιταμίνες Β. Προσοχή: Αποφύγετε σκευάσματα σιδήρου χωρίς ιατρική συμβουλή.

3. Νύχια που ξεφλουδίζουν

Αν τα νύχια σας «σηκώνονται» ή ξεφλουδίζουν, η αιτία μπορεί να είναι εξωτερική (τραυματισμός, βερνίκια) ή εσωτερική (αναιμία από έλλειψη σιδήρου).

Τι να κάνετε: Αν υποπτεύεστε έλλειψη σιδήρου, εντάξτε τροφές πλούσιες σε σίδηρο. Όπως προαναφέρθηκε αποφύγετε συμπληρώματα σιδήρου χωρίς ιατρική οδηγία. Αν το πρόβλημα έχει προκληθεί από εξωτερικό παράγοντα, βάζετε ενυδατική κρέμα μετά από κάθε δραστηριότητα.

4. Ραβδώσεις στα νύχια

Οι κάθετες ραβδώσεις συνδέονται συχνά με την ηλικία και δεν είναι ανησυχητικές. Αντίθετα οι οριζόντιες ραβδώσεις (γραμμές Beau) μπορεί να υποδηλώνουν νεφρική νόσο ή άλλη πάθηση.

Τι να κάνετε: Οι κάθετες ραβδώσεις είναι απλώς θέμα αισθητικό, οπότε λιμάρετε απαλά την επιφάνεια. Αν παρατηρήσετε οριζόντιες είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε γιατρό, ώστε να αξιολογήσει την κατάστασή με τις απαραίτητες εξετάσεις.

5. Κίτρινα νύχια

Συνήθως προκαλούνται από μύκητες ή από προϊόντα όπως το βερνίκι. Πιο σπάνια, δείχνουν παθήσεις θυρεοειδούς, ψωρίαση ή διαβήτη.

Τι να κάνετε: Αρχικά μπορείτε να χρησιμοποιήστε φυσικές θεραπείες (π.χ. έλαιο τεϊόδεντρου, βιταμίνη Ε). Αν δεν βελτιωθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες, επισκεφθείτε γιατρό ώστε να σας προτείνει κάποια θεραπεία, ανάλογα με το πρόβλημα.

6. Μαύρες γραμμές

Μοιάζουν με «σκλήθρες» και οφείλονται συνήθως σε τραυματισμό. Σπανιότερα σχετίζονται με ψωρίαση, ενδοκαρδίτιδα ή μελάνωμα νυχιού.

Τι να κάνετε: Αν οφείλονται σε χτύπημα, εξαφανίζονται καθώς μεγαλώνει το νύχι. Αν παραμένουν, ή αν συνοδεύονται από συμπτώματα όπως φλεγμονή, νυχτερινές εφιδρώσεις ή αιμορραγία είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με έναν γιατρό.

7. Λευκές κηλίδες

Εμφανίζονται συχνά σε εφήβους και μπορεί να οφείλονται σε έλλειψη ψευδαργύρου.

Άλλες αιτίες μπορεί να είναι κάποια αλλεργία, μύκητες ή τραυματισμός.

Τι να κάνετε: Σταματήστε τη χρήση προϊόντων στα νύχια μέχρι να μεγαλώσουν ξανά. Αν επιμένουν, ζητήστε ιατρική γνώμη.

8. Απουσία «μισοφέγγαρου»

Τα μικρά ημικυκλικά σχήματα στη βάση του νυχιού (lunula) μπορεί να μην φαίνονται γιατί κρύβονται κάτω από το δέρμα. Αν όμως εξαφανιστούν ξαφνικά, μπορεί να δείχνουν κακή διατροφή, αναιμία ή και κατάθλιψη.

Τι να κάνετε: Δεν αποτελεί συνήθως ανησυχία. Αν όμως αλλάξουν χρώμα ή χαθούν απότομα είναι καλό να μιλήστε με γιατρό.

Πώς να κρατήσετε τα νύχια υγιή

Το σώμα μας είναι έξυπνο. Όταν έχουμε χαμηλά επίπεδα βιταμινών και μετάλλων, φροντίζει να μας στέλνει σήματα μέσω των νυχιών και των μαλλιών για να αναλάβουμε δράση. Η κατανάλωση ποικιλίας πλήρων τροφών — φρούτων, λαχανικών και δημητριακών ολικής άλεσης — συνήθως παρέχει όλες τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται τα νύχια.

Οι ειδικοί σημειώνουν πως μπορείτε επίσης να πάρετε πολυβιταμινούχα συμπληρώματα ή και να δοκιμάσετε συμπληρώματα βιοτίνης και αλογοουράς (Equisetum arvense). Προσοχή: Αν επιλέξετε τη βιοτίνη θα πρέπει να τη διακόψετε τη χρήση της δύο εβδομάδες πριν κάνετε οποιεσδήποτε εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα.

