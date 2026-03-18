«Τα μυστικά» στην εκλογή συνέδρων του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα: Πώς ψήφισε ο νομός και τι λένε τα μπλοκ

Υπάρχει ένα «πράγμα» για το οποίο δεν τίθεται η παραμικρή αμφιβολία: τη «μάχη» της εκλογής συνέδρων από την Αχαΐα για το μεγάλο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ 27 έως 29 Μαρτίου στην Αθήνα την κέρδισε η «προεδρική φρουρά», δηλαδή η ομάδα του Νίκου Ανδρουλάκη. Το αν το ποσοστό επικράτησης είναι 57%, 60%, ή και 68%, όπως έδιναν οι πλέον αισιόδοξοι, δεν έχει και τόση σημασία. Η μεγάλη πλειοψηφία των εκλεγέντων ανήκει στο προεδρικό μπλοκ (κατ’ άλλους 70, κατ’ άλλους 75 σύνεδροι, κατ’ άλλους κάτω από 70).

Μία εμβάθυνση, όμως, στ’ αποτελέσματα, και ειδικά στο πολιτικό και κομματικό παρελθόν και παρών των 126 αχαιών συνέδρων, οδηγεί και σε άλλα σημαντικά, παράπλευρα συμπεράσματα.

Το βέβαιο είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έχει στο συνέδριο τον πρώτο λόγο. Θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις, εντάσεις, ενστάσεις, διαμάχες, μουρμούρες, αλλά μέχρι εκεί.

Γι’ αυτό, άλλωστε, έτρεξε τόσο πολύ το επιτελείο Ανδρουλάκη στην Αχαΐα (όπως και στις άλλες περιφέρειες της Ελλάδας) όλες τις προηγούμενες μέρες: για να εξασφαλίσει πως ο πρόεδρος θα εδραιώσει τη θέση του στο συνέδριο.

Προέκυψε κι ένα δεύτερο στοιχείο στις εσωκομματικές εκλογές, όχι μόνο στην Αχαΐα, αλλά παντού σχεδόν: ότι αποδυναμώθηκε ο 2ος πόλος στο ΠΑΣΟΚ. Από τη στιγμή που Χάρης Δούκας και Μανώλης Χριστοδουλάκης «χώρισαν τα τσανάκια» τους, ο 2ος πόλος έχασε δυνάμεις, κάτι που μοιάζει να εξυπηρετεί, στην παρούσα φάση, τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στη 2η θέση, βάσει των «επίσημων αναλύσεων», οι προσκείμενοι και προσκείμενες στον Μανώλη Χριστοδουλάκη (28-32), αλλά από το μπλοκ Χριστοδουλάκη ανέβαζαν τον αριθμό στους 35-40.

Στην 3η θέση το μπλοκ Παύλου Γερουλάνου (με 10-12).

Από το επιτελείο του Μιχάλη Κατρίνη έδιναν 10-12 συνέδρους «δικούς τους».

Και μετά, Χάρης Δούκας, Αννα Διαμαντοπούλου (το επιτελείο της μιλούσε και για «κρυφά χαρτιά»).

Συμπέρασμα: επειδή δεν βγαίνουν τα νούμερα μ’ αυτά που δίνουν τα εκλογικά επιτελεία, σημαίνει πως θα χρειαστεί υπομονή έως το συνέδριο.

Πάμε τώρα σε επιμέρους πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την ανθρωπογεωγραφία των εκλεγέντων:

*Ο Μίλτος Σταυρόπουλος, από το προεδρικό μπλοκ, είναι ο πρώτος σε σταυρούς σε όλη την Axαΐα (301).

* Η κόρη του Χρήστου Σολωμού (που πρόσκειται στο μπλοκ Γερουλάνου), η Λαμπρίνα, εξελέγη 2η στη Δυτική Αχαΐα με 114 ψήφους. Τελείωσε το Οικονομικό Πάτρας και κάνει μεταπτυχιακό στα ναυτιλιακά. Εννοείται πως θα είναι στο συνέδριο μαζί με τον πατέρα της, που εξελέγη 2ος στην Πάτρα με 150 ψήφους.

* Υπάρχουν εκλεγμένοι σύνεδροι που διεκδικούνται από δύο μπλοκ. Ο Αντώνης Χατζηβασιλείου λέγεται πως στηρίχτηκε από το μπλοκ Γερουλάνου, αλλά οι Αχαιοί της Αννας Διαμαντοπούλου λένε πως κι αυτοί τον στήριξαν. Αλλη τέτοια περίπτωση της Μαρίας Μπακρόζη (εξελέγη στην Αιγιάλεια) που προτάθηκε από την Κατερίνα Σολωμού, αλλά κάποιοι την «χρεώνουν» στο μπλοκ Γερουλάνου.

* Υπάρχουν αρκετές συγγενικές περιπτώσεις: Η Καλλιόπη Λόη εξελέγη στην Πάτρα με 68 ψήφους. Είναι η μητέρα της Ολυμπίας Λόη, από την ομάδα Γερουλάνου. Επίσης, στη Δυτική Αχαΐα εξελέγη η Σταυρούλα Ταπεινού, ανιψιά του προεδρικού Γιάννη Ταπεινού.

* Ο Ιορδάνης Πλώτας που εξελέγη στη Δυτ. Αχαΐα με 90 ψήφους χρεώνεται από κάποιους στην ομάδα Ανδρουλάκη, αλλά από άλλους στην ομάδα Γερουλάνου.

* Το προεδρικό μπλοκ είχε και τις 5 πρωτιές, με Κ. Ζαχαρόπουλο στην Πάτρα, Μ. Σταυρόπουλο στην Αιγιάλεια, Α. Κανελλόπουλο στη Δυτ. Αχαΐα, Κ. Παπακωνσταντίνου στον Ερύμανθο και Γ. Μαντά στα Καλάβρυτα.

* Τα Καλάβρυτα και, λιγότερο, ο Ερύμανθος είναι οι δύο περιοχές με τη μεγαλύτερη… μυστικότητα. Τα μπλοκ Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου δεν θέλησαν να δώσουν στοιχεία, με το επιχείρημα πως «δεν χρειάζεται σε τόσο μικρές κοινωνίες να καίμε ανθρώπους».

* Η Αναστασία Στεφανοπούλου από τα Καλάβρυτα χρεώνεται από τους περισσότερους στο μπλοκ Χριστοδουλάκη, άρα οι «ορφανοί» είναι οι Χαντζής, Γράψας, Χρόνης. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θ. Τζόβολος θεωρείται προεδρικός.

* Από το στρατόπεδο της Αννας Διαμαντοπούλου διέρρευσε πως οι εκλεγέντες και εκλεγείσες από την ομάδα είναι: ο Γιάννης Σκούρτας από την Πάτρα, η Ελενα Κολλιοπούλου από τη Δυτική Αχαΐα και οι Γιώργος Γεωργαντόπουλος, Γιάννης Μανέττας από τον Ερύμανθο. Προσέξτε, όμως: στελέχη της Διαμαντοπούλου στην Αχαΐα επέμεναν χθες πως στην Αιγιάλεια υπάρχουν 3 σύνεδροι που τάσσονται υπέρ της, απλώς δεν θέλουν να βγει και επίσημα προς τα έξω.

* «Γερουλανικοί» θεωρούνται οι εκλεγέντες Χρ. Σολωμός από την Πάτρα, Παρασκευή Φιλτισένιου από την Πάτρα, Παναγιώτης Τρικόγιας από την Πάτρα, Καλλιόπη Λόη από την Πάτρα, Ουρανία Ζησιμοπούλου από την Πάτρα, Αδαμαντία Παρίση από την Αιγιάλεια (η σύζυγος του Γιώργου Μπέσκου), ο Κώστας Παγώνης από την Αιγιάλεια, η Ελευθερία Μαρνέλη από την Αιγιάλεια, η Αγγελική Κωστοπούλου από τον Ερύμανθο, η Παναγούλα Ψύλλα από τον Ερύμανθο και με πολλούς αστερίσκους η Μ. Μπακρόζη.

* Κλασική «Δουκική» ήταν και παραμένει η εκλεγείσα Χριστίνα Πλατάνου-Καψάλη από την Αιγιάλεια.

* Η πλευρά Χριστοδουλάκη έβγαλε τους περισσότερους συνέδρους μετά το προεδρικό μπλοκ. Ενδεικτικά, στην Αιγιάλεια Αγγελική Πλατή και Παναγιώτα Τσουρέκη, στη Δυτική Αχαΐα Δημήτρης Μπεκίρης (ο οποίος, πάντως, για τους καλά γνωρίζοντες είναι και ακραιφνής Παπανδρεϊκός) και Παναγιώτης Γερασιμόπουλος, στα Καλάβρυτα Αναστασία Στεφανοπούλου. Επίσημα, πάντως, από το επιτελείο Χριστοδουλάκη δεν ήθελαν να δώσουν ονόματα, θεωρώντας το αντισυντροφικό.

* Ο Θοδωρής Λώλος από το επιτελείο του Μιχάλη Κατρίνη στην Αχαΐα, τόνισε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι οι σύνεδροι που εξελέγησαν στην Αχαΐα και πρόσκεινται στον βουλευτή Αχαΐας και πρώην υποψήφιο αρχηγό είναι τουλάχιστον 12.

* Για το ρόλο που έπαιξε ή δεν έπαιξε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου κυκλοφορούν τα εξής: επισήμως, το γραφείο του στην Αχαΐα δεν ασχολήθηκε με τις εκλογές συνέδρων. Ο Παπανδρέου, δηλαδή, κράτησε ίσες αποστάσεις και ουδετερότητα. Ομως, φημολογείται έντονα πως ασχολήθηκαν με τις εκλογές στελέχη από το γραφείο του, δίνοντας άτυπα και «μυστικά» γραμμή για στήριξη συγκεκριμένων υποψηφίων.

