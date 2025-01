Τα γέλια της Χίλαρι Κλίντον στην ορκωμοσία Τραμπ

Η Χίλαρι Κλίντον, πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια της όταν άκουσε τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως σκοπεύει να αλλάξει την ονομασία του Κόλπου του Μεξικού.

Κατά την πρώτη του ομιλία μετά την ορκωμοσία του ως 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή, περιλαμβάνοντάς την στα πρώτα διατάγματα που υπέγραψε. Η πρωτοβουλία αυτή πυροδότησε έντονες συζητήσεις, τόσο πολιτικές όσο και χιουμοριστικές.

Η αντίδραση της Κλίντον, που καταγράφηκε από τις κάμερες, τράβηξε την προσοχή, καθώς η ίδια ξέσπασε σε γέλια την ώρα που πληροφορήθηκε την πρόθεση του Τραμπ. Το στιγμιότυπο έγινε viral, με πολλούς να σχολιάζουν την αποστροφή της πρώην υπουργού απέναντι στην πρωτοβουλία αυτή.

Hillary Clinton can’t contain her laughter as Trump says he’s changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. pic.twitter.com/FgFR1dd4G6

— Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) January 20, 2025