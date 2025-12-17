Τα μηνύματα Τσίπρα από την Πάτρα σε κυβέρνηση και κομματικούς συντρόφους

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», χθες Τρίτη 16/12/2025, στην Πάτρα, έστειλε πολλαπλά μηνύματα, τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα: «Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους»

Καταρχάς, η επιλογή της Πάτρας είχε έντονο συμβολισμό. Πρόκειται για μια πόλη με ιστορική σημασία για τη δημοκρατική παράταξη, όπου ο Αλέξης Τσίπρας κατέγραφε ισχυρά ποσοστά ήδη από το 2012. Η παρουσία του στην αχαϊκή πρωτεύουσα ερμηνεύεται ως προσπάθεια επανασύνδεσης με κοινωνικά στρώματα που πιέζονται, αλλά και ως υπενθύμιση του πολιτικού του αποτυπώματος στην περιφέρεια.

H οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε η οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης. Με εμφανή ένταση και βραχνιασμένη φωνή, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σεβαστήκαμε το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του ελληνικού λαού», επιδιώκοντας να αντιπαραβάλει τη δική του διακυβέρνηση με τις σημερινές επιλογές. Στη συνέχεια εξαπέλυσε σφοδρή κριτική για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον πρωτογενή τομέα, λέγοντας ότι «η επιλογή τους ήταν να αφήσουν τους αγρότες μόνους τους» και ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός στηρίζεται «σε ένα θνησιγενές παραγωγικό μοντέλο, σαν αυτό που μας οδήγησε στην κρίση».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι «ο πρωτογενής τομέας είναι στον αυτόματο πιλότο» και ότι «τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε 30 επιχειρήσεις». Με αυτόν τον τρόπο, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να αναδείξει τις ανισότητες που, όπως υποστηρίζει, ενισχύονται από την κυβερνητική πολιτική και να παρουσιαστεί ως εκφραστής όσων μένουν εκτός στήριξης.

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, υποστήριξε ότι «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δίκαια βρίσκονται στους δρόμους, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύση τώρα», προσθέτοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία και πόροι. Κάλεσε, μάλιστα, την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, ακόμη και με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, ώστε να υπάρξει συμψηφισμός σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η κριτική του δεν περιορίστηκε όμως μόνο στην οικονομία. Σε υψηλούς τόνους, μίλησε για «ένα καθεστώς διαφθοράς με κανόνες μαφίας», υποστηρίζοντας ότι η κοινωνία είναι οργισμένη και αναζητά διέξοδο. Όπως είπε, ο κόσμος ζητά «οξυγόνο και πολιτική αλλαγή», τονίζοντας ότι «χρειάζεται ένα σοκ εμπιστοσύνης». Μέσα από αυτή τη φρασεολογία, ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να εμφανιστεί ως φορέας μιας ευρύτερης πολιτικής ανατροπής. Στο ίδιο πλαίσιο, επανέφερε την πρότασή του για την επιβολή πατριωτικού φόρου στους οικονομικά ισχυρούς, συνδέοντάς την με την ανάγκη ενός νέου πατριωτισμού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «εκτός από την Ελλάδα του “Φραπέ”, υπάρχει η Ελλάδα του φιλότιμου και της αλληλεγγύης», επιχειρώντας να διαχωρίσει δύο διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά πρότυπα.

