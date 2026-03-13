Τα Καλάβρυτα τιμούν τον Πολιούχο τους Άγιο Αλέξιο

13 Μαρ. 2026 10:32
Pelop News

Τα Καλάβρυτα προετοιμάζονται να τιμήσουν τον Πολιούχο τους, Άγιο Αλέξιο, με εκκλησιαστικές εκδηλώσεις και Ιερές Ακολουθίες, που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, στις 7.00 μ.μ., στην Ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, όπου φυλάσσεται η τιμία κάρα του Αγίου, θα τελεστεί Αρχιερατικός Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου, κ. Σεραπίωνος, και συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κ. Ιερωνύμου.

Την ημέρα της εορτής, Τρίτη 17 Μαρτίου, στις 8.30 π.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαβρύτων, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Αλεξίου, ακολουθούμενη από Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του κ. Σεραπίωνος.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στις 10.30 π.μ., θα ακολουθήσει Ιερά Λιτάνευση της τιμίας κάρας στους κεντρικούς δρόμους των Καλαβρύτων, προς ευλογία και αγιασμό των πιστών.

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί όλους τους πιστούς να συμμετάσχουν προσευχητικά στις Ιερές Ακολουθίες, τιμώντας τον προστάτη και Πολιούχο της πόλης.

