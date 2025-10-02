Tα κορίτσια του ΝΟΠ στα στούντιο του peloponnisos FM ΒΙΝΤΕΟ

Η Πατρινή ομάδα στο παιχνίδι της πρεμιέρας που θα γίνει το Σάββατο θα αντιμετωπίσει το Ρέθυμνο με την έναρξη να είναι στις 15.30.

02 Οκτ. 2025 18:41
Με αφορμή την έναρξη του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής πόλο,  αθλήτριες της γυναικείας ομάδας του ΝΟΠ, βρέθηκαν σήμερα στα στούντιο του peloponnisos FM 103,9.

Συγκεκριμένα, οι πολίστριες Μαρία Μπαλάτσα και Σμαράγδα Γροζοπούλου, μαζί με τον υπεύθυνο του γυναικείου τμήματος Θανάση Αναστασίου, βρέθηκαν στο στούντιο και μίλησαν για την ερχόμενη σεζόν, αλλά και την ιστορική πρεμιέρα της ομάδας στην Α1 κατηγορία, όπου θα αντιμετωπίσει το Ρέθυμνο με την έναρξη να είναι στις 15.30.

Οι δύο αθλήτριες έθεσαν ως στόχο την παραμονή και το καλύτερο πλασάρισμα, ενώ ο υπεύθυνος του τμήματος ζήτησε την στήριξη των πατρινών επιχειρηματιών  για την προσπάθεια που κάνει φέτος ο ΝΟΠ, σε άνδρες και γυναίκες.
