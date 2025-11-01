Τα αγόρια της ΝΕΠ στο New Smyrni Trophy 5

Η ομάδα πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ ταξιδεύει στην πρωτεύουσα για να συνεχίσει την προετοιμασία της στο ανταγωνιστικό τουρνουά της Νέας Σμύρνης.



Στο πρώτο παιχνίδι η ΝΕΠ θα παίξει με την ομάδα του ΝΟΠ. Η αποστολή αποτελείται απο 14 αθλητές και 3 συνοδούς. Αναλυτικά οι παίκτες της ΝΕΠ:

Γρηγορόπουλος Βασίλης

Παπανίκος Δημήτρης

Χασάπης Δημήτρης

Θεριακής Ιωάννης

Καλύβας Παναγιώτης

Φουρκιώτης Ιωάννης

Σπάνδος Αντώνης

Σταματακόπουλος Αλέξανδρος

Κορδάς Παναγιώτης

Ροδόπουλος Αλέξανδρος

Μπάλτας Ιωάννης

Κογκόπουλος Βασίλης

Κορδάς Αργύρης

Τσίγκας Γιώργος

Προπονητής: Κοντάκος Θανάσης

Βοηθός προπονητή: Ορφανός Παναγιώτης

Εφορος: Παπανίκος Θεόδωρος

