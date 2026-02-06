Τα μέτρα που συζήτησαν Τσιάρας – Ευρωπαίος Επίτροπος για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, Olivér Varhelyi, βρέθηκε το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, την Πέμπτη 5/06/2026.

Όπως αναφέρει ο κ. Τσιάρας σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, «καθ’ όλη αυτήν την περίοδο, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου και, πλέον, τα ενισχύει ακόμα περισσότερο, με στόχο τον αποτελεσματικό περιορισμό της νόσου. Όπως συμφωνήσαμε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων αυτών είναι απολύτως αναγκαία.

Η πλήρης συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων είναι κρίσιμη, για να ανακοπεί η εξάπλωση της ευλογιάς, να προστατευθούν τα ελληνικά κοπάδια αιγοπροβάτων και να διασφαλιστεί η εγχώρια γαλακτοπαραγωγή».

«Η Ελλάδα παραμένει σε πλήρη και στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία της υγείας των ζώων, τη στήριξη των κτηνοτρόφων και την οριστική εκρίζωση της νόσου», σημειώνει ο κ. Τσιάρας.

