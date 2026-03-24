Τα ακραία καιρικά φαινόμενα «απαγορεύουν» τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου σε Χανιά και Ρέθυμνο!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι παρελάσεις της 25ης Μαρτίου σε Χανιά και Ρέθυμνο ακυρώθηκαν και επίσημα λόγω των καιρικών συνθηκών, που αναμένεται να επικρατήσουν σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων αύριο Τετάρτη στην Κρήτη.

Όπως γράφει το creta24 την αρχή έκανε η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, που από νωρίς σήμερα το μεσημέρι (24/03), ανακοίνωσε την ακύρωσης της παρέλασης λόγω κακοκαιρίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, που προβλέπονται από την ΕΜΥ για αύριο στην Π.Ε. Ρεθύμνης και για προστασία των μαθητών, καθώς και όλων των συμμετεχόντων, η καθιερωμένη παρέλαση της 25ης Μαρτίου ματαιώνεται. Η Δοξολογία καθώς και οι καταθέσεις στεφάνων, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν κανονικά.».

Λίγες ώρες μετά ακολούθησε η Αντιπεριφέρεια Χανίων, που έκανε επίσης έκανε γνωστή την ακύρωση της αυριανής παρέλασης.

«Έπειτα από την τελευταία πρόβλεψη καιρικών συνθηκών που εκδόθηκε απόψε το βράδυ, η οποία επιβεβαιώνει έντονες βροχοπτώσεις για το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Μαρτίου, ανακοινώνεται η ακύρωση της Παρέλασης.

Υπενθυμίζουμε ότι η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πόλης θα πραγματοποιηθούν κανονικά.».

Στην… αναμονή για Ηράκλειο και Λασίθι

Όσοι συμμετέχουν στις παρελάσεις σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο θα κοιμηθούν απόψε χωρίς να γνωρίζουν αν τελικά θα παρελάσουν, αφού και στις δύο περιπτώσεις οι ανακοινώσεις αναμένεται να δημοσιοποιηθούν νωρίς το πρωί της 25ης Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου: «Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η αυριανή μαθητική-στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο θα ακυρωθεί, ενώ κανονικά θα γίνουν η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου στις 10:45 π.μ. και η κατάθεση στεφάνων στο Άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11:30 π.μ. Η ανακοίνωση για την ενδεχόμενη ακύρωση της μαθητικής-στρατιωτικής παρέλασης στο Ηράκλειο θα γίνει νωρίς το πρωί, ανήμερα της 25ης Μαρτίου».

Αντίστοιχη ανακοίνωση υπήρξε και από την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου: «Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου ανακοινώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, η διεξαγωγή της αυριανής παρέλασης (Τετάρτη 25 Μαρτίου) στον Άγιο Νικόλαο τελεί υπό διαρκή αξιολόγηση. Σε περίπτωση που επικρατήσουν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες αύριο, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση το πρωί της Τετάρτης σχετικά με την ακύρωση της παρέλασης στο σύνολό της. Η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης θα πραγματοποιηθούν κανονικά, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.».

Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως οι δοξολογίες και καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

