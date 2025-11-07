Τα Καλάβρυτα υποδέχονται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Την Τετάρτη 26/11/2025 στα Καλάβρυτα, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.
Την Τετάρτη 26/11/2025 στις 7.30 το απόγευμα στα Καλάβρυτα, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Κεντρική Πλατεία στο πλαίσιο της Λαμπαδηδρομίας των ΧΧV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
18.50 μ.μ. : Πέρασμα Ολυμπιακής Φλόγας από την Επαρχιακή οδό Φίλιας & Δημητρίου Κοκκόρη
– Πλατεία Κλειτορίας
19.30 μ.μ. : Άφιξη Ολυμπιακής Φλόγας στο Μνημείο Ολοκαυτώματος
19.34 μ.μ. : Λαμπαδηδρομία:
Ιστορικό Μονοπάτι Εκτέλεσης – Ιστορικό Νεκροταφείο Καλαβρύτων – Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος – Κεντρική Πλατεία Καλαβρύτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ
των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026ΤΕΤΑΡΤΗ, 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ – ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ19.52 μ.μ. : Αφή βωμού
20.00 μ.μ. : – Άφιξη αντιπροσωπείας επισήμων της Ε.Ο.Ε. και της Οργανωτικής Επιτροπής
των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026
– Ανάκρουση Ύμνων από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων :
Ολυμπιακός Ύμνος – Εθνικός Ύμνος Ιταλίας – Εθνικός Ύμνος Ελλάδας
20.15 μ.μ. : Έπαρση Σημαιών
20.30 μ.μ. : Χαιρετισμοί :
– Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος
– Εκπρόσωπος Οργανωτικής Επιτροπής των xxv χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων milano cortina 2026
– Εκπρόσωπος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
21.00 μ.μ. : Ανταλλαγή δώρων
21.15 μ.μ. : Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων Καλαβρύτων και Σκεπαστού
21.45 μ.μ. : Λήξη Τελετής
