Τα εντυπωσιακά ουράνια θεάματα που μας προσφέρει ο Δεκέμβριος

05 Δεκ. 2025 10:57
Μια ακόμη υπερπανσέληνος, οι καλύτερες βραδιές για τους Διδυμίδες, λαμπροί πλανήτες σε θέσεις ιδανικές για παρατήρηση και το χειμερινό ηλιοστάσιο συνθέτουν το σκηνικό των εντυπωσιακών ουράνιων θεαμάτων που μας προσφέρει ο Δεκέμβριος 2025.

4 Δεκεμβρίου: Υπερπανσέληνος «Cold Moon» δίπλα στον Δία και τον Ωρίωνα

Το βράδυ της 4ης Δεκεμβρίου η τελευταία υπερπανσέληνος του έτους – η λεγόμενη Cold Moon – έλαμψε χαμηλά στον ουρανό, πολύ κοντά στον Δία, στον αστερισμό του Ωρίωνα και σε μερικά από τα πιο φωτεινά αστέρια. Κάστορας και Πολυδεύκης των Διδύμων, αλλά και ο Σείριος, το λαμπρότερο άστρο στον ουρανό, βρίσκονταν στην ίδια περιοχή, ορατοί μέχρι την αυγή.

Την ίδια ημέρα, η Σελήνη έφτασε και στο περίγειο, το κοντινότερο σημείο της στην τροχιά της γύρω από τη Γη (356.963 χλμ.), ενισχύοντας το φαινόμενο της υπερπανσελήνου και προκαλώντας υψηλότερες παλίρροιες.

Οι πλανήτες τα βράδια του Δεκεμβρίου

Ο Δίας ανατέλλει νωρίς το βράδυ από τα ανατολικά και παραμένει ορατός όλη τη νύχτα. Είναι ο πιο φωτεινός πλανήτης του μήνα και στις 10 Ιανουαρίου θα φτάσει σε αντιποζήση, άρα και στη μέγιστη λαμπρότητά του.

Ο Κρόνος, χαμηλά προς τα δυτικά, είναι επίσης εύκολο να εντοπιστεί, αν και θα δύει πριν από τα μεσάνυχτα όσο ο μήνας προχωρά. Το δαχτυλιοειδές του σύστημα αρχίζει να φαίνεται ελαφρώς πιο «ανοιχτό» σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Οι πλανήτες το πρωί

Το ξημέρωμα ξεχωρίζει ο Ερμής, που κάνει την καλύτερη πρωινή εμφάνισή του για το 2025 στο βόρειο ημισφαίριο. Θα είναι ορατός πολύ χαμηλά στον ανατολικό ορίζοντα έως περίπου τις 25 Δεκεμβρίου, με τη μέγιστη απομάκρυνσή του από τον Ήλιο να σημειώνεται στις 7 Δεκεμβρίου. Ο Δίας την ίδια περίοδο θα βρίσκεται ψηλά στα δυτικά τις πρώτες πρωινές ώρες.

5, 6 και 7 Δεκεμβρίου: Η Σελήνη περνά ξανά από τον Δία και τους Διδύμους
Από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου, η φθίνουσα πανσέληνος πλησιάζει σταδιακά τον Δία και τα δύο φωτεινά άστρα των Διδύμων. Το θέαμα θα είναι ορατό μέχρι την ανατολή του Ήλιου.

7 Δεκεμβρίου: Ο Ερμής στη μέγιστη απομάκρυνση

Ο μικρότερος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος βρίσκεται στην καλύτερη θέση για παρατήρηση το πρωί. Όσοι έχουν καθαρό ανατολικό ορίζοντα μπορούν να τον εντοπίσουν λίγο πριν από το πρώτο φως.

Πηγή: newsbeast.gr

