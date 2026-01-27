«Τα παιδιά δεν ήταν πάνω από 30» μαρτυρία φίλου των θυμάτων στο δυστύχημα της Ρουμανίας

«Ήταν χαρούμενοι. Πάντα ήταν χαρούμενοι, σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο εξωτερικό πήγαιναν»

27 Ιαν. 2026 18:22
Pelop News

Ιδιοκτήτης ψητοπωλείου που γνώριζε τρία από τα θύματα του μοιραίου τροχαίου στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ τόνισε: «Τα παιδιά δεν ήταν πάνω από 30».

Αυτός είναι ο λόγος που η UEFA αρνείται στον ΠΑΟΚ την αναβολή του παιχνιδιού με τη Λιόν

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί» περιγράφει στο LiveNews ο Σάκης Λαγογιάννης, που είδε τα παιδιά λίγες ώρες πριν αναχωρήσουν για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα αλλά δυστυχώς έμελλε να χάσουν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.

«Ήταν χαρούμενοι. Πάντα ήταν χαρούμενοι, σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο εξωτερικό πήγαιναν» λέει ο κ. Λαγογιάννης.

«Το περιμείναν πώς και πώς αλλά η κατάληξη ήταν τραγική» είπε στον Νίκο Ευαγγελάτο, συγκλονισμένος κι εκείνος με την τραγική εξέλιξη που είχε αυτό το ταξίδι.

