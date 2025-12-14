Τα κορίτσια της ΝΕΠ τα… έσπασαν στον παίκτη παραπάνω – Βίντεο/δηλώσεις

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ βραχυκύκλωσε στη γ΄ περίοδο της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΝΟ Χανίων για τη 12η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής, με αποτέλεσμα να το πληρώσει και να γνωρίσει την ήττα με σκορ 8-6.

Τα «δελφίνια» ξεκίνησαν πολύ καλά το παιχνίδι (προηγήθηκαν με 2-4 και με 4-5) κι έδειχναν ότι μπορούν όχι μόνο να νικήσουν, αλλά και να υπερκαλύψουν την ήττα με 10-8 στην πρεμιέρα του α΄ γύρου στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός», όμως από ένα σημείο κι έπειτα στοίχισε η αφλογιστία τους στον παίκτη παραπάνω. Εκεί ήρθε ένα 4-0 σερί από τις γηπεδούχες, οι οποίοι προηγήθηκαν με 8-5 και στην ουσία εξασφάλισαν το τρίποντο.

Διαιτητές: Μπουδραμής-Βόσικας. Τα 8λεπτα: 2-3, 1-1, 4-1, 1-1. Τα γκολ του ΝΟ Χανίων: Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 3, Κώτσια 3, Νιαρχάκου 1.

ΝΕΠ: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Κοτζάμπαση,Αλμενταρίζ, Τσιμάρα 2, Σιτάρα 1, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα 1, Λιαπάκη 1, Κεπενού, Κακαϊδή, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου 1.