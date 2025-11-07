Τα οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη για την Ελλάδα από τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες

Η συμφωνία ανάμεσα σε ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean για την έναρξη εξόρυξης υδρογονανθράκων στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, σηματοδοτεί πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία και την ενεργειακή πολιτική.

Οι υπογραφές έπεσαν στο Ζάππειο, παρουσία Αμερικανών υπουργών και υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων, αναδεικνύοντας τη στρατηγική συνεργασία Αθήνας-Ουάσιγκτον στον τομέα της ενέργειας.

Η επόμενη πράξη μετά τις υπογραφές είναι η διερευνητική γεώτρηση, με την κοινοπραξία πια να έχει στο τιμόνι την μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Η ExxonMobil εισέρχεται με ποσοστό 60% στο σχήμα και συνεταιρίζεται με την Εnergean και την Helleniq Energy.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο».

Ο Τζον Αντριλ, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Έρευνας ExxonMobil, σημείωσε, ότι «επεκτείνουμε το ερευνητικό μας αποτύπωμα και στην Ελλάδα, με ένα πολύ υποσχόμενο οικόπεδο που ανοίγει τον δρόμο για ερευνητικές γεωτρήσεις στο χρονικό πλαίσιο του 2027».

Το θαλάσσιο οικόπεδο 2 βρίσκεται στο Ιόνιο πέλαγος, 30χλμ δυτικά της Κέρκυρας. Μετά την αποχώρηση της Total, τον Φεβρουάριο του 2021, πολλοί πίστεψαν ότι οι έρευνες θα σταματούσαν. Τα αποτελέσματα των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών όμως ήταν ενθαρρυντικά. Έδειξαν ότι οι πιθανότητες για αξιοποιήσιμο κοίτασμα κυμαίνονται από 15 έως 18%.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

-Η ExxonMobil αποκτά 60% της παραχώρησης.

-Η Energean διατηρεί συμμετοχή 30%, από 75% προηγουμένως.

-Η HelleniQ Energy διατηρεί συμμετοχή 10%, από 25% προηγουμένως.

-Η Energean θα παραμείνει Διαχειριστής (Operator) κατά τη φάση της έρευνας.

Σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων, η ExxonMobil θα αναλάβει τη διαχείριση (operatorship) κατά τη φάση ανάπτυξης.

Πριν από 40 χρόνια η τελευταία γεώτρηση

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται 40 χρόνια μετά την τελευταία υπεράκτια γεώτρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές εντός της ελληνικής Επικράτειας. Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που εκτελέστηκε εξερευνητική γεώτρηση στο θαλάσσιο χώρο για την ανακάλυψη νέου κοιτάσματος ήταν οι δύο γεωτρήσεις Νηρέας-1 και Ολυμπία-1 στα ανοικτά του Θερμαϊκού κόλπου το 1986.

Ακόμα και 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου κρύβει το οικόπεδο 2

Το Block 2 αποτελεί την πλέον ώριμη παραχώρηση για τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη αξιοποιήσιμου κοιτάσματος υδρογονανθράκων με πιθανότητες επιτυχίας της τάξης του 15-18% (Υψηλό Ρίσκο – Υψηλή Απόδοση). Τυπικά, η δέσμευση για την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης θα πρέπει να έχει ληφθεί έως τον Μάρτιο του 2026 προκειμένου να υποβληθεί επίσημα το αίτημα μετάβασης στην επόμενη (δεύτερη) ερευνητική περίοδο προς την ΕΔΕΥΕΠ. Η διενέργειά της, εφόσον προχωρήσουν ομαλά οι απαιτούμενες αδειοδοτικές διαδικασίες, είναι εφικτή μέσα στην επόμενη διετία.

Η ερευνητική γεώτρηση Ασωπός-1 θα εξετάσει έναν πιθανό ταμιευτήρα ανθρακικών πετρωμάτων σε βάθος 4000 μ και αφορά δυνητικό κοίτασμα περίπου 200 δισεκ. κυβικών μέτρων (bcm) φυσικού αερίου.

Το 2022 έγινε πρόσκτηση 2244 τ. χλμ. τρισδιάστατων (3D) σεισμικών δεδομένων η επεξεργασία και ερμηνεία των οποίων επιβεβαίωσε ως ωριμότερο στόχο για διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης τη δομή «Ασωπός». Η αρχική εκτίμηση των πιθανών πόρων (Gas Initially In Place) είναι της τάξης των 7 τρισ. κυβικών ποδιών (tcf) ή περίπου 200 δισεκ. κυβικών μέτρων (bcm) φυσικού αερίου.

Στόχος είναι η επιβεβαίωση ενός νέου γεωλογικού σεναρίου (geological play, όπως είναι ο όρος στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων) σε μια από τις μεγαλύτερες χαρτογραφημένες δομές στην περιοχή της Μεσογείου η οποία δεν έχει ακόμη ερευνηθεί με γεώτρηση. Η ερευνητική γεώτρηση Ασωπός-1 θα τεστάρει έναν πιθανό ανθρακικό ταμιευτήρα σε βάθος νερού 850 μ. φθάνοντας σε ένα συνολικό βάθος 4000 μ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τα οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, τα οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα από την συμφωνία εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 2,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Στα οφέλη συμπεριλαμβάνονται, οι στρεμματικές αποζημιώσεις, το ενοίκιο για την περιοχή που θα γίνουν οι έρευνες, οι φόροι εισοδήματος από τις επιχειρήσεις, τα έσοδα από τους δασμούς, καθώς και οι φόροι προς τις περιφέρειες.

Ωστόσο το όφελος είναι για ολόκληρη την κοινωνία, καθώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, η χώρα μας θα έχει ενεργειακή επάρκεια και φθηνό ρεύμα.

Τα γεωπολιτικά οφέλη

Παράλληλα με το σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα, η επένδυση της ExxonMobil ενισχύει σημαντικά τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Μαζί με την παρουσία της Chevron νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου ενδυναμώνουν περαιτέρω την ενεργειακή συμμαχία Ελλάδας-ΗΠΑ.

Η στιβαρή αμερικανική παρουσία στη χώρα μας με αιχμή το ενεργειακό στέλνει πολλαπλά μηνύματα με αποδέκτες όχι μόνο τις γειτονικές χώρες αλλά και την Ρωσία και την Κίνα.

Το αμερικανικό ενδιαφέρον πολλαπλασιάζεται καθώς στο τραπέζι βρίσκονται σχέδια για επέκταση των συνεργασιών και στα ναυπηγεία και στα λιμάνια της χώρας, προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες για την μεταφορά των ενεργειακών πόρων.

Η Ναυτιλία αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο καθώς οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες ελέγχουν το 33% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων και το 25% των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carrier).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



