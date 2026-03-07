Τα μέτρα που θα ισχύσουν στον αγώνα Κυπέλλου Παναιγιάλειος-Παναχαϊκή

Ο Παναιγιάλειος εξέδωσε ανακοίνωση για τα μέτρα που θα ισχύσουν στον αγώνα Κυπέλλου με την Παναχαϊκή, η οποία έχει ως εξής:

Τρελαίνει κόσμο η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, με Άλεν τρομερή νίκη στο Μετς

«Για την ομαλή διεξαγωγή της αυριανής αναμέτρησης Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή για το θεσμό του Κυπέλλου, στις 15:00 στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, ενημερώνουμε τους φιλάθλους για τα μέτρα που θα ισχύσουν, σύμφωνα με τις οδηγίες των αστυνομικών αρχών.

Οι φίλαθλοι της Παναχαϊκής θα φιλοξενηθούν στη Θύρα 2, όπως και στον αντίστοιχο αγώνα πρωταθλήματος.

Θα ακολουθήσουν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη διαδρομή:

• Από τη Νέα Εθνική Οδό, έξοδος στον Δυτικό Κόμβο Αιγίου

• Στη συνέχεια πορεία μέσω Παλαιάς Εθνικής Οδού

• Στροφή στον κόμβο Μυρτιάς προς Νοσοκομείο

• Στην πρώτη γέφυρα θα στρίψουν αριστερά

• Στη συνέχεια ξανά αριστερά, προς τον παράδρομο της Ολυμπίας Οδού

• Πορεία έως τέρμα δεξιά, στην Όθωνος, όπου θα υπάρχει η είσοδος στο γήπεδο

Κατά την αποχώρηση τους, οι φίλαθλοι θα ακολουθήσουν ακριβώς την ίδια διαδρομή.

Όσον αφορά την είσοδο και την στάθμευση των φιλάθλων του Παναιγιαλείου:

• Θα είναι ανοικτές και οι δύο θύρες για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας. Θύρα 1 στο βόρειο τμήμα – τσιμέντα και Θύρα 3 από την πλευρά του Κυλικείου.

Στον χώρο πίσω από αυτήν την θύρα-στις ελιές θα μπορούν να παρκάρουν κανονικά. Η οδός Αχιλλέως θα είναι κλειστή και θα απαγορεύεται η στάση, η στάθμευση και η κίνηση.

• Οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 13:45 για όλους τους φιλάθλους.

• Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση και η κίνηση οχημάτων στους γύρω δρόμους του γηπέδου.

• Όλοι οι φίλαθλοι καλούνται να προσέλθουν νωρίτερα, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής είσοδός τους.

Ο Παναιγιάλειος Γ.Σ. καλεί όλους τους φιλάθλους να συμβάλουν με υπευθυνότητα, ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί σε απόλυτα ασφαλές και αθλητικό κλίμα.

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε το γήπεδο, τους ποδοσφαιριστές και πάνω από όλα, την εικόνα της πόλης μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



