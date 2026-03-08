Τα ΗΑΕ διαψεύδουν επίθεση σε μονάδα αφαλάτωσης στο Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν σήμερα πληροφορίες περί εμπλοκής τους σε πλήγμα εναντίον εγκατάστασης αφαλάτωσης στο Ιράν, σύμφωνα με δήλωση ανώτερου αξιωματούχου στην εφημερίδα Jerusalem Post.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για πιθανή επίθεση των Εμιράτων, η οποία θα αποτελούσε την πρώτη τους απάντηση στις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στην περιοχή του Κόλπου.

Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα αναφέρουν ότι τα ΗΑΕ δεν θα επέλεγαν έναν πολιτικό στόχο για να εμπλακούν στρατιωτικά στη σύγκρουση, αλλά θα επικεντρώνονταν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Οι πληροφορίες για πιθανό πλήγμα ήρθαν σε συνέχεια προηγούμενων αναφορών σύμφωνα με τις οποίες το Κατάρ φέρεται να πραγματοποίησε επιθέσεις εντός του Ιράν ως αντίποινα για ιρανικές επιθέσεις.

Εξετάζονται οικονομικά αντίποινα κατά της Τεχεράνης

Το Άμπου Ντάμπι εξετάζει τις επόμενες κινήσεις του μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν τα ΗΑΕ και άλλες χώρες του Κόλπου, έπειτα από την κλιμάκωση που ακολούθησε τα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, στο εμιράτο Φουτζέιρα σημειώθηκε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου, όταν συντρίμμια από drone που αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα έπεσαν στην περιοχή.

Παράλληλα, δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο να παγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, κίνηση που θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά τις οικονομικές διασυνδέσεις της Τεχεράνης με το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

