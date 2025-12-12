Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Ενδιαφέρουσες δράσεις και εκδηλώσεις περιλαμβάνει και αυτή την εβδομάδα το ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεκριμένα:

Προσεχείς εκδηλώσεις και δράσεις

Τελετή Αναγόρευσης του Ηλία Παπαϊωάννου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών | 19.12.2025 , 12:00

Ο Ηλίας Παπαϊωάννου, Καθηγητής Οικονομικών της Σχολής Επιχειρήσεων Λονδίνου (London Business School) θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ιωάννης Σ. Λαλιώτης, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Νικόλαο Α. Γιαννακόπουλο. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Ηλία Παπαϊωάννου με τίτλο: «Ελληνική Οικονομική Ιστορία με Μεγάλα Δεδομένα. Το αποτύπωμα των προσφύγων της Μικράς Ασίας στην Ελληνική Κοινωνία».

Αναλυτικές πληροφορίες όπως και την πρόσκληση της εκδήλωσης μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/19-12-2025-teleti-anagorefsis-tou-ilia-papaioannou-se-epitimo-didaktora-tou-tmimatos-oikonomikon-epistimon/

Βραδιές Μουσείου: “Συνομιλώντας με τα Ζώα” | 12.12.2025 , 17:00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/vradies-mouseiou-synomilontas-me-ta-zoa-12-12-2025/

Εκδήλωση της ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών BiTUP, με τίτλο: ECO TALKS – Από τα μόρια στα οικοσυστήματα |13.12.2025 , 10:00

Παρουσίαση του βιβλίου της Αν. Καθηγήτριας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, Ιωάννας Παπαγεωργίου «Προφορική παράδοση και νεοτερισμός. Η δομή των έργων του ελληνικού θεάτρου σκιών κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η περίπτωση της Πάτρας» | 16.12.2025 , 20:00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/parousiasi-vivliou-proforiki-paradosi-kai-neoterismos-i-domi-ton-ergon-tou-ellinikou-theatrou-skion-kata-tin-periodo-tou-mesopolemou-i-periptosi-tis-patras-16-12-2025/

Διαδικτυακό Σεμινάριο: «Ένα Πανεπιστήμιο για Όλους: Τεχνητή Νοημοσύνη, Κοινωνικοποίηση και Προσβασιμότητα στη νέα εποχή μάθησης» | 16.12.2025 , 18:00-19:00

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αξιότιμη Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα. Ελ. Αλμπάνη, διοργανώνει την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025 18:00-19:00 διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Ένα Πανεπιστήμιο για Όλους: Τεχνητή Νοημοσύνη, Κοινωνικοποίηση και Προσβασιμότητα στη νέα εποχή μάθησης».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών ανεξαρτήτως τμήματος φοίτησης ή επιπέδου σπουδών.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα σταλεί βεβαίωση παρακολούθησης. (Η βεβαίωση θα σταλεί μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου).

Σκοπός του είναι να παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη πανεπιστημιακή εμπειρία εξελίσσεται μέσα από τρεις ισότιμες και αλληλοσυμπληρούμενες θεματικές: τα νέα εργαλεία μάθησης που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την κοινωνικοποίηση και την προσβασιμότητα.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν:

-Νέα εργαλεία μάθησης που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη.

-Τη σημασία της κοινωνικοποίησης στο Πανεπιστήμιο ως βασικό στοιχείο συνεργασίας, ψυχικής ευεξίας και προσωπικής ανάπτυξης.

-Την προσβασιμότητα ως βασικό άξονα για τη διαμόρφωση ενός πανεπιστημιακού περιβάλλοντος χωρίς εμπόδια, όπου κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του/της.

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Την έναρξη του Σεμιναρίου θα πραγματοποιήσει η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα. Ελ. Αλμπάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής, η οποία θα απευθύνει χαιρετισμό στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.

Ομιλητές/τριες

-Ξένος Μιχαήλ, Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Τίτλος ομιλίας: Χρήση Εργαλείων ΑΙ στην Εκπαίδευση

-Μαυρόγιαννη Θεώνη, ΕΔΙΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Τίτλος ομιλίας: Ευκαιρίες Κοινωνικής Ζωής και Συμμετοχής στο Πανεπιστήμιο

-Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος, Κλινικός Ψυχολόγος DEA – DESS εξωτερικός συνεργάτης Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης, Τίτλος ομιλίας: Η προσβασιμότητα στην πράξη

-Μηλιτσοπούλου Χρυσάνθη, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής στη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών, Τίτλος ομιλίας: Υπηρεσίες προσβασιμότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom. Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Σύνδεσμος παρακολούθησης σεμιναρίου

Μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να παρακολουθήσετε το σεμινάριο.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2610.969611 ή στέλνοντας email στο prosvasi.student@upatras.gr

Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος & Συνοδευτικής Επιστολής / Προετοιμασία για τη διαδικασία των Συνεντεύξεων | 16.12.2025, 13:00 – 15:30

Στο πλαίσιο της Πράξης «Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6018184 της Δράσης του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», το Γραφείο Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας, της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.), του Πανεπιστημίου Πατρών, θα υλοποιήσει Σεμινάριο με θέμα: «Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος & Συνοδευτικής Επιστολής / Προετοιμασία για τη διαδικασία των Συνεντεύξεων».

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13.00–15.30, στο Αμφιθέατρο ΑΠ1 (Συγκρότημα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/syntaxi-viografikou-simeiomatos-synodeftikis-epistolis-proetoimasia-gia-ti-diadikasia-ton-synentefxeon-16-12-2025/

Διημερίδα Θεωρίας Αριθμών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών |16 – 17.12.2025

Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής» | 18.12.2025 | 10:00-13:00

Το 2025 μας αποχαιρετά και το 2026 καταφτάνει με γιορτινή διάθεση. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ανάμεσα σε μελομακάρονα και προετοιμασίες για τη νέα χρονιά, βρίσκουμε την ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα μας και σε ό,τι δίνει πραγματική αξία στις γιορτές: τη φροντίδα και τη στήριξη προς τους ανθρώπους γύρω μας.

Σε μια περίοδο που οι ανάγκες των νοσοκομείων παραμένουν σημαντικές και η προσφορά αίματος γίνεται ακόμη πιο ουσιαστική, καλούμε όσους μπορούν να συμμετάσχουν σε μια όμορφη πράξη αλληλεγγύης, δίνοντας λίγο από τον χρόνο τους για κάτι που μπορεί να γίνει δώρο ζωής στον συνάνθρωπο.

Έτσι , έχετε την επιλογή, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών και της εθελοντικής ομάδας ¨Φλέβα Ζωής¨, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 10:00-13:00 στον χώρο του Αμφιθεάτρου της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου να γίνετε εθελοντές αιμοδότες και να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό σας με μοναδικό κόστος λίγα λεπτά από τον χρόνο σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα μας, με χαρά θα σας απαντήσουμε, e-mail : flevazois@gmail.com

Η δράση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΑΙ Hackathon Greece 2026 | ACE AUEB | 06-08.03.2026

Το 3ο AI Hackathon Greece 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 6-8 Μαρτίου 2026, από το ACE, του Ο.Π.Α. Η διάρκεια του AI Hackathon θα είναι τρείς ημέρες και σε αυτό θα συμμετέχουν περισσότερες από 30 ομάδες με την υποστήριξη πάνω από 15 μεντόρων.

Το AI Hackathon θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

-Α’ Φάση (Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026): Εκπαίδευση

-Β’ Φάση (Σάββατο 7 Μαρτίου 2026): Coding & Mentoring

-Γ’ Φάση (Κυριακή 8 Μαρτίου 2026): Παρουσιάσεις λύσεων, αξιολόγηση και βραβεύσεις- Στο τέλος της 3ης ημέρας, όλες/όλοι οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν το challenge το οποίο έφεραν εις πέρας στην επιτροπή αξιολόγησης.

Όλο το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του ACE ( Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών, Κυψέλη Αττικής, ισόγειο).

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος;

Το AI Hackathon απευθύνεται σε ομάδες φοιτητών/φοιτητριών, ερευνητών/ερευνητριών, επιχειρηματικές ομάδες, επαγγελματίες, ερασιτέχνες και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, μπορούν να κάνουν αίτηση μεμονωμένα άτομα τα οποία θα προστεθούν σε ομάδες οι οποίες θα σχηματιστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων Συμμετοχής. Οι ομάδες αυτές θα αποτελούνται από δύο (2) έως έξι (6) άτομα και θα υπάρξει εκ των προτέρων ενημέρωση και διασύνδεση σχετικά με άτομα αυτής – πριν την έναρξη του προγράμματος.

Με ποιο τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε;

Δύο είναι οι τρόποι που μπορείτε να συμμετάσχετε:

-Είτε “λύνοντας” μια δική σας πρόκληση (challenge) – μια δική σας ιδέα

-Είτε επιλέγοντας ένα challenge εταιρείας-χορηγού που θα θέλατε να “λύσετε”

Γιατί να συμμετέχετε στο πρόγραμμα:

-Δυνατότητα επίλυσης προκλήσεων που έχουν προέλθει απευθείας από οργανισμούς στην Ελλάδα.

-Συμβουλευτική και καθοδηγητική υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη εταιρειών τεχνολογίας και εκπαιδευτικού/ακαδημαϊκού προσωπικού.

-Δημιουργία επαφών με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη επαγγελματικών και κοινωνικών σχέσεων (networking).

-Χρηματικά έπαθλα για τις ομάδες που θα διακριθούν.

Εφόσον, σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας εδώ, μέχρι και την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα AI Hackathon 2026 μπορείτε να βρείτε εδώ.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας | 24-26/04/2026

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πανελλήνιο Συνέδριο μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/2o-panellinio-synedrio-diapolitismikis-psychologias-24-26-04-2026/

Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών τίτλων σπουδών περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025 | Οδηγίες – Χρήσιμες Πληροφορίες

Οι τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών Αποφοίτων θα διεξαχθούν ως κάτωθι:

Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Αποφοίτων: 1,2,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19 Δεκεμβρίου 2025

Οι σύνδεσμοι διαδικτυακής μετάδοσης των Τελετών Ορκωμοσίας ανά ημέρα που απομένουν είναι οι ακόλουθοι:

15/12 https://youtube.com/live/5Mkg6KCxtFw?feature=share

16/12 https://youtube.com/live/q0zotrZU_Wg?feature=share

17/12 https://youtube.com/live/U_VSfawDnYI?feature=share

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το αναλυτικό πρόγραμμα των Τελετών καθώς και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες διεξαγωγής των Τελετών μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/programma-teleton-orkomosias-proptychiakon-metaptychiakon-kai-didaktorikon-titlon-spoudon-periodou-noemvriou-dekemvriou-2025-odigies-chrisimes-plirofories/

Τα νέα της εβδομάδας που ολοκληρώνεται

Νέα Έκδοση των Απάντων του Αριστοτέλη στα αγγλικά με συμμετοχή μελών του Πανεπιστήμιου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει με χαρά και υπερηφάνεια την κυκλοφορία της νέας έκδοσης των Απάντων του Αριστοτέλη στα αγγλικά: C.D.C. Reeve & P. Kontos (eds.), Aristotle Complete Works, Hackett: Indianapolis, 2025.

Σε μεγάλο βαθμό αυτή η έκδοση είναι προϊόν μακρόχρονης έρευνας και συνεργασίας μελών της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας και, ειδικότερα, διδασκόντων ή συνεργατών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών Παύλος Κόντος είναι συν-επιμελητής της έκδοσης μαζί με τον καθηγητή David Reeve από το University of North Carolina at Chapel Hill (τον κατά τεκμήριο παραγωγικότερο και πιο αναγνωρίσιμο μεταφραστή των έργων του Αριστοτέλη στα αγγλικά κατά τον 21ο αιώνα). Εξασφάλισε δε μερική χρηματοδότηση του έργου μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ που φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η μνημειώδης αυτή δίτομη έκδοση 3.000 σελίδων επανα-συστήνει την αριστοτελική φιλοσοφία στο αγγλόφωνο κοινό (η αντίστοιχη προηγούμενη προσπάθεια έλαβε χώρα τη δεκαετία του 1950). Οι μεταφράσεις υπογράφονται από ξένους σημαντικούς Αριστοτελιστές και βασίζονται στις πιο πρόσφατες (ή και υπό προετοιμασία) κριτικές εκδόσεις των έργων του Αριστοτέλη και απηχούν τις σύγχρονες ερμηνείες της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Η παρούσα έκδοση προσφέρει (για πρώτη φορά στα χρονικά) μια αυστηρά συνεκτική μετάφραση των αριστοτελικών όρων σε όλο το corpus. Συμπληρώνεται, πρώτον, με σχόλια ως προς τις κειμενικές επιλογές των μεταφραστών, δεύτερον, με μια αναλυτική εισαγωγή του καθηγητή Christof Rapp (από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου) για τα αριστοτελικά έργα και την ιστορία της έκδοσή τους και, τέλος, με ένα λεπτομερές γλωσσάριο 150 σελίδων που λειτουργεί ταυτόχρονα ως μικρό λεξικό αριστοτελικών όρων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική Ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου:

https://hackettpublishing.com/new-hackett-aristotle-landing-page

Η παρούσα έκδοση επιβεβαιώνει τη διεθνή ορατότητα και αναγνωρισιμότητα της έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η δε θερμή υποδοχή της έκδοσης από το αναγνωστικό κοινό (καθώς μετά από μόλις δέκα ημέρες κυκλοφορίας οδηγείται σε επανεκτύπωση) πιστοποιεί τόσο την επικαιρότητα της αριστοτελικής σκέψης όσο και τη δυναμική των ανθρωπιστικών επιστημών (και, ειδικότερα, της φιλοσοφίας) στις μέρες μας.

Βράβευση του Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Αριστογιάννη Γαρμπή από τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, βράβευσε τον Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Αριστογιάννη Γαρμπή, για την ουσιαστική του συνεισφορά στην υλοποίηση του μνημείου προς τιμήν του Δημητρίου Μεσθενέα, συνεργάτη του Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ και τυπογράφο των «Ελληνικών Χρονικών» και του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν».

Ο Δήμαρχος παρέδωσε στον κ. Γαρμπή αναμνηστικό μετάλλιο, ως την οφειλόμενη αναγνώριση της προσωπικής του πρωτοβουλίας και αδιάκοπης προσπάθειας, οι οποίες υπήρξαν καθοριστικές για την ανάδειξη και την επίσημη αναγνώριση του έργου και της συμβολής του Δημητρίου Μεσθενέα στον Επαναστατικό Τύπο και στον Αγώνα του 1821. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.

Η βράβευση αποτελεί επιστέγασμα των δράσεων των τελευταίων ετών αναφορικά με πρόταση για ονοματοδοσία οδού με το όνομα του Δ. Μεσθενέα, διοργάνωση εκδήλωσης το 2022, σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας, για τον Δημήτριο Μεσθενέα καθώς και το αίτημα απόδοσης τιμής προς την τότε δημοτική αρχή, για τη δημιουργία μνημείου για τον Δ. Μεσθενέα. Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και δηλώσεις του κ. Γαρμπή, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://messolonghi.gov.gr/?p=22013

Επιπλέον, αξίζει να υπογραμμιστεί η στενή συνεργασία σε θέματα πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τα Πανεπιστήμια Πατρών, Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας στο πλαίσιο της οποίας είχε πραγματοποιηθεί εκδήλωση της 10ης Απριλίου 2022, με την συμμετοχή και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Μπούρα. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.aixmi-news.gr/i-zoi-kai-to-ergo-tou-dimitriou-mesthenea-parousiastike-sto-xrysogeleiko/

Συμμετοχή και Διάκριση της Φοιτητικής Ομάδας ΘΕΩΡΕΙΟ

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/symmetochi-kai-diakrisi-tis-foititikis-omadas-theoreio/

Ένταξη και λειτουργία της Πανεπιστημιακής Ειδικής Μονάδας Πρόληψης και Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων στο Ε.Σ.Υ.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/entaxi-kai-leitourgia-tis-panepistimiakis-eidikis-monadas-prolipsis-kai-diacheirisis-chronion-nosimaton-sto-e-s-y/

Τριήμερες εκδηλώσεις του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών για την 7η Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας και την εορτή του Αγίου Ανδρέα

Οι τριήμερες εκδηλώσεις για την 7η Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας και την εορτή του Αγίου Ανδρέα ολοκληρώθηκαν στο Μεσολόγγι με δυναμική παρουσία, επιστημονική ουσία και το γνώριμο μείγμα παράδοσης και προόδου που χαρακτηρίζει το Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών. Από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου 2025, οι εγκαταστάσεις του Τμήματος γέμισαν με κόσμο, ιδέες και έναν παλμό που έδειχνε πως το υδάτινο περιβάλλον εξακολουθεί να αποτελεί αστείρευτη πηγή γνώσης, έμπνευσης και επαγγελματικής προοπτικής.

Η αυλαία άνοιξε με την ημερίδα «Η Λιμνοθάλασσα της Ελευθερίας: το Νερό ως πηγή ζωής και θρέψης», όπου ο Επίκουρος Καθηγητής και συντονιστής της διοργάνωσης Νικόλαος Βλάχος καλωσόρισε εισηγητές και συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της επιστημονικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας στην εξέλιξη της υδατοκαλλιέργειας. Στον ίδιο τόνο κινήθηκε και ο Πρόεδρος του Τμήματος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Θεοδώρου, ο οποίος παρουσίασε τις καινοτόμες δράσεις του Τμήματος, τη διεθνοποίησή του και τη συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς των ΗΠΑ, πριν απονείμει τιμητικές διακρίσεις στους αριστεύσαντες αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια».

Ακολούθησαν εισηγήσεις από προσωπικότητες του χώρου: στελέχη της ΕΛΟΠΥ, ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ, εκπροσώπους επιχειρήσεων και ειδικούς σε αναδυόμενους τομείς όπως τα βιομηχανικά εμβόλια για ψάρια και η καλλιέργεια φυκών. Οι ομιλίες τους ανέδειξαν τόσο τα πρακτικά προβλήματα όσο και τις ευκαιρίες μιας βιομηχανίας που αλλάζει ραγδαία, καλώντας τη νέα γενιά να γίνει φορέας ανανέωσης.

Την Παρασκευή 28-11-2025 το Τμήμα τίμησε εταιρείες που στηρίζουν σταθερά το έργο του από την Avramar, Ιχθυοκαλλιέργειες ΣΑΩ, APC και τις Υδατοκαλλιέργειες Αμβρακικού αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη γεφύρωση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Παράλληλα, απονεμήθηκαν διακρίσεις σε Ιχθυολόγους αποφοίτους με σημαντική ιστορική παρουσία στον χώρο της υδατοκαλλιέργειας.

Η συζήτηση με θέμα «Αειφόρος Υδατοκαλλιέργεια: καινοτομία με ουσία και όχι εντυπώσεις» συνέχισε το ίδιο μοτίβο: σοβαρότητα, επιστημονική ακρίβεια και καθαρή ματιά στο μέλλον. Με την παρουσία της Καθηγήτριας Ελένης Μεντέ από το ΑΠΘ και την ιστορική αναδρομή του Καθηγητή Κοσμά Βιδάλη, το Τμήμα έδειξε πως η προσήλωση στη γνώση και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών δεν είναι σλόγκαν αλλά καθημερινή πράξη.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των φοιτητών εθελοντών και των χορηγών ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, PRAXIS AQUACULTURE, AQUA HOLDING, ARGOSARONIKOS FISH FARM, ΒOΙΔΟΜΑΤΗΣ RAIBOW TROUT, ΙΧΘΥΜΕ ΜΕΠΕ, Υδατοκαλλιέργειες ΣΑΩ ΑΒΕΕ, ΕΛΟΠΥ, TECHNOBIOCHEM, AGROBIOLAB, Μυδοκαλλιέργεια Μαλιγκάνη, Ούζο Τρικενέ, Οινοποιεία Λαρισσός, Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, τα Ζαχαροπλαστεία ΛΥΡΟΣ & ΜΕΛΙΣΑΚΗ, τα Αρτοποιεία ΦΙΛΙΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΡΤΙΤΖΙΑΝΟ και ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου και το Τμήμα Μαγειρικής της Σχολής ΔΥΠΑ Μεσολογγίου που στήριξαν οικονομικά και οργανωτικά τις εκδηλώσεις.

Ο 2ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Υδατοκαλλιέργεια: Νερό και Φαντασία σε Δράση», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 7ης Ημέρας Υδατοκαλλιέργειας από το Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι, ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή συμμετοχή και μια ατμόσφαιρα γεμάτη δημιουργικότητα. Περίπου 300 μαθητές από 12 σχολεία της Δυτικής Ελλάδας αλλά και του Διδυμοτείχου παρουσίασαν μεράκι, φαντασία και διάθεση να εξερευνήσουν τον κόσμο της υδατοκαλλιέργειας, αποδεικνύοντας πως η νέα γενιά μπορεί να σταθεί άξια σε ένα σύγχρονο παραγωγικό πεδίο.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του συντονιστή, Επίκουρου Καθηγητή Νικολάου Βλάχου, ο οποίος στάθηκε στη συγκινητικά μεγάλη φετινή συμμετοχή. Στη συνέχεια μίλησαν ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Κοσμάς Βιδάλης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διασύνδεσης σχολείου και πανεπιστημίου, καθώς και ο εκπρόσωπος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Μιχάλης Χαντζής, που τόνισε τη συμβολή του διαγωνισμού στη μαθητική καινοτομία.

Πριν ξεκινήσουν οι μαθητικές παρουσιάσεις, τη σκηνή κατέλαβε η ομάδα Loop Lab από το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, η οποία, με τη στήριξη της φοιτητικής ομάδας Climaponics του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, παρουσίασε το βραβευμένο STEM παιχνίδι–προσομοιωτή ενυδρειοπονικού συστήματος που τους χάρισε ευρωπαϊκή διάκριση.

Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα του πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η δημιουργικότητα των νέων.

Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των μαθητικών έργων και στη συνέχεια η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι διακρίσεις μοιράστηκαν ως εξής:

-1ο Βραβείο: 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου – Παλαμαϊκή Σχολή

-2ο Βραβείο (ισοβαθμία): ΕΠΑΛ Αμαλιάδας & Λύκειο Ευηνοχωρίου (Τμήμα Β2)

-3ο Βραβείο: Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου

Η απονομή συνοδεύτηκε από θερμό χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των ομάδων.

Προς το τέλος της ημέρας, τρεις μαθητές του IB community – Στέφανος Ανδρεάδης, Ματθαίος Ραυτόπουλος και Σπυριδούλα Ανδρεάδη – μοιράστηκαν την εμπειρία τους από τον παγκόσμιο διαγωνισμό βιωσιμότητας, όπου κατέκτησαν 1ο βραβείο ανάμεσα σε 43 χώρες με το έργο «We teach aquaculture». Τόνισαν τη σημασία της υδατοκαλλιέργειας για την Ελλάδα, δίνοντας μια ώριμη και αισιόδοξη νότα στην εκδήλωση. Η μέρα έκλεισε με μπουφέ και συζήτηση ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοργανωτές, ενώ το ραντεβού ανανεώθηκε για τον 3ο Μαθητικό Διαγωνισμό Υδατοκαλλιέργειας το 2026, φανερώνοντας πως η συγκεκριμένη δράση έχει πλέον ριζώσει και εξελίσσεται δυναμικά.

Η 7η Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας ολοκληρώθηκε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 με την εκδήλωση γευσιγνωσίας «ΙΧΘΥΣ ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου», που αποτέλεσε το επίσημο κλείσιμο του τριημέρου. Στο κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στο Μεσολόγγι, η επιστήμη ενώθηκε με τη γαστρονομία σε μια εκδήλωση που τίμησε τη διατροφική και πολιτιστική αξία των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και προιόντων της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

Η διοργάνωση βασίστηκε στη συνεργασία του Τμήματος με τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου, το Τμήμα Μαγειρικής της ΔΥΠΑ Μεσολογγίου και την Ελληνο–Αιγυπτιακή Κοινότητα, δίνοντας έμφαση στη σημασία της σύμπραξης ανάμεσα στην εκπαίδευση, την τοπική αγορά και τους πολιτιστικούς φορείς.

Τη γαστρονομική καθοδήγηση ανέλαβε ο Executive Chef Ayman El Habachy, ο οποίος δημιούργησε με βάση τις πρώτες ύλες της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας και της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας την ποιότητα και τον πλούτο τους. Δίπλα του εργάστηκαν με επαγγελματισμό οι μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής της ΔΥΠΑ Μεσολογγίου.

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Τμήμα Γεωπονίας Μεσολογγίου – “Δώσε αίμα – Δώσε ζωή”!

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη βαθιά κοινωνική ευαισθησία και το αίσθημα αλληλεγγύης που χαρακτηρίζουν την ακαδημαϊκή μας κοινότητα.

Η δράση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου “Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου” του Τμήματος Γεωπονίας με τη συνεργασία της κινητής μονάδας αιμοδοσίας του Γ.Ν. Μεσολογγίου ενώ η συμμετοχή φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων υπήρξε εντυπωσιακή, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των διοργανωτών. Με κεντρικό μήνυμα την αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς, η αιμοδοσία ανέδειξε την ουσία του εθελοντισμού: τη στήριξη του συνανθρώπου και την προώθηση μιας κουλτούρας κοινωνικής υπευθυνότητας.

Η μεγάλη προσέλευση και η θερμή ανταπόκριση της πανεπιστημιακής κοινότητας αποδεικνύουν πως, όταν όλοι ενώνουν τις δυνάμεις τους, μπορούν να προκύψουν πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αντίκτυπο τόσο στην κοινωνία όσο και στο ίδιο το Πανεπιστήμιο. Κάθε φιάλη αίματος αποτελεί ένα πολύτιμο δώρο ζωής, μια πράξη ελπίδας για όσους το έχουν ανάγκη.

Το Τμήμα Γεωπονίας ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές αιμοδότες για την ενεργή συμμετοχή και την έμπρακτη συνεισφορά τους. Η στάση τους αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ακαδημαϊκής και κοινωνικής ευαισθησίας, ενισχύοντας το όραμα για ένα Πανεπιστήμιο που παραμένει ανοικτό στην κοινωνία και προάγει την ανθρώπινη αλληλεγγύη.

Με τη δύναμη των φοιτητών μας, των διδασκόντων και των εργαζομένων συνεχίζουμε να καλλιεργούμε ένα περιβάλλον συνεργασίας, προσφοράς και ανθρωπισμού—ένα Πανεπιστήμιο που εμπνέει και δίνει ζωή μέσα και έξω από τις αίθουσες!

«Εθελοντική Αιμοδοσία: Μια πράξη, χίλιες ανάσες ζωής. Μαζί δίνουμε δύναμη, ελπίδα και αύριο!»

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερα: http://www.confer.upatras.gr/events.php

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



