Τα κορίτσια της ΝΕΠ έμαθαν πολλά από τον ΑΝΟ Γλυφάδας – Φωτογραφίες/βίντεο/δηλώσεις

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ ηττήθηκε με 12-7 από τον ΑΝΟ Γλυφάδας στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο.

11 Οκτ. 2025 19:02
Η ΝΕΠ ηττήθηκε με 12-7 από τον ΑΝΟ Γλυφάδας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο. Η ομάδα του Γιώργου Τσόκα δεν ήταν εξ αρχής το φαβορί στην αναμέτρηση, με τον ΑΝΟΓ να αξιοποιεί στο έπακρον και το ταλέντο και την εμπειρία της ομάδας.

Τα «δελφίνια» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 6-2, δείχνοντας να έχουν πρόβλημα στην επίθεση, εκεί όπου δεν μπορούσαν να πιάσουν ρυθμό. Η Ευφροσύνη Τσιμάρα ήταν για ένα ακόμη παιχνίδι δραστήρια, η Αγγελική Γιαννακέα έκανε πολλές επεμβάσεις κάτω από τα γκολπόστ, όμως η αλήθεια είναι ότι η ΝΕΠ περιμένει περισσότερη βοήθεια από τις δύο ξένες της, την Αλμενταρίζ (πέτυχε το μοναδικό της γκολ όταν όλα είχαν κριθεί) και τη Σιτάρα (δεν σκόραρε, γιατί ήταν πολύ καλά κλεισμένη).

Διαιτητές: Κραβαρίτης-Παντελής. Τα 8λεπτα: 1-2, 1-4, 1-2, 4-4. Τα γκολ του ΑΝΟΓ πέτυχαν οι Νίνου 1, Μουστακαρία 1, Γρηγοροπούλου 1, Τέρνερ 3, Οτσόα 2, Τζωρτζακάκη 1, Σαλταμάνικα 3.
ΝΕΠ: Γιαννακέα, Κεπενού 1, Δ. Κοντάκου, Αλμενταρίζ 1, Τσιμάρα 3, Σιτάρα, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα 1. Λιαπάκη, Ζήκου, Κακαϊδή, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου 1, Κοτζάμπαση.

Επόμενος αντίπαλος για τη ΝΕΠ είναι την Τετάρτη, εκτός έδρας, ο Ολυμπιακός και στη συνέχεια ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΝΟΠ στην Πάτρα.

Δείτε το παιχνίδι όπως μεταδόθηκε από το κανάλι της ΚΟΕ στο Youtube:
