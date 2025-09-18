Τα Μαρκάτια επιστρέφουν στην πιο ιστορική γειτονιά της Πάτρας 26-28 Σεπτεμβρίου 2025

Επιστρέφει φέτος για δεύτερη χρονιά το φεστιβάλ «Μαρκάτια» και καλεί ξανά τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης στην πιο ιστορική γειτονιά της Πάτρας. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία της περυσινής διοργάνωσης, τα «Μαρκάτια», μια πρωτοβουλία της εταιρείας Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα, διοργανώνονται από 26-28 Σεπτεμβρίου 2025, αναδεικνύοντας την ιστορία, τον χαρακτήρα και τις προοπτικές της συνοικίας του Μαρκάτου.

Συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, παραστάσεις, δραστηριότητες για παιδιά, κοινωνικές δράσεις και οργανωμένες ξεναγήσεις, για Έλληνες και ξένους, συνθέτουν ένα δυναμικό πρόγραμμα, αποτελώντας τον βασικό πυρήνα μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας με τον τίτλο «Μαρκάτοπος» που υλοποιεί το Mosaic για την περιοχή του Μαρκάτου. Εκτός από το κεντρικό πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του τριημέρου επιχειρήσεις της γειτονιάς θα συμμετέχουν στη γιορτή με δράσεις και προσφορές για όσους επισκεφθούν τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ.

Τα «Μαρκάτια» διοργανώνονται από το Mosaic με τη συνδιοργάνωση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας PIVOT, την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας και του Ιδρύματος Ι. & Ε. Τοπάλη και την αιγίδα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών και της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας. Τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ υποστηρίζουν ο ΣΚΕΑΝΑ και το TEDx Patras. Μέρος του προγράμματος εντάχθηκε φέτος στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς που διοργανώνει το ίδιο διάστημα το υπουργείο Πολιτισμού.

Πάνω απ’ όλα όμως, τα Μαρκάτια πραγματοποιούνται χάρη στη στήριξη κατοίκων και επαγγελματιών του Μαρκάτου και της πόλης που αγκάλιασαν την ιδέα, καθώς και των δεκάδων εθελοντών που θα αποτελέσουν και φέτος την κινητήριο δύναμη των εκδηλώσεων.

Το φετινό φεστιβάλ θα αποτελέσει επίσης την αφετηρία για μια σειρά στρατηγικών συνεργασιών και εκπόνησης μελετών για το Μαρκάτο που θα ανακοινωθούν από το Mosaic με επιστημονικούς φορείς και ακαδημαϊκά τμήματα.

Περισσότερες πληροφορίες στο Mosaic: hello@mosaic-hub.gr, 2611810516.

Μαρκάτια 2025_Το πρόγραμμα

26-28/9/2025

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/9

Πατρέως και Ηφαίστου, 10:00-12:00

Εργαστήρια κεραμικής για παιδιά

Με τη συνεργασία του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 10-12 ετών και εντάσσεται στο φετινό πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού. Ελεύθερη είσοδος. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Απαιτούνται δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 2611810516, hello@mosaic-hub.gr

Σκάλες Πατρέως, 20:00

Συναυλία της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων «Θ. Τσιπινάκης»

Μία ώρα συντροφιά με ορχηστρική μουσική.

Caf é Cinema , Γεροκωστοπούλου 54, 20:00

Παράσταση καραγκιόζη

Παράσταση με το Θέατρο Σκιών του Χρήστου Καλπουζάνη στην αυλή του Cinema.

Υψηλάντου & Γεροκωστοπούλου, 21:00

Κινηματογραφική προβολή

Προβολή της ταινίας “La Festa Del Ritorno” (2023) του Lorenzo Adorisio. Συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας, του φεστιβάλ ιταλικού κινηματογράφου CIAK 2025 και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Ρωμαϊκό Στάδιο Πάτρας, 21:30

Beyond Jazz Trio

Συναυλία τζαζ με τους Σπήλιο Καστάνη (μπάσο), Βασίλη Τζιατζιά (κιθάρα) και Γιώργο Ποταμιάνο (ντραμς).

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9

Mosaic Hub, Ερμού 112, 10:30-13:00

Εθελοντική αιμοδοσία

Σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και την εθελοντική φοιτητική ομάδα «Φλέβα ζωής» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Α risti ’ s lab , Καραϊσκάκη 88, 11:00-12:00

Εργαστήριο κούκλας από ανακυκλώσιμα υλικά

Εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών από την Αρίστη Μπελαβγένη. Ελεύθερη είσοδος. Περιορισμένος αριθμός ατόμων. Απαιτούνται δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 6945213563.

Πλατεία Μαρκάτου, 11:00-12:00

Ζωγραφίζουμε την πόλη

Με την καθοδήγηση της Phaedras, τα παιδιά παίρνουν πινέλα και μπογιές και αποτυπώνουν πάνω στο χαρτί τη δική τους ματιά για την πόλη. Μια δράση που γεμίζει την πλατεία με φαντασία, δημιουργικότητα και παιδική ενέργεια. Συνδιοργάνωση με το AM School of Performing Arts.

Ποτοποιία Camari , Πατρέως & Καραϊσκάκη, 13:00

Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι

Με αφορμή τη συμπλήρωση 140 χρόνων της ποτοποιίας Camari, ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι. Παίζουν οι: Ματίνα Κούτουλα (φωνή), Παναγιώτης Λάζαρης (μπουζούκι, φωνή), Ανδρέας Ζαφειρόπουλος (πιάνο), Λύσανδρος Παναγόπουλος (κιθάρα).

Σκάλες Πατρέως, 20:00

Αφιέρωμα στον Θ. Κάββουρα από την Μπάντα του Δήμου Πατρέων

Ο Θεόφιλος Κάββουρας (1930-1974) ήταν σπουδαίος πατρινός μουσουργός και ιστορικός διευθυντής της Μπάντας του Δήμου, η οποία είχε κάποτε έδρα στην πλατεία Μαρκάτου.

Υψηλάντου & Γεροκωστοπούλου, 22:00

Κινηματογραφική προβολή

Βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «Θ. Αγγελόπουλος» Αιγίου. Σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας.

Σκάλες Γεροκωστοπούλου, 20:30

Τραγούδια σε μπλε κουτί

Συναυλία με τον Μάκη Παναγιωτόπουλο.

Συμμετέχουν οι: Marianne Bredee (βιολί – τραγούδι), Πορφύριος Τάσσης (κιθάρα – τραγούδι), Σπύρος Παπαδημητρόπουλος (κρουστά – κιθάρα – τραγούδι). Σε συνεργασία με το Café Cinema. Συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού «Κοινο_Τοπία».

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9

Περίπατος στο Μαρκάτο, πρωινές ώρες

Με ξεναγούς τον μουσειολόγο-συγγραφέα Ξενοφώντα Παπαευθυμίου και τον ερευνητή-συγγραφέα Θανάση Κούστα, θα περιπλανηθούμε στο παρελθόν και στο παρόν του Μαρκάτου, θα κάνουμε στάσεις-έκπληξη και θα καταλήξουμε στο Ρωμαϊκό Στάδιο. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Απαιτούνται δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 2611810516, hello@mosaic-hub.gr

English Language Tour, πρωινές ώρες

Ξενάγηση στην αγγλική γλώσσα για τους ξένους που ζουν και εργάζονται στην Πάτρα και όσους βρίσκονται αυτές τις μέρες στην πόλη. Μικρά και μεγάλα μυστικά της πόλης και της γειτονιάς, με κατάληξη το Ρωμαϊκό Στάδιο. Συνδιοργάνωση με τη μεταφραστική εταιρεία Rhyme&Reason. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Απαιτούνται δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 2611810516, hello@mosaic-hub.gr

Πλατεία Μαρκάτου, 11:00-12:00

«Κρυμμένος Θησαυρός»

Ένα παιχνίδι εξερεύνησης για ομάδες παιδιών και γονιών, που καλούνται να ανακαλύψουν μυστικά σημεία της γειτονιάς μέσα από γρίφους και μικρές αποστολές. Τον συντονισμό θα έχει η Εβίτα Τσιανίκα, δίνοντας τον παλμό σε μια περιπέτεια γεμάτη χαρά και συνεργασία. Συνδιοργάνωση με το AM School of Performing Arts.

Σκάλες Γεροκωστοπούλου, 17:00-22:00

Dj set

Πέντε ώρες με μουσικές επιλογές από τους dj’s Fellaz και Cj Turtle. Σε συνεργασία με το μπαρ Frida.

Υψηλάντου & Γεροκωστοπούλου, 21:00

Προβολή ταινιών μικρού μήκους – Συζήτηση για παραδοσιακά επαγγέλματα

Προβολές ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και συζήτηση για παραδοσιακά επαγγέλματα, στο Μαρκάτο και αλλού. Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας και την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας.

Frida Bar , Γεροκωστοπούλου 59, 22:00

MAZOHA | Καιρός να πούμε αντίο (τελευταία συναυλία)

Μετά από 8 χρόνια, 8 δίσκους, 6 EP και κάποια singles, ο MAZOHA βάζει φέτος τέλος στη μουσική του πορεία. Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/9 – ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9

Mosaic Hub , 10:00-21:00

Παρουσίαση αρχειακού υλικού για την ιστορία του Μαρκάτου

Φωτογραφίες από την ιστορία του Μαρκάτου στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα σε ψηφιακή προβολή.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται διαρκώς με δράσεις των καταστημάτων

και των δημιουργικών οργανισμών της γειτονιάς.

