Τα Καλάβρυτα υποδέχονται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Την Τετάρτη 26/11/2025 στα Καλάβρυτα, θα πραγματοποιηθεί  η Τελετή Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

07 Νοέ. 2025 11:02
Pelop News

Την  Τετάρτη 26/11/2025 στις 7.30 το απόγευμα στα Καλάβρυτα, θα πραγματοποιηθεί  η Τελετή Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Κεντρική Πλατεία στο πλαίσιο της Λαμπαδηδρομίας των ΧΧV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
18.50 μ.μ. : Πέρασμα Ολυμπιακής Φλόγας από την Επαρχιακή οδό Φίλιας & Δημητρίου Κοκκόρη
– Πλατεία Κλειτορίας

19.30 μ.μ. : Άφιξη Ολυμπιακής Φλόγας στο Μνημείο Ολοκαυτώματος

19.34 μ.μ. : Λαμπαδηδρομία:
Ιστορικό Μονοπάτι Εκτέλεσης – Ιστορικό Νεκροταφείο Καλαβρύτων – Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος – Κεντρική Πλατεία Καλαβρύτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ
των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026ΤΕΤΑΡΤΗ, 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ – ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ19.52 μ.μ. : Αφή βωμού

20.00 μ.μ. : – Άφιξη αντιπροσωπείας επισήμων της Ε.Ο.Ε. και της Οργανωτικής Επιτροπής
των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026

– Ανάκρουση Ύμνων από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων :
Ολυμπιακός Ύμνος – Εθνικός Ύμνος Ιταλίας – Εθνικός Ύμνος Ελλάδας

20.15 μ.μ. : Έπαρση Σημαιών

20.30 μ.μ. : Χαιρετισμοί :

– Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος

– Εκπρόσωπος Οργανωτικής Επιτροπής των xxv χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων milano cortina 2026

– Εκπρόσωπος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

21.00 μ.μ. : Ανταλλαγή δώρων

21.15 μ.μ. : Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων Καλαβρύτων και Σκεπαστού

21.45 μ.μ. : Λήξη Τελετής
