«Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα», γονείς ζητούν την οριστική απομάκρυνση της παιδιάτρου από το νοσοκομείο Ζακύνθου

26 Μαρ. 2026 22:25
Pelop News

Στη Ζάκυνθο στην καταγγελία της παιδιάτρου του γενικού νοσοκομείου που είχε τεθεί σε αναστολή καθηκόντων επειδή είχε εφημερία την ημέρα που βρέφος με μηνιγγίτιδα διακομίστηκε επειγόντων εκτός νησιού, ζητούν 12 γονείς σε ανακοίνωσή τους, ζητώντας την απομάκρυνσή της.

Δ.Αχαΐα: Θρασύτατη ληστεία από κουκουλοφόρους

Σε ανακοίνωση με τίτλο «τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα» οι γονείς καταγγέλλουν «τη συστηματική απουσία της παιδιάτρου από την κλινική, ακόμα και κατά τις εφημερίες της, με αποτέλεσμα να δίνει ιατρικές οδηγίες και διαγνώσεις μέσω τηλεφώνου σε νοσηλεύτριες, χωρίς να έχει εξετάσει τα βρέφη και τα παιδιά μας. Επίσης το γεγονός ότι χρειάστηκε πολλάκις η παρέμβαση αστυνομίας και του τοπικού βουλευτή, κου Ακτύπη, προκειμένου η ιατρός να προσέλθει στο νοσοκομείο και να πράξει το αυτονόητο καθήκον της. Λόγω δε των πλημμελών διαγνώσεων, βρέφη και παιδιά αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Πατρών σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και με κίνδυνο της ζωής τους».

Οι γονείς καταγγέλλουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύει το imerazante.gr και «την ανάρμοστη και απαξιωτική συμπεριφορά της παιδιάτρου προς εμάς που αγωνιούσαμε για την υγεία και τη ζωή των παιδιών μας». Οι γονείς ζητούν την οριστική απομάκρυνση της παιδιάτρου και την στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής «με ιατρικό προσωπικό που σέβεται τον όρκο του και τις ζωές των παιδιών μας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα»

12 γονείς της Ζακύνθου καταγγέλλουν την εγκληματικής αμέλεια της νοσοκομειακής παιδιάτρου στη Ζάκυνθο

Εμείς, οι υπογράφοντες γονείς της Ζακύνθου, δεν ζητάμε πλέον, απαιτούμε. Με την αναφορά-καταγγελία μας, την οποία καταθέσαμε ενώπιον του Υπουργού Υγείας, της 6ης ΥΠΕ και της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, σπάμε τη σιωπή ετών.

Συνολικά 12 επώνυμοι πολίτες και γονείς ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια σε μια κατάσταση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των παιδιών μας. Τα γεγονότα που καταγγέλλουμε και εκθέτουμε στη καταγγελία μας, είναι, μεταξύ άλλων η άσκηση της ιατρικής «εξ αποστάσεως».

Καταγγέλλουμε τη συστηματική απουσία της παιδιάτρου από την κλινική, ακόμα και κατά τις εφημερίες της, με αποτέλεσμα να δίνει ιατρικές οδηγίες και διαγνώσεις μέσω τηλεφώνου σε νοσηλεύτριες, χωρίς να έχει εξετάσει τα βρέφη και τα παιδιά μας. Επίσης το γεγονός ότι χρειάστηκε πολλάκις η παρέμβαση Αστυνομίας και του τοπικού Βουλευτή, κου Ακτύπη, προκειμένου η ιατρός να προσέλθει στο νοσοκομείο και να πράξει το αυτονόητο καθήκον της. Λόγω δε των πλημμελών διαγνώσεων, βρέφη και παιδιά αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Πατρών σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και με κίνδυνο της ζωής τους.
Τέλος, καταγγέλλουμε την ανάρμοστη και απαξιωτική συμπεριφορά της παιδιάτρου προς εμάς τους γονείς που αγωνιούσαμε για την υγεία και τη ζωή των παιδιών μας. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με το βρέφος 5 μηνών, το οποίο ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

-Την οριστική απομάκρυνση της συγκεκριμένης παιδιάτρου από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.
-Την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με ιατρικό προσωπικό που σέβεται τον όρκο του και τις ζωές των παιδιών μας.
-Να σταματήσει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η υγεία των παιδιών μας θυσία στην υποστελέχωση και την αδιαφορία. Ο λόγος πλέον ανήκει στη Δικαιοσύνη και στην κοινή γνώμη.

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Γονέων Ζακύνθου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Με χρώμα Πάτρας η Εθνική Κ18 στο Ευρωπαϊκό
22:45 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ με τα πολλά λεφτά!
22:34 Τραμπ: Νέα παράταση 10 ημερών στο τελεσίγραφο προς το Ιράν. Όμως στην Τεχεράνη έχουν έτοιμους 1.000.000 στρατιώτες για σύγκρουση
22:25 «Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα», γονείς ζητούν την οριστική απομάκρυνση της παιδιάτρου από το νοσοκομείο Ζακύνθου
22:15 «Στην Ευρώπη, ο αθλητισμός δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, είναι δημόσιο αγαθό» ο Γιάννης Σφαιρόπουλος στο Ευρωκοινοβούλιο
22:05 Δ.Αχαΐα: Θρασύτατη ληστεία από κουκουλοφόρους
21:55 «Μου σήκωσε το καλάσνικοφ μπροστά και σταμάτησα για να κατέβει και να πάει στο ταχυδρομείο», μαρτυρία για τη ληστεία στο Λουτράκι
21:46 «Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη» με ευθανασία «έφυγε» η Νοέλια Καστίγιο
21:25 ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους, να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
21:14 Απόλλων: Game of Legends, μία γιορτή μνήμης, χαράς και οικογένειας
21:04 Τζιμπουτί: Ναυτική τραγωδία με 9 νεκρούς και 45 αγνοούμενους
20:53 Aφαίρεση διπλώματος για 7 χρόνια και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε οδηγό
20:43 Μαρινάκης για υποκλοπές: «Δεν θα μετατρέψουμε τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο
20:32 Ο νόμος είναι ξεκάθαρος για τις οφειλές των σωματείων
20:22 Η Λίστα με τα χρήματα που μπήκαν στα ταμεία των ομάδων από το Στοίχημα, συνολικά καταβλήθηκαν τα 80 εκατ. ευρώ!
20:12 Επίθεση με τσεκούρι σε αστυνομικό: Συνελήφθη ο δράστης
20:00 Ο Απόλλων τιμά τη μνήμη του σπουδαίου Σπύρου Γαλάνη
19:50 Β. Ψυχράμη: «Γιατί θα θέσω υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ»
19:40 Κεφαλογιάννη-Μάτσας: Κορυφώνεται η μεγάλη μάχη, να καταθέσουν τα παιδιά στο δικαστήριο ζητά η υπουργός, ΒΙΝΤΕΟ
19:31 Γιος δημοσιογράφου επιτέθηκε με τσεκούρι και τραυμάτισε αστυνομικό!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ