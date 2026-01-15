Τα ουσιώδη στο περιθώριο
Τι άλλαξε ξαφνικά και οι «σκληροί» των αγροτικών μπλόκων αποφάσισαν μέσα σε μια νύχτα να πάνε σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό;
Τίποτα απολύτως. Απλά αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν να παίζουν άλλο κρυφτό με την κοινωνία, η οποία είναι ο κύριος αποδέκτης αυτής της ταλαιπωρίας με τα μπλόκα στις εθνικές οδούς.
Επίσης, δημιουργήθηκαν ρήγματα σε ένα μέτωπο που είχε οργανωθεί κατά βάση από κομματικά στελέχη.
Η κυβέρνηση έκανε εισοδηματικές παραχωρήσεις που άλλες επαγγελματικές ομάδες ούτε καν τις έχουν δει στα όνειρά τους, αλλά τα ουσιώδη προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έμειναν στην άκρη για μια ακόμα φορά.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News