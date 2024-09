Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Γεμάτο ενδιαφέρουσες ειδήσεις είναι και αυτή την εβδομάδα η ατζέντα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συμμετοχή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ. Ι. Μπούρα στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ.Ι Μπούρας συμμετείχε σε στρογγυλή τράπεζα της εκδήλωσης με τίτλο: «Εκπαίδευση , Δια Βίου Μάθηση, Δεξιότητες και Αγορά Εργασίας: Επίδικα και Διακυβεύματα». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην εν λόγω συνάντηση εργασίας επιπλέον συμμετείχαν η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Ι. Λυτρίβη, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θ. Θεοδουλίδης καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, κ. Χ. Γούλας.

Tα κύρια θεματικά κέντρα που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των τοποθετήσεων ήταν η συσχέτιση της επιστημονικής κατάρτισης των επιμέρους πεδίων με την αγορά εργασίας, ο βαθμός συνεργιών που μπορεί να αναπτυχθεί, οι σύγχρονες προκλήσεις που αναδύονται και όλα αυτά με φόντο την πράσινη μετάβαση και την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης που εισβάλει όλο και περισσότερο στην καθημερινή ζωή. Ακολουθούν αποσπασματικές δηλώσεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών: «Αναζητώντας τα χαρακτηριστικά ενός πραγματικά νέου εθνικού παραγωγικού υποδείγματος, το ζήτημα μια νέας ουσιαστικής ποιοτικής σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης, γνώσης και παραγωγικής ανάπτυξης τίθεται επιτακτικά. Έχοντας περάσει δεκαετίες να δίνουμε εύκολες απαντήσεις, ίσως έχει έρθει η στιγμή κυβερνήσεις, οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, εκπαιδευτικά ιδρύματα να αρχίσουμε να θέτουμε τις δύσκολες ερωτήσεις που επιβάλει η ιστορική συγκυρία.»

Διεξαγωγή του 1ου θερινού σχολείου στο Κάστρο της Κυλλήνης από την ερευνητική ομάδα ICTE Group του ΤΕΕΑΠΗ

Η ερευνητική ομάδα ICTE Group του ΤΕΕΑΠΗ υλοποίησε με επιτυχία στις 13-15 Σεπτεμβρίου 2024 το πρώτο της θερινό σχολείο στο Κάστρο Κυλλήνης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 30 ερευνητές, μεταξύ των οποίων μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας ήταν οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, εμβαθύνοντας σε εξειδικευμένους επιστημονικούς τομείς και αποκτώντας πρόσβαση σε σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές. Το Θερινό σχολείο υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ερευνητικού προγράμματος augMENTOR (https://augmentor-project.eu/) (HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01).

Η ερευνητική ομάδα εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στην εφορία αρχαιοτήτων Ηλείας και συγκεκριμένα στην κ. Ράλλη Αθανασία για την πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο κάστρο Χλεμούτσι.

Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου και του Διευθυντή Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δρ. Λαυρέντιο Βασιλειάδη στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

Την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών υποδέχθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο και τον Διευθυντή Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δρ. Λαυρέντιο Βασιλειάδη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η στήριξη των εορτασμών του ΕΣΠΛο [Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών] για τα 130 χρόνια από την πρώτη αθηναϊκή παράσταση της “Γκόλφως” και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ του Τμήματος και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με στόχο την προώθηση του πολιτισμικού και φυσικού πλούτου της Δυτικής Ελλάδας.

23.9.24| Ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακός μετασχηματισμός και Κυβερνοασφάλεια: κίνδυνοι, υποχρεώσεις και ευκαιρίες»

Τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρες 10.00 – 14.00, η οικονομική εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και με την Κεντρική Χορηγία των εταιρειών Space Hellas και Dell Technologies διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακός μετασχηματισμός και Κυβερνοασφάλεια: κίνδυνοι, υποχρεώσεις και ευκαιρίες». Στόχος της μερίδας είναι η ευρύτερη ενημέρωση φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προκλήσεις στο πεδίο της Κυβερνοασφάλειας, με δεδομένη την επικείμενη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου NIS 2 τον προσεχή Οκτώβριο. Κατά την έναρξη της ημερίδας θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ. Ι. Μπούρας.

Επίσκεψη της ομάδας του Parathlon στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών

Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ. Μπούρα και την Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Αναπλ. Καθ. Ε. Αλμπάνη επισκέφθηκε η ομάδα του Parathlon στα γραφεία της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη συνάντηση συζητήθηκε το πλαίσιο ευρύτερων συνεργασιών και δράσεων που θα προάγουν περαιτέρω τον Αθλητισμό, με σύμμαχο το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, το οποίο είναι διατεθειμένο να τις αγκαλιάσει και στηρίξει.

Μαθήματα ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας από το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, αντικείμενο του οποίου είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, καθώς και η προβολή του ελληνικού πολιτισμού. Το Εργαστήριο προσφέρει επίσης μαθήματα ελληνικών, επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα, όπως θερινά σχολεία, στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό και δυναμικό περιβάλλον. Για τη φετινή χρονιά θα πραγματοποιηθούν μαθήματα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των επιπέδων (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2). Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://greeklab.upatras.gr/el/application/. Τα μαθήματα προσφέρονται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει τμήμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2610969691 (πρωινές ώρες) ή στο email: greeklab@upatras.gr .

Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων EUNICoast – 1ο διαδικτυακό συνέδριο 27/09/2024

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία EUNICoast (www.eunicoast.eu), ενισχύοντας την διεθνή του παρουσία και συμβάλλοντας στον επιτελικό στόχο των στρατηγικών πανεπιστημιακών συμπράξεων στην Ευρώπη. Χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πάνω από 14 εκατ. ευρώ, η πρωτοβουλία “EUNICoast: The European University of Islands, Ports and Coastal Territories” υλοποιείται από 13 ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το EUNICoast διοργανώνει το πρώτο του διαδικτυακό συνέδριο στις 27 Σεπτεμβρίου 2024, από τις 13:30 έως τις 18:30 μέσω ZOOM. Αναλυτικές πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/evropaiki-symmachia-panepistimion-eunicoast-1o-diadiktyako-synedrio-27-09-2024/

Παρουσίαση του ποιητικού βιβλίου του Σωτήρη Π. Βαρνάβα «Σε ιδίωμα δέντρων»

Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2024 στις 20:30 στο βιβλιοπωλείο Πολύεδρο Πατρών θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του ποιητικού βιβλίου του Σωτήρη Π. Βαρνάβα «Σε ιδίωμα δέντρων». Η παρουσίαση του βιβλίου διοργανώνεται από την Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας, τον Σύλλογο Ιθακήσιων Πάτρας «Οδυσσεύς», το Πολύεδρο Πατρών και τις εκδόσεις Γκοβόστη.

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

• Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Patras Workshop»

15-20.9.24

• Εκπαιδευτική Εκδήλωση του Ιδιωτικού Λυκείου Θεμέλιο

21.9.24

• Εθνική Επιστημονική Ημερίδα «Ανανεώνοντας το σχεδιασμό και την επίλυση της άσκησης φυσικής σε περιβάλλον προσαρμοσμένης μάθησης»

27.9.24

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News