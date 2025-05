Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Πολλές είναι και αυτή την εβδομάδα οι δράσεις και οι εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεκριμένα:

Regional Growth Conference 2025 | 12 – 14.05.2025

Το Regional Growth Conference 2025 (RGC 2025), πρόκειται να διεξαχθεί 12 – 14 Μαΐου 2025 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτή το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το RGC αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά φόρουμ δημόσιου διαλόγου στη χώρα μας, με τη συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών από τον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της κοινωνίας των πολιτών – τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Η φετινή, 13η διοργάνωση, αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες και 240 ομιλητές σε περισσότερα από 50 θεματικά πάνελ.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής με δύο sessions και ένα workshop:

13.05.2025 – 19:00-20:00, Το session «Η Διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων: Αντιλήψεις, Προκλήσεις, Προοπτικές».

14.05.2025 – 14:45-15:30, Το session «Φοιτητική Ζωή στο Σύγχρονο Πανεπιστήμιο: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Προοπτικές».

12-14.05.2025, Το Upatras Workshop: «Τουρισμός, Αγροδιατροφή και Περιφερειακή Ανάπτυξη».

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, επισκεφθείτε:

Εγγραφή: https://rgc.gr/rgc-2025/registration

Πρόγραμμα Συνεδρίου: https://rgc.gr/rgc-2025/program

Για την διευκόλυνση σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας διαδικτυακά.

Εναλλακτικά, η εγγραφή σας μπορεί να γίνει κατά την άφιξή σας στο χώρο του Συνεδρίου.

14.05.2025 | Τελετή Αναγόρευσης της Δρος Αικατερίνης Α. Πολυμέρου-Καμηλάκη τ. Διευθύντριας, Ομότιμης Ερευνήτριας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, μέλους του Εθνικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟ για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO

Η Δρ Αικατερίνη Α. Πολυμέρου-Καμηλάκη, τ. Διευθύντρια, Ομότιμη Ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟ για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσει ο Αναπλ. Καθηγητής Απόστολος Μ. Ραφαηλίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της Δρος Αικατερίνης Α. Πολυμέρου-Καμηλάκη με τίτλο: «Λαϊκός πολιτισμός και τουριστική ανάπτυξη.»

Αναλυτικές πληροφορίες για το σύνδεσμο μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση διαδικτυακά καθώς και για το πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/14-5-2025-teleti-anagorefsis-tis-tis-dros-aikaterinis-a-polymerou-kamilaki-t-diefthyntrias-omotimis-erevnitrias-tou-kentrou-erevnis-tis-ellinikis-laografias-tis-akadimias-athinon-melous-tou-eth/

Ημερίδα προς τιμήν της Ποιήτριας Ζέφης Δαράκη | 09.05.2025

Αναλυτικές πληροφορίες της Ημερίδας όπως για το πρόγραμμα καθώς και το σύνδεσμο της παρακολούθησης, μπορείτε να εντοπίσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/o-akaftos-logos-tis-zefis-daraki-09-05-2025/

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας | 09-11.05.2025

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον σύνδεσμο : https://stphysioconference.upatras.gr/

40 χρόνια από την ανακάλυψη της τρύπας του όζοντος: που βρισκόμαστε, τι πρέπει να προσέχουμε | 13.05.2025, 20:00

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να εντοπίσετε περισσότερες σχετικές πληροφορίες https://www.upatras.gr/40-chronia-apo-tin-anakalypsi-tis-trypas-tou-ozontos-pou-vriskomaste-ti-prepei-na-prosechoume-13-05-2025/

Σημείο 0: Δράση της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης για συλλογή στοιχείων

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/simeio-0-drasi-tis-monadas-isotimis-prosvasis-gia-syllogi-stoicheion/

Ημερίδα «Υπεύθυνη Έρευνα μέσα από την Ανοικτή Επιστήμη»|16.05.2025, 10:00-18:00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://library.upatras.gr/event/pattern-responsible-open-science/

Παρουσίαση βιβλίου της Ζωής Γαβριηλίδου με τίτλο «Διδάσκοντας και μαθαίνοντας γλώσσα με το ChatGPT» | 16.05.2025 , 19:00

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής Γεώργιος Ξυδόπουλος, ο Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Γεώργιος Σταμέλος και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Νεκτάριος Στελλάκης μιλούν για το βιβλίο της Ζωής Γαβριηλίδου «Διδάσκοντας και μαθαίνοντας γλώσσα με το ChatGPT» (Εκδόσεις Κριτική) και συζητούν με τη συγγραφέα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις μεγάλες προκλήσεις που συνοδεύουν τη χρήση της.

Η βιβλιοπαρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025 στις 19.00 στο Βιβλιοπωλείο Discover (Βούρβαχη 3, Πάτρα).

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος της Open TV Κωνσταντίνα Τσίχλα.

Σύντομο βιογραφικό της συγγραφέως:

Η Ζωή Γαβριηλίδου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ και διδάκτορας του Πανεπιστημίου Paris Nord 13. Υπηρετεί ως Καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Δ.Π.Θ, όπου και διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας. Τα τελευταία χρόνια είναι Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο.

Συμμετείχε στην αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία για το Νέο Σχολείο, Σχολείο του 21ου αιώνα. Το 2022 ολοκλήρωσε τη συγγραφή του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γλώσσας Πολιτισμικής Κληρονομιάς στην Αμερική, έπειτα από ανάθεση της Ιεράς Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Έχει συγγράψει 9 βιβλία, πάνω από 140 άρθρα σε περιοδικά, ενώ επιμελήθηκε 17 συλλογικούς τόμους. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα ως Επιστημονική Υπεύθυνη ή ως συντονίστρια υποομάδων.

Το κοινωνικό της έργο είναι εξίσου σημαντικό με το ακαδημαϊκό της έργο, γι’ αυτό θεωρείται σημαντική εκπρόσωπος των Public Humanities, στόχος των οποίων είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας και της κοινωνίας, προάγοντας την κατανόηση, την εκτίμηση και την εφαρμογή των ανθρωπιστικών επιστημών στην καθημερινή ζωή.

Τελευταία ασχολείται με τον Γραμματισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη συγγραφή Αναλυτικών Προγραμμάτων για την εισαγωγή της ΤΝ στην Εκπαίδευση, έχει επισκεφτεί σχολεία πραγματοποιώντας σχετικές δράσεις για το σχολείο του μέλλοντος και έχει προσφέρει πολλές ώρες επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς για τον γραμματισμό του μέλλοντος.

13η Ποδηλατική Βόλτα Πανεπιστημίου Πατρών «Πάμε με Ποδήλατο» – Κυριακή 18 Μαΐου 2025, ώρα 12:00 το μεσημέρι (εκκίνηση από την Πρυτανεία)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://gym.upatras.gr/2025/05/08/13%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%bb%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%cf%8c%ce%bb%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%84/

16ο Παιδικό Φεστιβάλ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Πατρών | 02-06.06.2025

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει για 16η συνεχή χρονιά το «Παιδικό Φεστιβάλ» από τις 2 ως και τις 6 Ιουνίου 2025.

Τα Εργαστήρια του Φεστιβάλ, τα οποία οργανώνονται και υλοποιούνται από τις φοιτήτριες/τους φοιτητές του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. σε συνεργασία με τις διδάσκουσες/τους διδάσκοντες του Τμήματος, δομούνται σύμφωνα με τα πορίσματα πρόσφατων ερευνών για τη γνωστική, την κοινωνικο-συναισθηματική και την κινητική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Φέτος στο Φεστιβάλ συμμετέχει και η UNICEF με το δικό της Εργαστήριο αλλά και η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Ακόμα φέτος υπάρχει συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας αλλά και με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα εργαστήρια λειτουργούν 9:00–13:00 καθημερινά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Παιδικού Φεστιβάλ: www.childrenfestival.gr ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο festival@upatras.gr για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση.

Συγχαρητήρια Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας συγχαίρει θερμά το Πνευμονολογικό τμήμα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο με επικεφαλής τον Καθηγητή Πνευμονολογίας Αργύρη Τζουβελέκη συμπεριλήφθηκε μεταξύ των ερευνητών σημαντικής κλινικής μελέτης με παγκόσμια συμμετοχή, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο κορυφαίο ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2413181).

Η μελέτη διερευνά την αποτελεσματικότητα του μονοκλωνικού αντισώματος mepolizumab έναντι της ιντερλευκίνης IL5, στη σημαντική μείωση των σοβαρών παροξύνσεων σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως) και εωσινοφιλικό φαινότυπο και η οποία αναμένεται να έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στη θεραπευτική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ασθένειας.

Η συμμετοχή του Πνευμονολογικού τμήματος στην παγκόσμια αυτή μελέτη αντανακλά τόσο την ποιότητα και την εμβέλεια της έρευνας που διεξάγεται από το Τμήμα Ιατρικής και γενικότερα από τη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας, όσο και τις υψηλού επιπέδου παροχές υπηρεσιών υγείας που επιτελούνται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. https://www.upatras.gr/sygcharitiria-anakoinosi-tis-kosmiteias-tis-scholis-epistimon-ygeias-10/

Welcome to UP 2025: Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Επιτροπή Υλοποίησης για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με την Πόλη και την Περιφέρεια απευθύνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος σε φορείς και ιδιώτες που επιθυμούν να αναλάβουν χορηγοί στο πλαίσιο του φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών «Welcome to UP 2025» που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2025.

Πρόκειται για έναν καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα θεσμό με υψηλά ποιοτικά, οργανωτικά και αισθητικά standards, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά τον Οκτώβριο του 2025 για τέταρτη χρονιά, έχοντας πλέον θεσμοθετηθεί.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και δράσεων: ενημερωτικά περίπτερα, επαφές με ομάδες, δομές και δράσεις, ξεναγήσεις σε εμβληματικά σημεία με ανοικτά λεωφορεία, γνωριμία με τους χώρους και τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου και της πόλης, στήνοντας ένα σκηνικό γιορτής, στην οποία η γνώση και η καινοτομία συναντούν την ιστορία, τον πολιτισμό και τα όνειρα των χιλιάδων φοιτητών του τρίτου μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην χώρα.

Σε αυτή την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών οι χορηγίες αποτελούν τον βασικό πόρο για την υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων προκειμένου αυτές να καλύψουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος και να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, ενώ από την πλευρά τους οι χορηγοί εκτός του ότι συνδέουν το brand name τους με την μεγάλη γιορτή του φθινοπώρου στην πόλη και τους χιλιάδες φοιτητές της, λαμβάνουν μία σειρά από ανταποδοτικά οφέλη, που περιγράφονται αναλυτικά στον χορηγικό φάκελο της διοργάνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι, είτε για να καταθέσουν την πρόταση χορηγίας τους είτε για να υποβάλουν οποιαδήποτε διευκρινιστική ερώτηση, μπορούν να στείλουν σχετικό email στο panen@upatras.gr ή να επικοινωνούν, καθημερινά, από τις 09.00 – 14.00 στα τηλέφωνα 2610 996611, 2610 996695.

Έναρξη αντιπυρικής περιόδου 2025

Το Πυροσβεστικό Σώμα σε σχετική ενημέρωσή του, ανακοίνωσε ότι η αντιπυρική περίοδος 2025 ξεκίνησε ήδη από την Πέμπτη 01.05.2025 και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025. Την αναλυτική ανακοίνωση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.fireservice.gr/el_GR/-/anakoinose-gia-ten-antipyrike-periodo-etous-2025

Υπενθυμίζουμε ότι σχετικά με την πυρασφάλεια στο Πανεπιστήμιο Πατρών επικοινωνείτε με την Πυροσβεστική στο 199.

UpFm 103,7 | Παραμύθια για τη γιορτή της Μητέρας | 11.05.2025, 12:00

Για τη Γιορτή της Μητέρας |Κυριακή 11 Μαΐου 2025

Γεώργιος Βιζυηνός | Η μητέρα

Πώς να πειράξω τη μητέρα

να κάμω εγώ να λυπηθεί,

που όλη νύχτα κι όλη μέρα

για το καλό μου προσπαθεί;

Πώς ν’ αρνηθώ ή ν ‘ αναβάλω

ό,τι ορίζει κι απαιτεί,

αφού στη γη δεν έχω άλλο

κανένα φίλο σαν αυτή;

Αυτή στα στήθη τα γλυκά της

με είχε βρέφος απαλό,

με κάθιζε στα γόνατά της

και μ’ έμαθε να ομιλώ.

Αυτή με τρέφει και με ντύνει

όλο το χρόνο που γυρνά,

και δίπλα στη μικρή μου κλίνη,

σαν αρρωστήσω ξαγρυπνά.

Αυτή σαν πέσω και χτυπήσω

φιλά να γειάνει την πληγή.

Αυτή, τι πρέπει να αφήσω

και τι να κάμω μ’΄οδηγεί.

Πώς το λοιπόν τέτοια μητέρα

να κάμω εγώ να λυπηθεί,

που όλη νύχτα κι όλη μέρα

για το καλό μου προσπαθεί;

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερα: http://www.confer.upatras.gr/events.php

