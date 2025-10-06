Τα δεδομένα για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία

Τα κληρονομικά, τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ και η μαρτυρία του ανιψιού

06 Οκτ. 2025 19:45
Pelop News

Στην τοπική σοκ έχει προκαλέσει η διπλή δολοφονία, σε παραθαλάσσιο χωριό στη Μεσσηνία, με τους κατοίκους να προσπαθούν να συνέλθουν από το αποτρόπαιο περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (05.10.2025) στον χώρο της ρεσεψιόν κάμπινγκ με δύο άνδρες να πέφτουν νεκροί.

Παρών στο περιστατικό φαίνεται να ήταν σύμφωνα με το ρεπορτάζ και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Μεσσηνία με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια της διπλής δολοφονίας και τον δράστη να παραμένει ακόμη άφαντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 68χρονος επιχειρηματίας είχε δεχθεί δύο επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν και είχε αποφασίσει να φύγει από το σπίτι του και να μένει στο κάμπινγκ για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Πριν έναν μήνα μάλιστα ήρθε η πρώτη προειδοποίηση όταν ένας άνδρας με full face κουκούλα τον χτύπησε έξω από το σπίτι του με την κάννη ενός όπλου.

Όσον αφορά τη δολοφονική επίθεση στον χώρο του κάμπινγκ, βρισκόταν στο σημείο ο 63χρονος που έχασε τη ζωή του, οι επιστάτης που είχαν και φιλική σχέση και ο ανιψιός του θύματος. Σύμφωνα με τις περιγραφές, πυροβολεί αρχικά ο νεαρός ο οποίος περιγράφεται ως άτομο νεαρής ηλικίας, πιθανόν ανήλικος, χωρίς κουκούλα στο κεφάλι του και χωρίς καμία προσπάθεια απόκρυψης των χαρακτηριστικών του. Είναι ξανθός σύμφωνα με τις περιγραφές, με ανοιχτό χρώμα δέρματος και μιλά σπαστά αγγλικά, και ο οποίος επιβιβάστηκε σε μοτοσυκλέτα για να διαφύγει στην οποία υπήρχε και συνεπιβάτης.

Όπως φαίνεται από τις περιγραφές του ανιψιού που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ο νεαρός πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν ο ανιψιός και ο επιστάτης, από διαφορετικές διαδρομές, πυροβολεί και τον επιστάτη.

Ο δράστης μόλις επιβιβάστηκε στη μηχανή, διέφυγε με κατεύθυνση προς Κορώνη, κάτι που επιβεβαιώνει και μία γυναίκα.

Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ
Το πρώτο είναι να υπήρχε κάποιο τρίτο άτομο και προσπαθούσε να εκδικηθεί κάποια σχέση που μπορεί να είχε φιλική, ή οτιδήποτε άλλο και το δεύτερο σενάριο αφορά στα κληρονομικά καθώς όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, είχαν αλλάξει κάποια πράγματα στις διαθήκες και ήταν μέσα στους κληρονόμους και ο επιστάτης, σε μια περιουσία μάλιστα μεγάλης αξίας σε ακίνητα κυρίως.

Οι αστυνομικοί θεωρούν σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Live News, πως ο δολοφονημένος επιστάτης γνώριζε πρόσωπα και πράγματα για τις απειλές που δεχόταν ο επιχειρηματίας. Οι δυο τους είχαν στενή φιλική σχέση και περνούσαν τις περισσότερες ώρες της ημέρας μαζί.

Όταν έφτασαν στο κάμπινγκ οι πρώτοι αστυνομικοί βρήκαν τους δύο άντρες νεκρούς στη ρεσεψιόν.

Το κάμπινγκ που βρίσκεται στον δρόμο μεταξύ Φοινικούντας και Μεθώνης, παρέμενε ανοιχτό από το καλοκαίρι και αυτό το διάστημα φιλοξενούσε πλήθος τουριστών.

Οι έρευνες για το διπλό φονικό συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να αξιολογούν τα στοιχεία, να αναλύουν εικόνες από κάμερες ασφαλείας για τη διαφυγή του δράστη με μηχανή και να συλλέγουν πληροφορίες για τα όσα κρύβει το διπλό έγκλημα που έχει συνταράξει τη Μεσσηνία.
Τα δεδομένα για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία
