Τα ουσιώδη στο περιθώριο

Τι άλλαξε ξαφνικά και οι «σκληροί» των αγροτικών μπλόκων αποφάσισαν μέσα σε μια νύχτα να πάνε σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό;

Τίποτα απολύτως. Απλά αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν να παίζουν άλλο κρυφτό με την κοινωνία, η οποία είναι ο κύριος αποδέκτης αυτής της ταλαιπωρίας με τα μπλόκα στις εθνικές οδούς.

Επίσης, δημιουργήθηκαν ρήγματα σε ένα μέτωπο που είχε οργανωθεί κατά βάση από κομματικά στελέχη.

Η κυβέρνηση έκανε εισοδηματικές παραχωρήσεις που άλλες επαγγελματικές ομάδες ούτε καν τις έχουν δει στα όνειρά τους, αλλά τα ουσιώδη προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έμειναν στην άκρη για μια ακόμα φορά.