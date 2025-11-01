Τα αγόρια της ΝΕΠ στο New Smyrni Trophy 5
Ετοιμοι για δράση είναι οι μικροί πολίστες της ΝΕΠ, μετέχοντας σε ένα άκρως ανταγωνιστικό τουρνουά στη Νέα Σμύρνη.
Η ομάδα πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ ταξιδεύει στην πρωτεύουσα για να συνεχίσει την προετοιμασία της στο ανταγωνιστικό τουρνουά της Νέας Σμύρνης.
Στο πρώτο παιχνίδι η ΝΕΠ θα παίξει με την ομάδα του ΝΟΠ. Η αποστολή αποτελείται απο 14 αθλητές και 3 συνοδούς. Αναλυτικά οι παίκτες της ΝΕΠ:
Γρηγορόπουλος Βασίλης
Παπανίκος Δημήτρης
Χασάπης Δημήτρης
Θεριακής Ιωάννης
Καλύβας Παναγιώτης
Φουρκιώτης Ιωάννης
Σπάνδος Αντώνης
Σταματακόπουλος Αλέξανδρος
Κορδάς Παναγιώτης
Ροδόπουλος Αλέξανδρος
Μπάλτας Ιωάννης
Κογκόπουλος Βασίλης
Κορδάς Αργύρης
Τσίγκας Γιώργος
Προπονητής: Κοντάκος Θανάσης
Βοηθός προπονητή: Ορφανός Παναγιώτης
Εφορος: Παπανίκος Θεόδωρος
