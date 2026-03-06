Τα «δελφίνια» του ΝΟΠ για τους εαρινούς αγώνες κολύμβησης
Πλήθος αθλητών του ΝΟΠ θα συμμετάσχουν το Σαββατοκύριακο 07 -08 Μαρτίου στους εαρινούς αγώνες κολύμβησης (για την κατηγορία μίνι κάτω των εννέα ετών ) και στο εαρινό κύπελλο για τις ηλικιακές κατηγορίες Κ10, Κ11 & Κ12 που θα γίνουν στο «Αντ. Πεπανός»
Η κολυμβητική ομάδα του ΝΟΠ με τη υπεύθυνη προπονήτρια Νικολέτα Παστού και τον Λευτέρη Μήτρακα, αποτελείται από τις /τους παρακάτω αθλήτριες και αθλητές (ανά κατηγορία και αγώνισμα) :
Αγωνίσματα κατηγορίας μίνι (Κ09+)
Αγόρια
Καζανάς Μάριος 50 ελεύθερο, 50 πεταλούδα & 50 πρόσθιο
Πετρόπουλος Αντώνιος: 50 – 100 ελεύθερο, & 50 πρόσθιο
Στρέκλας Νικόλαος: 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, & 50 πρόσθιο
Κορίτσια
Ζέρβα Δάφνη: 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο & 50 πρόσθιο
Καλογεράτου Μελίνα: 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο & 50 πρόσθιο
Καρακάση Μαρίνα: 50 ελεύθερο & 50 ύπτιο
Κωστάκη Ζαχαρένια: 50 – 100 ελεύθερο & 50 πρόσθιο
Μαρκουίζου Μαρία : 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, & 50 πρόσθιο
Παναγιωτακοπούλου Ραφαέλα: 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο & 50 πρόσθιο
Χεινοπώρου Φαίδρα: 50 – 100 ελεύθερο & 50 ύπτιο
Προαγωνιστική Κατηγορία (Κ10, Κ11 & Κ12)
Αγόρια
Κουβεριανός Ανδρέας: 100, 200 ελεύθερο & 50 πεταλούδα
Λαμπρόπουλος Οδυσσέας: 50 – 100 & 200 πρόσθιο
Νικολάου Χρήστος: 50 – 100 ελεύθερο & 50 πεταλούδα
Τσαλαμιδάς Αθανάσιος: 50 – 100 ελεύθερο, & 50 πεταλούδα
Χασάμπαλης Ανδρέας: 100 – 200 ελεύθερο, & 50 ύπτιο
Ψυχογιός Παναγιώτης: 100 ελεύθερο, 50 πεταλούδα & 50 πρόσθιο
Κορίτσια
Βέρρα Ηλιάνα: 50 ελεύθερο & 50 – 100 πρόσθιο
Βόγλη Έλενη: 50 ελεύθερο & 50 – 100 πρόσθιο
Γιαννακοπούλου Σοφία: 50 ελεύθερο, 50 – 100 πρόσθιο
Κατσιροπούλου Αρετή: 50 ελεύθερο & 50 – 100 πρόσθιο
Κωνσταντινοπούλου Ελεάννα: 50 – 100 & 200 ελεύθερο
Παναγιωτακοπούλου Δέσποινα: 100 – 200 ελεύθερο & 200 μικτή ατομική
Παπαδοπούλου Ευγενία: 50 ελεύθερο & 50 – 100 πρόσθιο
Παπανίκου Ζαχαρένια: 100 – 200 ελεύθερο & 50 πρόσθιο
Ροκανά Λυδία: 50 -100 & 200 πρόσθιο
Σιδηροπούλου Ηλέκτρα: 100 – 200 ελεύθερο & 100 ύπτιο
Σολωμού Αντιγόνη: 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο & 50 πρόσθιο
Στούπα Λένια: 200 ελεύθερο, 50 ύπτιο & 200 μικτή ατομική
Χάμου Νικόλ: 50, 100 πεταλούδα, 100 πρόσθιο
Χασάμπαλη Ελισάβετ: 50 ελεύθερο, 50 πεταλούδα & 50 πρόσθιο
