Τα Ψηλά Αλώνια έγιναν αρένα παιχνιδιού: Kαρναβαλικές δοκιμασίες με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού ΦΩΤΟ

Με χιούμορ, δράση και έντονο ανταγωνισμό συνεχίστηκαν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Πάτρα, με τα Ψηλά Αλώνια να μετατρέπονται σε ανοιχτή σκηνή παιχνιδιού και σάτιρας από τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού.

27 Ιαν. 2026 12:49
Pelop News

Με κέφι, γέλιο και έντονο ανταγωνισμό συνεχίστηκαν οι καρναβαλικές δράσεις, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου το πρωί στα Ψηλά Αλώνια, όπου πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια δράσης με τη συμμετοχή των πληρωμάτων του Κρυμμένου Θησαυρού.

Τα πληρώματα διαγωνίστηκαν σε φάση πλατείας, συμμετέχοντας σε μια σειρά παιχνιδιών τύπου «Παιχνίδια χωρίς σύνορα», με κεντρικό θέμα τις… δουλειές του σπιτιού. Ο τίτλος της δράσης, «Θα κάνουμε καμιά δουλειά;», έδωσε από την αρχή τον παιχνιδιάρικο και σατιρικό τόνο της εκδήλωσης.

Κάθε παιχνίδι αποτελούσε μια ξεχωριστή χιουμοριστική θεματική ενότητα εμπνευσμένη από τις καθημερινές οικιακές εργασίες, όπως “όσα βλέπει η πεθερά” και “την βγάλαμε για στέγνωμα…την μπουγάδα μας”, οι οποίες μετατράπηκαν σε καρναβαλικές δοκιμασίες γεμάτες φαντασία, χιούμορ και δράση. Τα πληρώματα κλήθηκαν να συνεργαστούν, να αυτοσχεδιάσουν και να ξεπεράσουν τις προκλήσεις, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές στιγμές διασκέδασης.

Η πλατεία των Ψηλών Αλωνιών γέμισε μετά από χρόνια με θεατές που παρακολούθησαν με ενθουσιασμό τα παιχνίδια, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι το Καρναβάλι μπορεί να συνδυάζει τη συμμετοχή, το παιχνίδι και τη σάτιρα, ενεργοποιώντας τον δημόσιο χώρο και φέρνοντας κοντά μικρούς και μεγάλους.

Η εκδήλωση αποτέλεσε δράση στο πρόγραμμα του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού  αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα των πληρωμάτων και τη δύναμη του παιχνιδιού ως μέσου έκφρασης και ψυχαγωγίας.

