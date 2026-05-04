«Τα έσπασαν για χαβαλέ» λέει ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, βανδάλισαν λύκειο στην Αργυρούπολη, ΦΩΤΟ

Έγραψαν συνθήματα και έκαναν ζημιές. Καθηγητές και μαθητές, αντίκρισαν εικόνες απόλυτης καταστροφής μέσα στο σχολείο

«Τα έσπασαν για χαβαλέ» λέει ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, βανδάλισαν λύκειο στην Αργυρούπολη, ΦΩΤΟ
04 Μάι. 2026 17:34
Pelop News

Δυστυχώς είχαμε ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμού σε σχολείο. Έγινε στην Αργυρούπολη και προκάλεσε την αγανάκτηση τόσο της δημοτικής αρχής όσο και των κατοίκων.

Συμπεριφορά ζούγκλας, 25χρονος για ένα σκούντημα έσπασε το σαγόνι 17χρονου ΑμεΑ!

Οι βανδαλισμοί συνέβησαν στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης, με το σχολείο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σοκαρισμένοι ήταν καθηγητές και μαθητές, όταν το πρωί της Δευτέρας 04.05.2026, αντίκρισαν εικόνες απόλυτης καταστροφής μέσα στο σχολείο, σε διάφορους χώρους, με υβριστικά συνθήματα να είναι γραμμένα παντού.

Ακόμη, χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρα με σκόνη στους διαδρόμους και παραβίασαν το κυλικείο όπου πέταξαν παντού τα τρόφιμα, ​ενώ έσπασαν και μια πόρτα στην προσπάθειά τους να εισβάλουν σε κλειδωμένη αίθουσα.

Αναφερόμενος στην κατάσταση, ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, σημείωσε πως «είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις». Συμπλήρωσε δε ότι «η δημοτική αρχή έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για να διασφαλίζει τα σχολεία μας και τέτοιες πράξεις βανδαλισμού αποτελούν σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειές μας», υπογραμμίζοντας την υποβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος.

​Ο​ κ. Κωνσταντάτος ​προσέθεσε ότι «​παλεύουμε μόνοι μας με το τέρας δυστυχώς» και ανέφερε χαρακτηριστικά πως «τα έσπασαν όλα για χαβαλέ, μία ακόμα καταστροφή προστέθηκε στον αριθμό των συνεχών βανδαλισμών». Ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια κατάσταση που δεν είναι πλέον αποδεκτή, λέγοντας πως «η παιδεία μας σε κρίση, ασυδοσία συνεχής και ο λογαριασμός σε εσάς τους υπόλοιπους πολίτες», ενώ ​υποστήριξε ότι θα προχωρήσει σε τοποθέτηση καμερών περιμετρικά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, άνδρες του οποίου βρέθηκαν στον χώρο για την καταγραφή των ζημιών. Στο πλαίσιο της έρευνας για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, πραγματοποιήθηκε συλλογή αποτυπωμάτων και εξετάζεται το υλικό από τα υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο Δήμος έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την άμεση αποκατάσταση των φθορών, ώστε το σχολείο να επανέλθει σε πλήρη λειτουργικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες εβδομάδες νωρίτερα, σοβαρές ζημιές είχαν προκληθεί από βανδαλισμό σε σχολείο της Γλυφάδας, με μία μητέρα να έχει συλληφθεί για το περιστατικό που φέρεται να συμμετείχε το παιδί της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:37 Κηφισιά: Ντελιβεράς πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε γυναίκες
18:25 «Global Day Run Patras 2026» στις 6 Ιουνίου στο Ελος της Αγυιάς
18:25 Αγία Βαρβάρα: Απειλούσε οδηγούς ταξί με μαχαίρι, συνεργός του προσπαθούσε να τους πνίξει από το πίσω κάθισμα με ζώνη ασφαλείας!
18:17 Ο ΝΟΠ τώρα έχει ανέβει ένα βουνό, ένταση και ήττα από τα Χανιά, ΦΩΤΟ
18:00 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Η ζωή χωρίς ΔΕΗ
17:53 Στενά του Ορμούζ: Φορτηγό πλοίο της Νότιας Κορέας τυλίχτηκε στις φλόγες, ερωτηματικό εάν δέχτηκε επίθεση
17:45 Τα ηλεκτρικά πατίνια στο στόχαστρο της Τροχαίας: Παραβατική συμπεριφορά ένας στους τρεις οδηγούς
17:34 «Τα έσπασαν για χαβαλέ» λέει ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, βανδάλισαν λύκειο στην Αργυρούπολη, ΦΩΤΟ
17:23 Συμπεριφορά ζούγκλας, 25χρονος για ένα σκούντημα έσπασε το σαγόνι 17χρονου ΑμεΑ!
17:12 Η Ελλάδα έτοιμη να πάει στο Σίδνεϊ! Διπλή η εκπροσώπηση της Πάτρας
17:08 Το ερωτικό θρίλερ Barcelona στο θέατρο Πάνθεον
17:00 Απόλλων: Εβδομάδα με Δ.Σ. και ενημέρωση
16:53 Ολυμπιάδα: Κορμός και 2-3 προσθήκες για τη νέα σεζόν
16:52 Αττική: Έκρυβαν κοκαΐνη σε ειδική κρύπτη αυτοκινήτου – Τρεις συλλήψεις
16:44 Νίκος Παπαϊωάννου στην «Π»: «Η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις να γίνει κουλτούρα» ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Η Co2gether θα εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό του Public για εξυπηρέτηση της τρίτης ηλικίας
16:28 Αιγιάλεια: Εντείνεται η κόντρα για τα υπαίθρια πάρτι – Τι λέει ο Φραγκονικολόπουλος
16:20 Στενά του Ορμούζ: Αμερικανικά πλοία έσπασαν τον αποκλεισμό του Ιράν, η ανακοίνωση της CENTCOM
16:12 Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG
16:08 Καλαμπάκος: “Τραυματισμοί και ψυχολογία έπαιξαν ρόλο”
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ