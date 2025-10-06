«Έχω χωρίσει και με τους δύο» λέει η 27χρονη πρώην σύντροφος του θύματος στη Δροσιά

Γκρεμίζεται πλέον το άλλοθι του 29χρονου κατηγορούμενου

06 Οκτ. 2025 18:49
«Είμαι ελεύθερη στη ζωή μου. Δεν έχω ούτε σχέση ούτε άνδρα, έχω το παιδί μου και έχω αφοσιωθεί στο παιδί μου… Έχω χωρίσει και από αυτόν που αναφέρουν ως θύμα και από αυτόν που αναφέρουν ως δράστη» είπε η 27χρονη γυναίκα, για τα «μάτια» της οποίας φαίνεται πως είχαν αντιζηλία οι δύο άνδρες: Το θύμα της επίθεσης στη Δροσιά και ο κατηγορούμενος.

Όπως είπε η ίδια στο LiveNews, πιστεύει, ότι κάποιοι προσπαθούν σκόπιμα να την εμπλέξουν στην υπόθεση, για να μην αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στη δολοφονική επίθεση στη Δροσιά. Τονίζει μάλιστα ότι σοκαρίστηκε όταν αντίκρισε τις εικόνες του συμβάντος.

«Ήταν ασύλληπτα σοκαριστικό, ανατρίχιασα ολόκληρη… Δε θα πάψει ποτέ να είναι ο πατέρας του παιδιού μου». Μάλιστα λέει, ότι με τον κατηγορούμενο για την επίθεση μίλησε με τα όσα έγιναν στη Δροσιά. «Επικοινώνησα μαζί του μπροστά στους αστυνομικούς. Του έκανα κάποιες ερωτήσεις όπου αποκρίθηκε “καμία σχέση, εγώ είμαι στο νησί, δεν ξέρω τίποτα, από εσένα το ακούω”».

«Είχαν μια αντιζηλία» – «Του είχα ζητήσει να δει ψυχίατρο»

«Είχαν μια αντιζηλία προς το πρόσωπό μου. Προσπάθησα εγώ να ηρεμήσω τα πνεύματα γενικότερα… Του είχα αναφέρει ανά διαστήματα ότι πρέπει να δει κάποιον ειδικό για κάποια πράγματα, με τον τρόπο που τα αντιμετώπιζε. Του είχα πει ότι θα πρέπει να επισκεφθεί ψυχολόγο ή ψυχίατρο» περιέγραψε η 27χρονη.

Η ίδια είπε μάλιστα στο LiveNews ότι κάποια στιγμή την κάλεσαν από το ψυχιατρείο της Ζακύνθου όπου εργαζόταν ο 29χρονος «να μου κάνουν κάποιες ερωτήσεις για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και αν μπορώ εγώ να τον πείσω να παίρνει την αγωγή του. Εγώ απάντησα ότι καμία σχέση δεν έχω πια με αυτόν τον άνθρωπο».

Καταρρέει ο άλλοθι του 29χρονου
Ο 29χρονος, πρώην σύντροφος της γυναίκας, συνελήφθη στη Ζάκυνθο όπου εργαζόταν ως σεφ, καθώς το θύμα τον αναγνώρισε κατά την επίθεση.

Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αρνείται την εμπλοκή του στην δολοφονική επίθεση στη Δροσιά, τονίζοντας ότι εκείνες τις ημέρες ήταν στη Ζάκυνθο και εργαζόταν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LiveNews βέβαια, ο συγκάτοικός του, είπε στην κατάθεσή του ότι εκείνη την ημέρα ο 29χρονος δεν ήταν στη Ζάκυνθο.

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου και θα γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να δουν με ποιες κεραίες έχει συνδεθεί, τα μηνύματα, τις κλήσεις και τις φωτογραφίες του που αναμένεται να δείξουν πού πραγματικά βρισκόταν τη στιγμή της επίθεσης και αν όντως, ισχύει το άλλοθί του.
