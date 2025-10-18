Τα εγκεφαλικά και τα εμφράγματα δεν είναι ποτέ «ξαφνικά» – Τι αποκαλύπτει νέα διεθνής μελέτη

Μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς έρευνες στον τομέα της καρδιολογίας έρχεται να αλλάξει ριζικά την αντίληψη που έχουμε για τα καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of the American College of Cardiology, περισσότερο από το 99% των ανθρώπων που υπέστησαν καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό ή καρδιακή ανεπάρκεια είχαν ήδη τουλάχιστον έναν γνωστό παράγοντα κινδύνου πολύ πριν από το περιστατικό.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το σύστημα υγείας Northwestern Medicine των Ηνωμένων Πολιτειών και το Πανεπιστήμιο Yonsei της Νότιας Κορέας. Οι επιστήμονες ανέλυσαν ιατρικά δεδομένα σχεδόν 9 εκατομμυρίων ενηλίκων στη Νότια Κορέα και 7.000 ατόμων στις ΗΠΑ, παρακολουθώντας τους για διάστημα έως και είκοσι ετών. Στις περιοδικές εξετάσεις που διενεργούνταν, καταγράφονταν κρίσιμες παράμετροι όπως η αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερόλης και σακχάρου, καθώς και οι καθημερινές συνήθειες – από τη διατροφή μέχρι το κάπνισμα.

Υπέρταση: ο υπ’ αριθμόν ένα ένοχος

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: πάνω από 93% των συμμετεχόντων είχαν δύο ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου πριν παρουσιάσουν οποιοδήποτε καρδιολογικό ή αγγειακό επεισόδιο. Η υπέρταση αποδείχθηκε ο κυριότερος, επηρεάζοντας πάνω από το 95% των ασθενών στη Νότια Κορέα και 93% στις ΗΠΑ. Ακόμα και στις γυναίκες κάτω των 60 ετών –που θεωρούνται χαμηλού κινδύνου– σχεδόν όλες είχαν έναν τουλάχιστον παράγοντα κινδύνου πριν από το πρώτο επεισόδιο.

Τα προειδοποιητικά σημάδια υπάρχουν – αρκεί να τα δούμε

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια δεν «χτυπούν χωρίς προειδοποίηση», αλλά προαναγγέλλονται από μετρήσιμες ενδείξεις που συνήθως αγνοούνται.

«Τα στοιχεία αυτά δείχνουν τη σημασία της πρόληψης και του τακτικού ελέγχου των βασικών παραγόντων κινδύνου – της υπέρτασης, της χοληστερόλης, του σακχάρου και του καπνίσματος», τονίζει ο καρδιολόγος Δρ. Donald Lloyd-Jones, επικεφαλής της μελέτης στο Northwestern Medicine. «Αν παρέμβουμε έγκαιρα, μπορούμε να αποτρέψουμε τη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών».

Η μελέτη καταλήγει ότι η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη μπορούν να σώσουν εκατομμύρια ζωές, ενώ καλεί τις κυβερνήσεις να επενδύσουν περισσότερο σε δημόσια προγράμματα τακτικών ελέγχων και πρόληψης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: τα καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια δεν είναι θέμα τύχης — είναι θέμα πρόληψης.

