Τα Καλάβρυτα κερδίζουν έδαφος και το Πάσχα, στο 75% η πληρότητα

Οι προβλέψεις της ΕΜΥ τις τελευταίες μέρες έχουν ενθαρρύνει και τους τουρίστες της τελευταίας στιγμής

08 Απρ. 2026 15:48
Pelop News

Μπορεί πολλοί να έχουν συνδυάσει τα Καλάβρυτα με τα Χριστούγεννα, ωστόσο υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον και για την περίοδο του Πάσχα.

[contaisu_summary]

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταλύματα στο κέντρο της πόλης έχουν πληρότητες που αγγίζουν το 75% για το τετραήμερο του Πάσχα.

Σε αυτό έχει βοηθήσει αφενός το γεγονός ότι ακόμα υπάρχει χιόνι στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων που είναι ανοιχτό μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, αλλά και το ότι πολλοί προτίμησαν ελληνικούς προορισμούς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

ΔΑΦΑΛΙΑΣ

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων, Κωνσταντίνος Δαφαλιάς, τόνισε: Οι πληρότητες στην περιοχή κυμαίνονται στο 75% , δεν είναι τα πράγματα όπως τα θέλαμε και  είχαμε την ελπίδα ότι θα ήμασταν σε καλύτερα επίπεδα». Ελπίζουμε στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο. Υπήρχε η προσδοκία ότι το σχετικά πρώιμο Πάσχα θα ευνοούσε έναν ορεινό προορισμό όπως τα Καλάβρυτα, προσελκύοντας περισσότερους επισκέπτες».

