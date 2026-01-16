Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Σημαντικές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και δράσεις περιλαμβάνει η ατζέντα του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεκριμένα:

Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων – 31.01.2026 , 18:00

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας τον Εορτασμό των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2026, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν την πρόσκληση και το πρόγραμμα της Τελετής μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/eortasmos-ton-trion-ierarchon-kai-tis-imeras-ton-grammaton-31-1-2026/ .

Διοίκηση Τεχνικών Έργων: Ο ρόλος, οι δεξιότητες και οι προκλήσεις για έναν Μηχανικό | 16.01.2026 , 10:00

Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10.00 στο Αμφιθέατρο ΑΠ6 της Πολυτεχνικής Σχολής (https://my.upatras.gr/class/ap6) θα φιλοξενηθεί ο κ. Θεόφιλος Παπαδόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με πολυετή πορεία στην HELLENiQ ENERGY, ο οποίος θα δώσει διάλεξη με θέμα: «Διοίκηση Τεχνικών Έργων: Ο ρόλος, οι δεξιότητες και οι προκλήσεις για έναν Μηχανικό».

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος του 9ου εξαμήνου του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών «Διοίκηση Έργων», υλοποιείται μία σειρά διαλέξεων από προσκεκλημένους ομιλητές Μηχανικούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας και έχουν τον ρόλο του Project Manager.

Αναλυτικές πληροφορίες όπως και για το επιστημονικό προφίλ του προσκεκλημένου ομιλητή μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/dioikisi-technikon-ergon-o-rolos-oi-dexiotites-kai-oi-prokliseis-gia-enan-michaniko-16-01-2026/ .

Βραδιές Μουσείου: “Συνομιλώντας με τα Ζώα” | 16.01.2026 , 17:00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο του Ζωολογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Πατρών: http://zmup.upatras.gr/el/content/ta_zoa_paizei

Πρόσκληση σε βιβλιοπαρουσίαση: «Tου Ομήρου ζώσες φράσεις & αιώνια ρητά» (συγγραφέας Κ. Γ. Καταγάς) | 18.01.2026 , 19:00

Η παρουσίαση της Β΄έκδοσης του βιβλίου του κ. Κ.Γ. Καταγά, με τίτλο «Tου Ομήρου ζώσες φράσεις & αιώνια ρητά» από τις εκδόσεις Πικραμένος, θα λάβει χώρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, ώρα 19:00 στον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών.

Θα μιλήσουν οι:

Ιωάννης Γ. Δελλής, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεοφάνης Λ. Τσιαμπόκαλος, Επίκουρος Καθηγητής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κωνσταντίνος Γ. Καταγάς, Αντιναύαρχος ε.α. – Συγγραφέας του βιβλίου

Παρουσίαση πλατφόρμας D&B Hoovers | 21.01.2026 , 11:00 π.μ.

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης της πλατφόρμας D&B Hoovers. Η εκδήλωση διοργανώνεται την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 στις 11 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΒΚΠ.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://library.upatras.gr/news/dbhoovers/

4ο Επιστημονικό Συνέδριο Performance με τίτλο: «Ανθρωπόκαινος Επιτελεστικότητα & Performance: Ποίηση, Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες και AI» | 06-08.02.2026

Το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και πολιτιστικούς φορείς, σας ενημερώνει ότι το 4ο Επιστημονικό Συνέδριο Performance με τίτλο: «Ανθρωπόκαινος Επιτελεστικότητα & Performance: Ποίηση, Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες και AI», το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 12–14 Δεκεμβρίου 2025 και αναβλήθηκε λόγω των κινητοποιήσεων, θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 6–8 Φεβρουαρίου 2026, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

Το Συνέδριο διερευνά, υπό το πρίσμα της Ανθρωπόκαινου, τη συνάντηση της performance με την ποίηση, τις περιβαλλοντικές σπουδές και τις τεχνολογίες, μέσα από θεωρητικές εισηγήσεις, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και βιωματικά εργαστήρια.

Πληροφορίες: confperfo@upatras.gr

Ιστότοπος: https://performance.upatras.gr/συνέδριο-ανθρωπόκαινος-επιτελεστικό/

Εγγραφές Συνεδρίου: https://forms.gle/HttM9VgU5i5Den4YA

Εγγραφές Masterclasses: https://forms.gle/ApVjQ4xXwxkrnSK87

Έκθεση: «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών: Οι Δίαυλοι

Έκθεση ντοκουμέντων στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου (ΕΑΤΤ) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026. Στο σύνδεσμο μπορείτε να την παρακολουθήσετε: https://www.sgkpalamas.gr/node/166 , ενώ η έκθεση θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις μήνες.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/i-asalefti-zoi-kai-i-kinisi-ton-ideon-ekthesi-oi-diavloi-13-01-2026/

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας | 15-17.05.2026

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/13o-panellinio-synedrio-tis-ellinikis-etaireias-vasikis-kai-klinikis-farmakologias-15-17-05-2026/

Pathways to Resilience: sustainable practices in tourism and leisure | 15-17.06.2026

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργανώνει το 11ο διεθνές συνέδριο με γενικό τίτλο “Tourism & Leisure Studies” και ειδικό για το 2026 τίτλο “Pathways to Resilience: sustainable practices in tourism and leisure”.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Συνέδριο καθώς και τις επιστημονικές θεματικές ενότητες του , μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/pathways-to-resilience-sustainable-practices-in-tourism-and-leisure-15-17-06-2026/

8ο International Society for Food and Environmental Virology Conference | 06-10.09.2026

Ανακοινώνεται ότι μετά από το Τόκιο, Santiago de Compostela, Arizona, το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ποιότητας Ζωής, του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανέλαβε να διοργανώσει το 8ο International Society for Food and Environmental Virology Conference από 6-10 Σεπτεμβρίου 2026.

Το συνέδριο αφορά τη μελέτη και την έρευνα ιών που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επηρεάζουν τα φυτά, τα ζώα ή μολύνουν άμεσα τα τρόφιμα, καθώς και εκείνους που βρίσκονται στο περιβάλλον, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας.

Ενότητες του συνεδρίου θα είναι:

-Viral structure, stability, fate and transport

-Viral disinfection and treatment

-Analytical methods

-New technologies in Virus detection

-Environmental Virus Surveillance

-Virus outbreaks, epidemiology & source tracking

-Emerging issues

-AI in virus epidemiology

-One Health and Viruses

-Risk assessment

Χρήσιμες πληροφορίες και ανακοινώσεις

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών: Νέα κυκλοφορία βιβλίου

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/ekdoseis-panepistimiou-patron-nea-kykloforia-vivliou-6/

Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» ΚΑ171- Υποβολή Πρότασης Call 2026

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/erasmus-diethnis-kinitikotita-ka171-ypovoli-protasis-call-2026/

Έναρξη λειτουργίας υπολογιστικού κέντρου στη Φοιτητική Εστία Πατρών

Ξεκίνησε η λειτουργία του Υπολογιστικού Κέντρου στον χώρο της Φοιτητικής Εστίας Πατρών, εντός της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο.

Το Υπολογιστικό Κέντρο έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών μελέτης και ακαδημαϊκής εργασίας των φοιτητών/τριών και αποτελείται από δύο διακριτούς, σύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους χώρους, στους οποίους έχουν εγκατασταθεί σαράντα δύο (42) ηλεκτρονικοί υπολογιστές με αντίστοιχες εργονομικές θέσεις εργασίας. Οι χώροι προσφέρουν κατάλληλο περιβάλλον για ατομική μελέτη, εκπόνηση εργασιών και γενικότερη ακαδημαϊκή αξιοποίηση ψηφιακών πόρων.

Ώρες λειτουργίας του Υπολογιστικού Κέντρου:

Καθημερινά, 10:00 – 22:00

Για την είσοδο και χρήση του Υπολογιστικού Κέντρου είναι απαραίτητη η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

Η λειτουργία του Υπολογιστικού Κέντρου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας και της ισότιμης πρόσβασης των φοιτητών/τριών σε ποιοτικές εκπαιδευτικές υποδομές.

Αιτήσεις για εγγραφές στο ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία-Public Health” (Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών) έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026

Οι αιτήσεις για εγγραφές στο ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία-Public Health” (Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών), συνεχίζονται και θα διαρκέσουν έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Με έμφαση στην πρόληψη, την προαγωγή και τις πολιτικές υγείας, το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του τομέα, παρέχοντας εργαλεία για την κατανόηση και διαχείριση των κοινωνικών και επιδημιολογικών προκλήσεων.

Το ΠΜΣ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει την ακαδημαϊκή ποιότητα, την επιστημονική αρτιότητα και τη συμμόρφωση του Προγράμματος με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Με διεθνή προσανατολισμό και διεπιστημονική προσέγγιση, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και να συμβάλουν ενεργά στην υγεία των πληθυσμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα εστιάζει:

– Στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας στην κοινότητα

– Στη μελέτη της υγείας με κοινωνική οπτική

– Στη χρησιμοποίηση επιστημονικών στοιχείων για την συνδιαμόρφωση πολιτικών υγείας και την αξιολόγηση προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα προσφέρει:

-Πρακτική σε φορείς της κοινότητας

-Εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό

-Άμεση συνεργασία και δημοσιεύσεις με καθηγητές Παν/μιου

-Συνεργασία με φορείς και δράσεις εξωστρέφειας

-Οργάνωση συνεδρίου και ημερίδων

-Δημοσιεύσεις εργασιών ΠΜΣ

Το ΠΜΣ αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και είναι ειδικά σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες επαγγελματιών. Η διδασκαλία γίνεται είναι υβριδική, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης, με διπλάσια διάρκεια από την κανονική, για μεγαλύτερη ευελιξία.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, ανοίγονται προοπτικές εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας, νοσοκομεία και υγειονομικές μονάδες, δημόσιες και ιδιωτικές ερευνητικές ομάδες, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς υγείας, καθώς και ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.med.upatras.gr/index.php?r=announces/view&id=6406&lang=el

Η δικτυακή πύλη για τις αιτήσεις θα είναι ανοικτή έως και τις 06.02.2026.

Δήλωσε συμμετοχή εδώ: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

#μεταπτυχιακό #ΔημόσιαΥγεία #PublicHealth #πανεπιστήμιοπατρών

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερα:

https://confer.upatras.gr/ – https://confer.upatras.gr/events/

