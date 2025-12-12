Από το 2013, τα Πρόσωπα της Χρονιάς εξελίσσονται διαρκώς μαζί με την κοινωνία που τα ανέδειξε. Ξεκίνησαν ως έντυπη έκδοση αφιερωμένη σε προσωπικότητες της Αχαΐας, αγκαλιάστηκαν μέσα από τη θεσμοθέτηση της εκδήλωσης και ενισχύθηκαν με τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και της συμμετοχής του κοινού. Τα τελευταία χρόνια, ο θεσμός διεύρυνε τη γεωγραφική του εμβέλεια σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και το 2024 απέκτησε πανελλήνια προοπτική.

Ύστερα από 12 χρόνια διαρκούς παρουσίας, ο θεσμός περνά σε μια νέα φάση ωρίμανσης, εστιάζοντας φέτος σε μια καλαίσθητη έντυπη και ψηφιακή έκδοση, αφιερωμένη αποκλειστικά στα Πρόσωπα που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα τη χρονιά που πέρασε. Η έκδοση «Πρόσωπα της Χρονιάς 2025» θα κυκλοφορήσει στα τέλη Ιανουαρίου 2026. Η εκδήλωση των «Προσώπων της Χρονιάς» θα ενταχθεί στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 140 χρόνια της εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ το καλοκαίρι του 2026.

Όπως κάθε χρόνο, η φωνή του κοινού παραμένει καθοριστική. Σας καλούμε να μας προτείνετε τα Πρόσωπα που ξεχώρισαν για το έργο, τη δράση και το αποτύπωμά τους μέσα στο 2025 και αξίζουν να συμπεριληφθούν στην έκδοση «Πρόσωπα της Χρονιάς 2025». Οι υποβολές θα γίνονται δεκτές έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Οι προτάσεις του κοινού θα αποτελέσουν βασικό υλικό αξιολόγησης για τη σύνταξη της φετινής έκδοσης, σε συνδυασμό με την κρίση της επιτροπής.

Προτείνετε πρόσωπα εδώ

