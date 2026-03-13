Τα δυο σενάρια για την απαγόρευση της μπούρκας στην Ελλάδα

Δύο είναι τα σενάρια για πιθανή απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ, όπως γνωστοποίησε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, υπογραμμίζοντας ότι η σχετική μελέτη και οι προτάσεις είναι ήδη έτοιμες και ότι η κυβέρνηση κινείται με γνώμονα τόσο το εθνικό δίκαιο όσο και τη σχετική ευρωπαϊκή νομολογία.

Μιλώντας την Παρασκευή (13.03.2026) στο ΕΡΤnews Radio 105,8, η Σέβη Βολουδάκη ανέφερε ότι η προεργασία έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και πως οι σχετικές ανακοινώσεις για την απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ αναμένονται στο αμέσως επόμενο διάστημα. Όπως είπε, η επεξεργασία γίνεται σε συνεργασία με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, με στόχο κάθε ρύθμιση να είναι νομικά θωρακισμένη.

Η ίδια έσπευσε, πάντως, να διαχωρίσει ρητά την μπούρκα και το νικάμπ από τη μαντίλα, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ούτε έχει ανοίξει οποιαδήποτε συζήτηση για περιορισμούς στη μαντίλα. Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση εξετάζει αποκλειστικά ενδυματολογικές πρακτικές που καλύπτουν πλήρως ή σχεδόν πλήρως τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Κατά την υφυπουργό, η αφετηρία της συζήτησης ήταν περιστατικά που καταγράφηκαν σε δομές φιλοξενίας, ιδίως σε σχέση με ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια. Όπως ανέφερε, υπάρχουν περιπτώσεις ανήλικων που δεν θα επιθυμούσαν να φορούν μπούρκα, αλλά διστάζουν να την αφαιρέσουν, φοβούμενες αντιδράσεις από ομοεθνείς τους άνδρες. Στο σημείο αυτό έδωσε έμφαση στη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μεμονωμένα περιστατικά πρέπει να εξετάζονται με τη δέουσα ευαισθησία.

Παράλληλα, συνέδεσε το ζήτημα και με παραμέτρους ασφάλειας, σημειώνοντας ότι όταν καλύπτονται πλήρως το κεφάλι και τα χαρακτηριστικά του προσώπου τίθενται ζητήματα ταυτοποίησης και προστασίας. Στην ίδια κατηγορία ενέταξε τόσο τη μπούρκα όσο και το νικάμπ, εξηγώντας ότι, παρότι στο δεύτερο παραμένουν ορατά μόνο τα μάτια, εξακολουθεί να αποκρύπτεται το σύνολο των υπόλοιπων χαρακτηριστικών.

Ως προς τα σενάρια που εξετάζονται, η Σέβη Βολουδάκη ανέφερε ότι το πρώτο αφορά απαγόρευση για ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια που βρίσκονται σε δομές υπό την εποπτεία του υπουργείου Μετανάστευσης, καθώς εκεί, όπως είπε, εντοπίστηκε το βασικό πρόβλημα. Το δεύτερο σενάριο αφορά ευρύτερη ρύθμιση για γυναίκες σε δημόσιους χώρους, μέσα μαζικής μεταφοράς, χώρους εργασίας και σχολεία, εξέλιξη που, όπως παρατήρησε, προϋποθέτει συνεννόηση και με άλλα υπουργεία.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επικαλέστηκε, επίσης, την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αναφέροντας ότι αντίστοιχες απαγορεύσεις έχουν υιοθετηθεί σε κράτη όπως η Γαλλία, η Αυστρία, η Δανία, η Ολλανδία και η Πορτογαλία. Κατά την ίδια, σε ορισμένες περιπτώσεις οι συζητήσεις για σχετική νομοθετική παρέμβαση συνέπεσαν με αύξηση του αριθμού όσων φορούσαν τέτοια ενδύματα και με μείωση του ηλικιακού ορίου.

Αναφερόμενη δε στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, η Σέβη Βολουδάκη υποστήριξε ότι δεν τίθεται αντίστοιχο ζήτημα, καθώς εκεί –όπως είπε– το θέμα αφορά τη μαντίλα και όχι τη μπούρκα ή το νικάμπ. Επέμεινε δε ότι, τόσο λόγω των ισχυουσών συνθηκών όσο και επειδή η μαντίλα δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο της υπό εξέταση ρύθμισης, δεν υπάρχει πρόθεση να ανοίξει τέτοια συζήτηση.

