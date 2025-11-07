Τα Καλάβρυτα υποδέχονται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Την Τετάρτη 26/11/2025 στις 7.30 το απόγευμα στα Καλάβρυτα, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Κεντρική Πλατεία στο πλαίσιο της Λαμπαδηδρομίας των ΧΧV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

18.50 μ.μ. : Πέρασμα Ολυμπιακής Φλόγας από την Επαρχιακή οδό Φίλιας & Δημητρίου Κοκκόρη

– Πλατεία Κλειτορίας

19.30 μ.μ. : Άφιξη Ολυμπιακής Φλόγας στο Μνημείο Ολοκαυτώματος

19.34 μ.μ. : Λαμπαδηδρομία:

Ιστορικό Μονοπάτι Εκτέλεσης – Ιστορικό Νεκροταφείο Καλαβρύτων – Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος – Κεντρική Πλατεία Καλαβρύτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026ΤΕΤΑΡΤΗ, 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ – ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ19.52 μ.μ. : Αφή βωμού

20.00 μ.μ. : – Άφιξη αντιπροσωπείας επισήμων της Ε.Ο.Ε. και της Οργανωτικής Επιτροπής

των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026

– Ανάκρουση Ύμνων από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων :

Ολυμπιακός Ύμνος – Εθνικός Ύμνος Ιταλίας – Εθνικός Ύμνος Ελλάδας

20.15 μ.μ. : Έπαρση Σημαιών

20.30 μ.μ. : Χαιρετισμοί :

– Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος

– Εκπρόσωπος Οργανωτικής Επιτροπής των xxv χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων milano cortina 2026

– Εκπρόσωπος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

21.00 μ.μ. : Ανταλλαγή δώρων

21.15 μ.μ. : Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων Καλαβρύτων και Σκεπαστού

21.45 μ.μ. : Λήξη Τελετής

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



