Τα κορίτσια της ΝΕΠ τα… έσπασαν στον παίκτη παραπάνω – Βίντεο/δηλώσεις

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ άγγιξε τη νίκη στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΝΟ Χανίων, όμως πλήρωσε το κακό γ΄ 8λεπτο και το άσχημο ποσοστό στον παίκτη παραπάνω.

14 Δεκ. 2025 14:59
Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ βραχυκύκλωσε στη γ΄ περίοδο της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΝΟ Χανίων για τη 12η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής, με αποτέλεσμα να το πληρώσει και να γνωρίσει την ήττα με σκορ 8-6.
Τα «δελφίνια» ξεκίνησαν πολύ καλά το παιχνίδι (προηγήθηκαν με 2-4 και με 4-5) κι έδειχναν ότι μπορούν όχι μόνο να νικήσουν, αλλά και να υπερκαλύψουν την ήττα με 10-8 στην πρεμιέρα του α΄ γύρου στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός», όμως από ένα σημείο κι έπειτα στοίχισε η αφλογιστία τους στον παίκτη παραπάνω. Εκεί ήρθε ένα 4-0 σερί από τις γηπεδούχες, οι οποίοι προηγήθηκαν με 8-5 και στην ουσία εξασφάλισαν το τρίποντο.
Διαιτητές: Μπουδραμής-Βόσικας. Τα 8λεπτα: 2-3, 1-1, 4-1, 1-1. Τα γκολ του ΝΟ Χανίων: Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 3, Κώτσια 3, Νιαρχάκου 1.
ΝΕΠ: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Κοτζάμπαση,Αλμενταρίζ, Τσιμάρα 2, Σιτάρα 1, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα 1, Λιαπάκη 1, Κεπενού, Κακαϊδή, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου 1.
Ο προπονητής της ΝΕΠ Γιώργος Τσόκας δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης: «Προσπαθήσαμε αρκετά, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένες μέχρι το γ΄ 8λεπτο όταν χάσαμε το μυαλό μας. Ημασταν καλοί στην άμυνα, αλλά όχι αποδοτικοί στον παίκτη παραπάνω, κάτι που μας στοιχίζει. Πλέον, θα δουλέψουμε για το παιχνίδι με τον ΑΝΟ Γλυφάδας και στη συνέχεια θα επωφεληθούμε από το διάστημα της διακοπής για να γίνουμε ακόμη καλύτερες και να επιτύχουμε τον στόχο μας».
Δείτε το παιχνίδι όπως μεταδόθηκε από το κανάλι της ΚΟΕ στο Youtube:
https://waterpololeague.gr/fixture/no-xanion-vs-ne-patron-2025-12-13

