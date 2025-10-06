Αιγαίο: Ένταση με παραβάσεις και παραβίαση από τουρκικά οπλισμένα F-16, ένα UAV και ένα ATR-72

Τα…δικά της κάνει η Τουρκία, που σταδιακά ανεβάζει τον δείκτη της προκλητικότητας στο Αιγαίο με παραβάσεις του FIR Αθηνών, οι οποίες σήμερα (Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025) συνοδεύτηκαν και από μια παραβίαση εθνικού εναέριου χώρου από οπλισμένο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16.

Ειδικότερα, ένα οπλισμένο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 προχώρησε σε μια παράβαση του FIR Αθηνών ενώ το «ζευγάρι» του πραγματοποίησε παραβίαση εθνικού εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τις υπόλοιπες δύο παραβάσεις πραγματοποίησαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72.

Οι τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη κατά την διεθνή πρακτική.

