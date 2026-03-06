Τα «δελφίνια» του ΝΟΠ για τους εαρινούς αγώνες κολύμβησης

Πλήθος αθλητών του ΝΟΠ θα συμμετάσχουν το Σαββατοκύριακο 07 -08 Μαρτίου στους εαρινούς αγώνες κολύμβησης (για την κατηγορία μίνι κάτω των εννέα ετών ) και στο εαρινό κύπελλο για τις ηλικιακές κατηγορίες Κ10, Κ11 & Κ12 που θα γίνουν στο «Αντ. Πεπανός»

Η κολυμβητική ομάδα του ΝΟΠ με τη υπεύθυνη προπονήτρια Νικολέτα Παστού και τον Λευτέρη Μήτρακα, αποτελείται από τις /τους παρακάτω αθλήτριες και αθλητές (ανά κατηγορία και αγώνισμα) :

Αγωνίσματα κατηγορίας μίνι (Κ09+)

Αγόρια

Καζανάς Μάριος 50 ελεύθερο, 50 πεταλούδα & 50 πρόσθιο

Πετρόπουλος Αντώνιος: 50 – 100 ελεύθερο, & 50 πρόσθιο

Στρέκλας Νικόλαος: 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, & 50 πρόσθιο

Κορίτσια

Ζέρβα Δάφνη: 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο & 50 πρόσθιο

Καλογεράτου Μελίνα: 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο & 50 πρόσθιο

Καρακάση Μαρίνα: 50 ελεύθερο & 50 ύπτιο

Κωστάκη Ζαχαρένια: 50 – 100 ελεύθερο & 50 πρόσθιο

Μαρκουίζου Μαρία : 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο, & 50 πρόσθιο

Παναγιωτακοπούλου Ραφαέλα: 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο & 50 πρόσθιο

Χεινοπώρου Φαίδρα: 50 – 100 ελεύθερο & 50 ύπτιο

Προαγωνιστική Κατηγορία (Κ10, Κ11 & Κ12)

Αγόρια

Κουβεριανός Ανδρέας: 100, 200 ελεύθερο & 50 πεταλούδα

Λαμπρόπουλος Οδυσσέας: 50 – 100 & 200 πρόσθιο

Νικολάου Χρήστος: 50 – 100 ελεύθερο & 50 πεταλούδα

Τσαλαμιδάς Αθανάσιος: 50 – 100 ελεύθερο, & 50 πεταλούδα

Χασάμπαλης Ανδρέας: 100 – 200 ελεύθερο, & 50 ύπτιο

Ψυχογιός Παναγιώτης: 100 ελεύθερο, 50 πεταλούδα & 50 πρόσθιο

Κορίτσια

Βέρρα Ηλιάνα: 50 ελεύθερο & 50 – 100 πρόσθιο

Βόγλη Έλενη: 50 ελεύθερο & 50 – 100 πρόσθιο

Γιαννακοπούλου Σοφία: 50 ελεύθερο, 50 – 100 πρόσθιο

Κατσιροπούλου Αρετή: 50 ελεύθερο & 50 – 100 πρόσθιο

Κωνσταντινοπούλου Ελεάννα: 50 – 100 & 200 ελεύθερο

Παναγιωτακοπούλου Δέσποινα: 100 – 200 ελεύθερο & 200 μικτή ατομική

Παπαδοπούλου Ευγενία: 50 ελεύθερο & 50 – 100 πρόσθιο

Παπανίκου Ζαχαρένια: 100 – 200 ελεύθερο & 50 πρόσθιο

Ροκανά Λυδία: 50 -100 & 200 πρόσθιο

Σιδηροπούλου Ηλέκτρα: 100 – 200 ελεύθερο & 100 ύπτιο

Σολωμού Αντιγόνη: 50 ελεύθερο, 50 ύπτιο & 50 πρόσθιο

Στούπα Λένια: 200 ελεύθερο, 50 ύπτιο & 200 μικτή ατομική

Χάμου Νικόλ: 50, 100 πεταλούδα, 100 πρόσθιο

Χασάμπαλη Ελισάβετ: 50 ελεύθερο, 50 πεταλούδα & 50 πρόσθιο

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



