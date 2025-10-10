Τα νομοσχέδια που φέρνει η Κυβέρνηση στη Βουλή

Σε περίοδο ιδιαίτερα εντατικής νομοθετικής εργασίας, εισέρχεται η Κυβέρνηση με στόχο να ολοκληρώσει 25 σημαντικές μεταρρυθμίσεις έως το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, πρόκειται να υλοποιούνται περίπου τέσσερις μεταρρυθμίσεις τον μήνα, δηλαδή μία κάθε εβδομάδα. Στόχος είναι να δοθεί το μήνυμα ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να παράγει έργο και να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για «μεταρρυθμιστική κόπωση».

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές σημαντικές πρωτοβουλίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα, η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης, η αναμόρφωση του πλαισίου χορήγησης των επιδοτήσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και η τεχνολογική αναβάθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, αναμένεται η παρουσίαση της μεταρρύθμισης για τις Πολεοδομίες.

Την ευθύνη για τον συντονισμό των 25 μεταρρυθμίσεων έχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος. Στόχος τους είναι η ταχεία και χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης, προβάλλοντας παράλληλα τη θετική ατζέντα δράσεων προς τους πολίτες. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αυτό τον μήνα έχουμε τη διαβούλευση για τέσσερα πολύ σημαντικά νομοσχέδια. Αυτά αφορούν το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, την προώθηση πολιτικών για τη νόμιμη μετανάστευση, την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία νέας Αρχής για την προστασία των καταναλωτών.

Την ίδια στιγμή, προχωρά η ανάρτηση των τεχνικών προδιαγραφών για το Πρόγραμμα Τεχνολογικής Αναβάθμισης της ΕΛΑΣ., που περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία των συνόρων, την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα (e-surveillance). Ακολουθεί ο διαγωνισμός για την ανάπτυξη συστήματος ασφαλών τηλεπικοινωνιών, ενώ σημαντικό ορόσημο για τον Οκτώβριο αποτελεί η έναρξη λειτουργίας των τεσσάρων μη κρατικών πανεπιστημίων.

Για τον Νοέμβριο, η κυβέρνηση προγραμματίζει σημαντικά βήματα στον τομέα της κτηματογράφησης και της ψηφιοποίησης διαδικασιών για τις μεταβιβάσεις ακινήτων και τις χρήσεις γης. Συγκεκριμένα, αναμένεται η οριστική κατακύρωση των διαγωνισμών για το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων, με στόχο τη διαλειτουργικότητα με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, προγραμματίζεται η προκήρυξη διαγωνισμού για την πλατφόρμα λογισμικού και τα ανοιχτά δεδομένα, που θα υποστηρίξει την ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Μερικά ακόμα κρίσιμα θέματα περιλαμβάνουν τη δημοσίευση της ΚΥΑ για τον Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών και την προμήθεια καμερών σώματος για αστυνομικούς πρώτης ανταπόκρισης. Τον Νοέμβριο, επίσης, η Ολομέλεια της Βουλής θα ψηφίσει το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πριν από περίπου έναν μήνα.

Ο Δεκέμβριος αποτελεί ωστόσο τον πιο καθοριστικό μήνα για την παραγωγή κυβερνητικού έργου. Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης της Δικαιοσύνης, με εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας και διεύρυνση των υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια, την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου για κτηματολογικές διαφορές και την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Παράλληλα, θα τεθεί σε εφαρμογή πλατφόρμα για την εκδίκαση ανακοπών αναγκαστικής εκτέλεσης και θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα για την εφαρμογή νέου πλαισίου ρυθμίσεων και κυρώσεων κατά της βίας στα δημόσια ΑΕΙ. Στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης, θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν συστήματα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics), ενώ θα ξεκινήσει η εφαρμογή της πλατφόρμας εκτίμησης αξίας ακινήτων (Pricemap.ktimatologio.gr) και θα δημοσιευτεί η ΚΥΑ για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Τον τελευταίο μήνα του έτους, αναμένεται και η δημοσίευση του Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026-2030, η υπογραφή των συμβάσεων για το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων, η προώθηση της μεταρρύθμισης της Ναυτικής Εκπαίδευσης και η δημόσια διαβούλευση για τον ενιαίο κανονισμό αναπηρίας, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας στις διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας μέσω ΚΕΠΑ.

Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, συζητήθηκαν μάλιστα εκτενώς τρεις από τις 25 μεταρρυθμίσεις που έχουν ανακοινωθεί: πρώτον, η εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ, δεύτερον, το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων και τρίτον, η διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης, με τη συνέχεια να αφορά νομοθετική πρωτοβουλία για την αυστηροποίηση των κανόνων κατά της παράνομης μετανάστευσης. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση στοχεύει να επιδείξει συνεχή παραγωγή έργου, να προωθήσει τις δεσμεύσεις της και να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα δουν συγκεκριμένα αποτελέσματα σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και της οικονομίας μέχρι το τέλος του 2025.

